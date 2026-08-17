Aaj Ka Rashifal 17 August 2026: आज नाग पंचमी, सावन सोमवार, चित्रा नक्षत्र और शुभ योग का खास संयोग बन रहा है. शाम 4 बजकर 20 मिनट पर चंद्रमा कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे.

चंद्रमा का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों को नौकरी, व्यापार और धन के मामले में बड़ी सफलता दिला सकता है. वहीं कुछ जातकों को निवेश, खर्च, सेहत और विवाद में सावधानी रखनी होगी. पढ़ें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल.

मेष राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से छठे भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद सप्तम भाव (तुला राशि) में प्रवेश करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह त्रिवेणी संयोग विरोधियों पर विजय पाने, व्यापारिक साझेदारी मजबूत करने और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक छठे भाव में और उसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत करेगा. दफ्तर में आपके काम की गति तेज रहेगी. सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.

जो लोग टीम वर्क, क्लाइंट डीलिंग, सरकारी सेवा या कानून के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें दोपहर बाद बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. महत्वपूर्ण आधिकारिक चर्चाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:58 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार लाभ और नए ग्राहकों से जुड़ने का है. शाम को चंद्रमा के सप्तम भाव में आते ही पार्टनरशिप और खुदरा कारोबार में नई गति आएगी. पुराने सौदों से अच्छा मुनाफा मिलेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से थोड़ा दर्पण देखकर या दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और लाभप्रद रहेगा. दिन के पहले हिस्से में पुराने बकाए की वसूली होगी और शाम तक व्यापार से आय के नए स्रोत बनेंगे.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल बना रहेगा. शाम के समय जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

नाग पंचमी और सावन सोमवार के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और सुरक्षा का वातावरण बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक रूप से शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, केसरिया, सफेद

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

आज सावन मास का सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का पावन संयोग है:

प्रातः काल स्नान के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक करें और शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, काले तिल व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में नाग देवता की पूजा करें और 'ॐ नागदेवताय नमः' तथा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, सफेद मिठाई, तांबे का पात्र या अन्न का दान करें.

इस उपाय से कालसर्प दोष व राहु-केतु की पीड़ा शांत होगी, शत्रुओं पर विजय मिलेगी, दांपत्य जीवन में सुख-शांति आएगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी अटके कार्य सिद्ध होंगे.

वृषभ राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Vrishabh Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से पंचम भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद छठे भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग बुद्धि और विवेक में वृद्धि करने, संतान से जुड़े शुभ समाचार दिलाने और विरोधियों पर बढ़त बनाने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक पंचम और उसके बाद छठे भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मकता और निर्णय क्षमता को मजबूती देगा.

दिन के पहले हिस्से में नई योजनाओं पर काम आगे बढ़ेगा, वहीं दोपहर बाद आप पेंडिंग पड़े आधिकारिक कार्यों को तेजी से निपटाने में सफल रहेंगे. शिक्षण, कला, रिसर्च, आईटी और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान-सम्मान मिलेगा.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतियों को लागू करने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने का है. शाम के समय पुराने बकायों की वसूली में तेजी आएगी और प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत होगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और लाभप्रद रहेगा. पंचम चंद्र के प्रभाव से अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और शाम होते-होते पुराने कर्जों से राहत पाने की दिशा में प्रगति होगी.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और प्रेम जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. संतान पक्ष से कोई उत्साहवर्धक समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और सौहार्दपूर्ण रहेंगे.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के शुभ अवसर पर घर में शिव-नाग पूजन करने से पारिवारिक माहौल सुरक्षित और खुशहाल रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, बाहर के गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, सिल्वर, हल्का हरा

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के पावन अवसर पर 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल, दूध या मौसमी फल का दान करें.

इस उपाय से बुद्धि व विद्या में वृद्धि होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, विरोधियों पर विजय मिलेगी और भगवान शिव की कृपा से यश व समृद्धि बढ़ेगी.

मिथुन राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Mithun Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी.

आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से चतुर्थ भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद पंचम भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग पारिवारिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि, मानसिक शांति और बौद्धिक कार्यों में सफलता दिलाने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक चतुर्थ और उसके बाद पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और रचनात्मकता को मजबूती देगा. दफ्तर में आपके नए विचारों और कार्यशैली की सराहना होगी.

दोपहर बाद अटके हुए प्रोजेक्ट्स में तेजी आएगी. मीडिया, लेखन, आईटी, शिक्षा, कंसल्टिंग और डिजाइनिंग से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी राजनीति व गॉसिप से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार पकड़ मजबूत करने और नए ग्राहकों को जोड़ने का है. रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, खुदरा व रचनात्मक उत्पादों से जुड़े कारोबार में अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा.

शाम के समय नए सौदों को गति मिलेगी. यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और स्थिरता देने वाला रहेगा. दिन के पहले हिस्से में घरेलू सुख-सुविधाओं पर सोच-समझकर व्यय करेंगे, वहीं शाम तक आकस्मिक धन लाभ और आय के नए स्रोत बनने के योग हैं.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. माता जी का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. शाम को संतान और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से आपसी संबंध प्रगाढ़ होंगे.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक सुरक्षा बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से आप शांति और सुकून महसूस करेंगे. काम के बीच समय पर भोजन लें और दिनचर्या को संतुलित रखें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, हल्का पीला, आसमानी

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, दूर्वा व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में 'ॐ नागकुलजाताय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्' या 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी दाल, हरे फल, दूध या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से पारिवारिक सुख-समृद्धि बढ़ेगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे.

कर्क राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Kark Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से तृतीय भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद चतुर्थ भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग पराक्रम में वृद्धि, पारिवारिक सुख-सुविधाओं के विस्तार और रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक तृतीय और उसके बाद चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली और कार्यकुशलता को मजबूती देगा. दफ्तर में आपकी सक्रियता और सूझबूझ की सराहना होगी.

दोपहर बाद कार्यक्षेत्र में स्थिरता आएगी और नए प्रोजेक्ट्स में मनचाही प्रगति मिलेगी. मीडिया, जनसंपर्क, मार्केटिंग, शिक्षा, रियल एस्टेट और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन नए संपर्कों के विस्तार और बाजार में साख मजबूत करने का है. दिन के पहले हिस्से में भागदौड़ का अच्छा फल मिलेगा, वहीं शाम के समय स्थानीय बाजार और घरेलू उपभोक्ता वस्तुओं के कारोबार में तेजी आएगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और स्थिरता देने वाला रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों से आय के नए साधन बनेंगे. शाम के समय घर की सुख-सुविधाओं या साज-सज्जा पर सोच-समझकर धन व्यय हो सकता है.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और आपसी प्रेम बना रहेगा. भाई-बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और शाम को माता जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा.

जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ और सौहार्दपूर्ण रहेंगे. सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक शांति का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. आप मानसिक रूप से शांति और तरोताजगी महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक आहार लें और बाहर के भारी भोजन से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

लकी नंबर: 2, 7

लकी कलर: दूधिया सफेद, क्रीम, मोती जैसा सफेद

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के पावन अवसर पर 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ नवकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, दही, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से मानसिक तनाव और अज्ञात भय से मुक्ति मिलेगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी अटके कार्य सिद्ध होंगे.

सिंह राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Singh Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से द्वितीय भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद तृतीय भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग धन संचय, वाणी के प्रभाव में वृद्धि और आत्मविश्वास व पराक्रम को नई ऊंचाई देने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक द्वितीय और उसके बाद तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद क्षमता और नेतृत्व कौशल को मजबूती देगा. दफ्तर में आपकी बातों को गंभीरता से सुना जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा.

दोपहर बाद आपकी कार्यशैली में तेजी आएगी और अटके हुए प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

बैंकिंग, मैनेजमेंट, मीडिया, सरकारी सेवा और कंसल्टेंसी से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की तीखी बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन धन के प्रवाह को मजबूत करने और नए संपर्कों के जरिए कारोबार बढ़ाने का है. दिन के पहले हिस्से में बकाए की वसूली होगी, वहीं शाम के समय नए ग्राहकों और साझेदारों के साथ लाभकारी चर्चाएं होंगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद लाभकारी और संतोषजनक रहेगा. द्वितीय चंद्र के प्रभाव से बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी और पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है.

शाम के समय व्यक्तिगत प्रयासों से आमदनी के नए अवसर बनेंगे. हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में मान-सम्मान और सौहार्द बना रहेगा. परिजनों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और भाई-बहनों का पूरा समर्थन मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक व शारीरिक रूप से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में योग व प्राणायाम को शामिल करें.

लकी नंबर: 1, 5

लकी कलर: सुनहरा, नारंगी, लाल

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल में रोली व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें.

शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, लाल चंदन व बेलपत्र अर्पित करें और 'ॐ नमः शिवाय' तथा 'ॐ नागदेवताय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, गेहूं, तांबे का पात्र या मौसमी फल का दान करें.

इस उपाय से कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, पारिवारिक सुख-शांति में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होंगे.

कन्या राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Kanya Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद द्वितीय भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग व्यक्तित्व में निखार, निर्णय क्षमता को मजबूती और धन संचय में वृद्धि के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक लग्न भाव और उसके बाद द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा. दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता और योजनाबद्ध शैली की सराहना होगी.

दोपहर बाद आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे सहकर्मियों और अधिकारियों से काम निकलवाना आसान रहेगा. अकाउंट्स, डेटा एनालिसिस, आईटी, कंसल्टिंग और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या दफ्तरी राजनीति से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार साख मजबूत करने और धन आगमन के नए रास्ते खोलने का है. दिन के पहले हिस्से में नई रणनीतियों पर काम बनेगा, वहीं शाम के समय नकदी प्रवाह और ग्राहकों से लेन-देन में तेजी आएगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद अनुकूल और संतोषजनक रहेगा. लग्न और द्वितीय भाव के चंद्र प्रभाव से बचत में वृद्धि होगी और पुराना रुका हुआ धन मिलने के योग बनेंगे.

निवेश से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी. हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा. आपके शांत और व्यावहारिक दृष्टिकोण से घर के विवाद सुलझेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध प्रगाढ़ और विश्वास से भरे रहेंगे.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक रूप से शांत, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. खान-पान में सात्विक और संतुलित आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में योग व ध्यान को शामिल करें.

लकी नंबर: 5, 3

लकी कलर: हरा, पन्ना हरा, हल्का नीला

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, दूर्वा व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग दाल, हरे फल, दूध या वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से मानसिक तनाव व अज्ञात भय दूर होगा, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, धन-धान्य में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी कार्य सफल होंगे.

तुला राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Tula Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से द्वादश भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न भाव - तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग दिन के दूसरे हिस्से में आत्मविश्वास में वृद्धि, व्यक्तित्व में निखार और महत्वपूर्ण योजनाओं को गति देने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक द्वादश और उसके बाद प्रथम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा. दिन के पहले हिस्से में काम का थोड़ा दबाव रह सकता है, लेकिन दोपहर बाद आपके प्रभाव, रचनात्मकता और निर्णय क्षमता में स्पष्ट सुधार देखने को मिलेगा.

दफ्तर में आपके सुझावों को महत्व दिया जाएगा. फैशन, डिजाइनिंग, कला, मीडिया, कंसल्टिंग और विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतियों को अंतिम रूप देने और शाम के समय नए सौदों पर आगे बढ़ने का है. दिन के पूर्वार्ध में आयात-निर्यात और बाहरी संपर्कों से लाभ होगा, वहीं शाम को स्थानीय बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ेगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहेगा. दिन के पहले हिस्से में कुछ जरूरी खर्च सामने आ सकते हैं, लेकिन शाम तक नए वित्तीय अवसर और आय के स्रोत बनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. शाम के समय जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा और आपसी समझ बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता और निकटता आएगी.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक शांति का वातावरण बना रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. दिन के पहले हिस्से की थकान शाम तक दूर होगी और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लकी नंबर: 6, 2

लकी कलर: सफेद, क्रीम, गुलाबी

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, सफेद चंदन व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के पावन अवसर पर 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई, चावल, दूध या सफेद वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से मानसिक तनाव और अनिद्रा की समस्या दूर होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, यश-कीर्ति में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी अटके कार्य सिद्ध होंगे.

वृश्चिक राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Vrishchik Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से एकादश भाव यानी लाभ भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद द्वादश भाव यानी व्यय व विदेश भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग आर्थिक लाभ में वृद्धि, बड़े संपर्कों से सहयोग और अटके हुए कार्यों को गति देने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक एकादश और उसके बाद द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगा. दिन के पूर्वार्ध में आपके पेशेवर नेटवर्क और सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा, जिससे जटिल कार्य भी आसानी से पूरे होंगे.

दोपहर बाद विदेशी कंपनियों, एमएनसी, रिसर्च या दूरस्थ स्थानों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में प्रगति देखने को मिलेगी.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस या जोखिम भरे फैसले से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन मुनाफा कमाने और आय के नए स्रोत खोलने का है. दिन के पहले हिस्से में थोक और खुदरा दोनों क्षेत्रों में अच्छी बिक्री होगी. शाम के समय आयात-निर्यात और ऑनलाइन व्यापार से जुड़े लोगों को नए सौदों के अवसर मिलेंगे.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और लाभप्रद रहेगा. एकादश भाव के चंद्र प्रभाव से पुराना फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है और नियमित आय में बढ़ोतरी होगी.

शाम के समय किसी मांगलिक कार्य या आवश्यक खरीदारी पर खर्च हो सकता है. हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों और वरिष्ठ परिजनों का स्नेह व मार्गदर्शन प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और विश्वास से भरे रहेंगे.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक रूप से शांत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 9, 1

लकी कलर: लाल, मैरून, नारंगी

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, लाल चंदन व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मसूर की दाल, लाल फल, दूध या तांबे का पात्र दान करें.

इस उपाय से आर्थिक बाधाएं दूर होंगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी बिगड़े काम संवरेंगे.

धनु राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Dhanu Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से दशम भाव यानी कर्म भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद एकादश भाव यानी लाभ भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग कार्यक्षेत्र में मान-प्रतिष्ठा बढ़ाने, वरिष्ठों का सहयोग दिलाने और आय के नए स्रोत खोलने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक दशम और उसके बाद एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति को अत्यंत मजबूत बनाएगा. दफ्तर में आपके नेतृत्व और कार्यक्षमता की सराहना होगी. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

दोपहर बाद आपकी योजनाओं से अच्छे परिणाम मिलेंगे. शिक्षण, परामर्श, कानून, प्रशासन, बैंकिंग और प्रबंधन से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे.

दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस या जल्दबाजी से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन साख मजबूत करने और बिक्री में वृद्धि का है. दिन के पहले हिस्से में अटके हुए सरकारी या आधिकारिक कार्य पूरे होंगे, वहीं शाम के समय लाभ भाव में चंद्रमा के आते ही नए व्यापारिक सौदों और बड़े ग्राहकों से संपर्क बनने के योग हैं.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन काफी संतोषजनक और लाभकारी रहेगा. दशम और एकादश भाव के चंद्र प्रभाव से पेशेवर प्रयासों से धन लाभ होगा और आय के नियमित प्रवाह में सुधार आएगा.

पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है. हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सम्मान का वातावरण रहेगा. पिता और वरिष्ठ परिजनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा. शाम के समय मित्रों और परिजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.

जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा और ऊर्जावान रहेगा. आप मानसिक रूप से शांत और एकाग्र महसूस करेंगे. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 3, 9

लकी कलर: पीला, केसरिया, सुनहरा

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, केसर, पीले पुष्प व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल, दूध या धार्मिक पुस्तक का दान करें.

इस उपाय से कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, मान-सम्मान में वृद्धि होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी बिगड़े काम संवरेंगे.

मकर राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Makar Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद दशम भाव यानी कर्म भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग भाग्य का साथ दिलाने, कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ाने और अटके हुए कार्यों को सुचारु रूप से आगे बढ़ाने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक नवम और उसके बाद दशम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता और प्रभाव को मजबूती देगा. दिन के पहले हिस्से में भाग्य का सहयोग मिलने से जटिल मामले सुलझेंगे, वहीं शाम के समय अधिकारियों और टीम का पूरा समर्थन मिलेगा.

प्रबंधन, इंजीनियरिंग, लॉ, आईटी, रियल एस्टेट और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम मिलेंगे.

महत्वपूर्ण आधिकारिक निर्णयों के लिए अभिजीत मुहूर्त (दोपहर 11:58 से 12:51 बजे) का उपयोग करें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस या जल्दबाजी से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतियों को विस्तार देने और नए संपर्कों से लाभ उठाने का है. दिन के पूर्वार्ध में दूरस्थ स्थानों या पुरानी योजनाओं से लाभ मिलेगा, वहीं शाम को स्थानीय बाजार और खुदरा बिक्री में तेजी आएगी.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक और लाभप्रद रहेगा. भाग्य और कर्म भाव में चंद्र प्रभाव से आय के नियमित साधनों में बढ़ोतरी होगी और पुराना फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. पिता और घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर और विश्वास से भरे रहेंगे.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और आध्यात्मिक ऊर्जा का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन काफी अच्छा रहेगा. आप खुद को मानसिक रूप से शांत, तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और खान-पान में सात्विक आहार अपनाएं. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व योग को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, नेवी ब्लू, स्लेटी

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, काले तिल व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, दूध या ऊनी/सूती वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से कार्यक्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, शनि व शिव कृपा से रुके कार्य बनेंगे और जीवन में स्थिरता व समृद्धि आएगी.

कुंभ राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Kumbh Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से अष्टम भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद नवम भाव यानी भाग्य भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग दिन के दूसरे हिस्से में भाग्य का साथ दिलाने, मानसिक चिंताओं को दूर करने और उच्च शिक्षा व अध्यात्म में प्रगति के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक अष्टम और उसके बाद नवम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में दोपहर बाद बड़ी राहत और गति प्रदान करेगा.

दिन के पहले हिस्से में काम को सावधानीपूर्वक और धैर्य के साथ निपटाएं. दोपहर बाद अधिकारियों का सहयोग मिलने लगेगा और अटकी हुई फाइलें तेजी से आगे बढ़ेंगी.

रिसर्च, डेटा साइंस, आईटी, अध्यात्म, कंसल्टिंग और उच्च शिक्षा से जुड़े जातकों को आज शाम तक बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें. सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी बहस या जोखिम से बचें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा योजना बनाने और हिसाब-किताब दुरुस्त करने का है. शाम को भाग्य भाव में चंद्रमा के आते ही बाजार में नई संभावनाएं खुलेंगी और दूरस्थ स्थानों के ग्राहकों से संपर्क बनेगा.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन मिलाजुला और शाम तक लाभप्रद रहेगा. दिन के पूर्वार्ध में अचानक खर्चों पर नियंत्रण रखें. शाम तक भाग्य के सहयोग से आकस्मिक लाभ और निवेश से जुड़े सकारात्मक समाचार मिल सकते हैं.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक जीवन में शांति और समझदारी बनी रहेगी. दिन के पहले हिस्से में संयमित बातचीत करें, शाम को परिजनों और जीवनसाथी के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न होगा.

प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में आध्यात्मिक सुरक्षा और सौहार्द का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन के पहले हिस्से में थोड़ी सुस्ती या थकावट महसूस हो सकती है, जो शाम तक पूरी तरह दूर हो जाएगी. खान-पान में सात्विक और सुपाच्य आहार लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या में योग व प्राणायाम को शामिल करें.

लकी नंबर: 8, 4

लकी कलर: नीला, आसमानी, जामुनी

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, काले तिल व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल, दूध या नीले/काले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से गुप्त चिंताएं और अज्ञात भय दूर होंगे, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी बिगड़े कार्य संवरेंगे.

मीन राशिफल, 17 अगस्त 2026 (Meen Rashifal Today)

सोमवार, 17 अगस्त 2026 को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी (पंचमी तिथि) शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी. आज रातभर चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा.

चंद्रमा आज शाम 16:20:17 बजे तक आपकी राशि से सप्तम भाव (कन्या राशि) में रहेंगे, इसके बाद अष्टम भाव (तुला राशि) में गोचर करेंगे.

आज दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. आज रातभर शुभ योग का प्रभाव बना रहेगा. सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा.

सावन सोमवार, नाग पंचमी और शुभ योग का यह पावन संयोग दिन के पहले हिस्से में साझेदारी को मजबूती देने, जनसंपर्क बढ़ाने और आध्यात्मिक व गुप्त विद्याओं में रुचि जागृत करने के लिए विशेष रहेगा.

करियर (Career)

शाम तक सप्तम और उसके बाद अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र में दोपहर तक बेहतरीन टीम-समन्वय और क्लाइंट डीलिंग प्रदान करेगा. दफ्तर में आपकी बातचीत की शैली की सराहना होगी और सहयोगियों का पूरा साथ मिलेगा.

शाम के समय रिसर्च, डेटा ऑडिट, कंसल्टिंग और गहन विश्लेषण से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. दोपहर 11:58 से 12:51 बजे तक अभिजीत मुहूर्त में जरूरी आधिकारिक निर्णय लें.

सुबह राहु काल (07:29 से 09:08) में किसी भी प्रकार की दफ्तरी राजनीति या बहस से दूर रहें.

बिजनेस (Business)

व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा शानदार लाभ और नए ग्राहकों से जुड़ने का है. पार्टनरशिप में चल रहे कारोबार में अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी. शाम के समय लेन-देन और कागजी कार्रवाई में सावधानी बरतें.

यदि आप व्यापारिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ध्यान दें कि सोमवार को पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. पूर्व दिशा की यात्रा से बचें; बहुत आवश्यक होने पर घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करें.

फाइनेंस (Finance)

वित्तीय दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. दिन के पूर्वार्ध में दैनिक बिक्री और व्यापारिक प्रयासों से धन लाभ होगा. शाम के समय गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.

हालांकि, सुबह राहु काल (07:29 से 09:08 बजे) के दौरान सट्टेबाजी, बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश करने या किसी को नया उधार देने से पूरी तरह बचें.

रिलेशनशिप (Relationship)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे और उनका पूरा सहयोग मिलेगा. शाम के समय परिजनों के साथ आध्यात्मिक चर्चा या पूजा-पाठ में मन लगेगा.

सावन सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर परिजनों के साथ शिव-नाग पूजन करने से घर में खुशहाली और सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा.

सेहत (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य और अच्छा रहेगा. दिन के पहले हिस्से में ताजगी बनी रहेगी, शाम को काम की अधिकता से थोड़ी थकावट हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का आहार लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और ध्यान व प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखें.

लकी नंबर: 3, 7

लकी कलर: पीला, केसरिया, सुनहरा

सावन सोमवार व नाग पंचमी का विशेष उपाय

प्रातः काल स्नान के बाद शिवलिंग पर कच्चा दूध, गंगाजल, केसर, पीले पुष्प व बेलपत्र अर्पित करें.

नाग पंचमी के उपलक्ष्य में 'ॐ नागदेवताय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

शाम को घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के कच्चे दूध या हल्दी से स्वस्तिक बनाएं और घी का दीपक जलाएं.

किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चने की दाल, पीले फल, दूध या पीले वस्त्र का दान करें.

इस उपाय से दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी, कालसर्प व राहु-केतु के दोष शांत होंगे, व्यापार व करियर में उन्नति होगी और भगवान भोलेनाथ की कृपा से सभी बिगड़े काम संवरेंगे.

FAQ-अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. 17 अगस्त 2026 को नाग पंचमी तिथि कब तक रहेगी?

उत्तर: 17 अगस्त 2026 को श्रावण शुक्ल पंचमी (नाग पंचमी) तिथि शाम 17:02:03 बजे तक रहेगी, जिसके बाद षष्ठी तिथि शुरू हो जाएगी.

Q2. आज कौन सा नक्षत्र और शुभ योग प्रभावी रहेगा?

उत्तर: आज रातभर चित्रा नक्षत्र और शुभ योग रहेगा, जो सभी प्रकार के मांगलिक व आधिकारिक कार्यों में सिद्धि प्रदान करता है.

Q3. 17 अगस्त 2026 को शुभ कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त कब है?

उत्तर: शुभ व नए कार्यों की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58:45 से 12:51:18 बजे तक रहेगा.

Q4. आज राहु काल का समय क्या है और क्या सावधानी रखनी चाहिए?

उत्तर: आज सुबह 07:29:30 से 09:08:00 बजे तक राहु काल रहेगा. इस अवधि में नया निवेश करने, बड़े सौदे तय करने या किसी विवाद में पड़ने से बचना चाहिए.

Q5. 17 अगस्त 2026 (सोमवार) को किस दिशा में दिशा शूल रहेगा?

उत्तर: सोमवार के दिन पूर्व दिशा में दिशा शूल रहता है. यदि इस दिशा में यात्रा अनिवार्य हो, तो घर से दर्पण देखकर या थोड़ा दूध पीकर ही प्रस्थान करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- Nag Panchami 2026: नाग पंचमी पर भूलकर भी न छुएं तवा-कढ़ाई! जानें राहु-केतु दोष से बचने का उपाय

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.