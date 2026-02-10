ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, सूर्य का यह गोचर विशेषकर मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, धनु जैसी राशियों के लिए शुभ और सकारात्मक संकेत दे रहा है. सूर्य के गोचर के बाद इस राशियों के करियर में तरक्की और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. हालांकि कुछ लोगों को इस समय संयम और समझदारी से काम लेना होगा.