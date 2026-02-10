एक्सप्लोरर
Surya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा
Surya Gochar 2026 Rashifal: वैलेंटाइन डे से पहले शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को सूर्य का गोचर शनि की राशि कुंभ में होगा. सूर्य 15 मार्च तक इसी राशि में रहेंगे. इस दौरान सूर्य की कृपा 5 राशियों पर पड़ेगी.
सूर्य गोचर 2026
Published at : 10 Feb 2026 05:12 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठी
