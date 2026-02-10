हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरSurya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा

Surya Gochar 2026: वैलेंटाइन डे के पहले सूर्य बदलेंगे चाल, कुंभ राशि में आकर इन राशियों पर बरसाएंगे कृपा

Surya Gochar 2026 Rashifal: वैलेंटाइन डे से पहले शुक्रवार 13 फरवरी 2026 को सूर्य का गोचर शनि की राशि कुंभ में होगा. सूर्य 15 मार्च तक इसी राशि में रहेंगे. इस दौरान सूर्य की कृपा 5 राशियों पर पड़ेगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 Feb 2026 05:12 PM (IST)
सूर्य गोचर 2026

1/7
13 फरवरी को सुबह 4 बजकर 14 मिनट पर सूर्य का गोचर कुंभ में होगा. सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ में आएंगे और लगभग एक महीने तक कुंभ में ही संचरण करेंगे और इस दौरान कई राशियों की किस्मत चमकाएंगे.
2/7
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, सूर्य का यह गोचर विशेषकर मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, धनु जैसी राशियों के लिए शुभ और सकारात्मक संकेत दे रहा है. सूर्य के गोचर के बाद इस राशियों के करियर में तरक्की और मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. हालांकि कुछ लोगों को इस समय संयम और समझदारी से काम लेना होगा.
Published at : 10 Feb 2026 05:12 PM (IST)
