Aaj Ka Kanya Rashifal 17 August 2026: 17 अगस्त 2026, सावन के तीसरे सोमवार के पावन दिन श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 05:01 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और शुभ योग का बेहद फलदायी संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज दोपहर 04:19 बजे तक आपकी अपनी ही राशि यानी कन्या राशि (प्रथम भाव - लग्न भाव यानी व्यक्तित्व, रूप-रंग, सौम्यता व आत्मविश्वास स्थान) में संचार करेंगे, जिसके बाद तुला राशि में प्रवेश करेंगे. लग्न में चंद्रमा के रहने से आपके आकर्षक व्यक्तित्व और सौम्य स्वभाव से सभी रुके हुए काम आसानी से पूरे होंगे. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया उत्तम रहेगा, जबकि सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयां छूने और आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने का है. शुभ योग बनने से बिजनेस में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, वह अवश्य मिलेगा; बस निरंतर सही दिशा में प्रयास करते रहें. आज का दिन मजबूत आर्थिक लाभ की स्थितियां बनाने वाला है. आपको साझेदारी (Partnership) के कुछ नए और आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं, जो भविष्य में अत्यधिक लाभदायक साबित होंगे. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए यदि आप धैर्य और शांति के साथ व्यापारिक निर्णय लेंगे, तो दिन के अंत (Day Ending) तक शानदार मुनाफा कमाने में पूरी तरह सफल रहेंगे.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन नए सुनहरे अवसर लेकर आया है. वर्कस्पेस पर आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के नए मौके मिलेंगे; आपको अपने काम के प्रति पूरा समर्पण दिखाना होगा, जिससे आने वाले समय में आपको प्रमोशन और तरक्की में काफी सहायता मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन को दिन की शुरुआत में काम के दबाव के कारण हल्का मानसिक तनाव परेशान कर सकता है, लेकिन दोपहर होते-होते आपके सारे काम सुगमता से बनने शुरू हो जाएंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के मामले में आज का दिन बेहद अनुकूल और सुखद रहेगा. यदि आप विवाहित हैं, तो जीवनसाथी (Life Partner) के साथ खुशनुमा समय व्यतीत करने का बेहतरीन मौका मिलेगा, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा. आज किसी आध्यात्मिक प्रवृत्ति या ज्ञानी व्यक्ति के सानिध्य में समय बिताना आपको आंतरिक शांति और मानसिक सुकून प्रदान करेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. स्टूडेंट्स को अपने करियर या पढ़ाई से संबंधित कोई बहुत शुभ समाचार (Good News) मिल सकता है, जिससे मन पूरे दिन प्रफुल्लित और आत्मविश्वास से भरा रहेगा.

आपकी अपनी राशि में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी बनी रहेगी. सुबह के समय हल्का तनाव हो सकता है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. दिनचर्या में योग, प्राणायाम और सात्विक आहार शामिल करें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

शुभ रंग: व्हाइट (सफेद)

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सावन के तीसरे सोमवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल, कच्चा दूध, सफेद चंदन और बेलपत्र अर्पित करें. साथ ही 'ॐ नमः शिवाय' और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें; इससे लग्न दोष शांत होगा, आकर्षण शक्ति बढ़ेगी और व्यापार में अकूत लाभ मिलेगा.

FAQs

Q1. 17 अगस्त 2026 को कन्या राशि के कारोबारियों को क्या बड़ा फायदा मिलने वाला है? Ans. शुभ योग के प्रभाव से नए पार्टनरशिप के प्रस्ताव मिलेंगे और धैर्य से काम करने पर दिन के अंत तक बंपर मुनाफा होगा.

Q2. आज कन्या राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या देखने को मिलेगा? Ans. सुबह थोड़ा काम का तनाव रहेगा, लेकिन दोपहर तक काम बनने लगेंगे और नए अवसरों से करियर को गति मिलेगी.

Q3. आज कन्या राशि के विद्यार्थियों को क्या खुशखबरी मिल सकती है? Ans. करियर या प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

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