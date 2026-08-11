Tarot Rashifal 12 August 2026: अगस्त महीने का यह मंगलवार सभी 12 राशियों के लिए करियर में तरक्की, आर्थिक समृद्धि और मनोबल में वृद्धि के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है. आज ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं, यह जानने के लिए हमने बात की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज मीन वालों की यात्रा रहेगी सफल तो तुला का पूरा हो सकता है प्रोजेक्ट. मिथुन वाले मैसेज भेजते समय रखें सावधानी. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मेष राशि के लोगों को आज करियर और व्यापार में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आज आपके कुछ अधूरे सपने पूरे हो सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को आज अपना पुराना कोई प्रोजेक्ट वापस मिल सकता है जिसे खोने का आपको काफी अफसोस था अब वह आपको वापस मिल सकता है. आपको सलाह है कि फिलहाल, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृषभ राशि के लोगों के लिए आज घर परिवार का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहने वाला है. आज आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा. साथ ही आज आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठा सकते हैं. जिससे आपको व्यक्तित्व में मजबूती आएगी. आपके दिमाग में एक साथ कई विचार आ सकते हैं. साथ ही आपकी वित्तीय स्थितियां भी अनुकूल होंगी.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को सलाह है कि आज किसी को मैसेज भेजते समय कोई भी जल्दबाजी न करें. आपके आसपास प्रतिद्वंद्वी सक्रिय रहेंगे. साथ ही आज आपके काम में काफी अड़चन आ सकती है. आपको सलाह है कि अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें पुराने रोग दोबारा उभर सकते हैं. पहले किए गए निवेश से आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभ दिलाने वाला साबित होगा. आपके द्वारा किया गया निवेश आपको तुरंत फायदा पहुंचा सकता है. लंबे समय से अटके हुए अवसर अब आपको मिल सकते हैं. विदेश में नौकरी का इंतजार कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, सिंह राशि के लोगों को जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आपको सलाह है कि आज आप अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें. रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं. आप अपने शब्दों और व्यवहार से उच्च अधिकारियों का विश्वास जीत सकते हैं.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोग आज नए अवसर पाने के लिए अपने पूरे कार्यकुशल का इस्तेमाल करेंगे. आपको सलाह है कि फिलहाल, लंबी यात्राओं को टाल दें. आज आपको व्यापार में लाभ के अच्छे संकेत हैं और खर्च योजनाबद्ध ढंग से करेंगे.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के लोग आज आर्थिक स्थिति और संपत्ति के उपयोग पर पुनर्विचार करने की जरूरत है. निवेश और संपत्ति से आपको लाभ नहीं मिल पाएगा. अब आपको अधूरे प्रोजेक्ट और रुके हुए कार्य में सफलता मिलेगी. आपको सलाह है कि किसी भी निर्णय में धैर्य और स्पष्ट सोच रखकर ही आगे बढ़े.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, वृश्चिक राशि के लोगों को आज साझेदारी से जुड़े कामों में लाभ मिल सकता है. साथ ही आज लंबे समय से अटकी कोई व्यावसायिक डील आज पूरी हो सकती है. . व्यापारी अपनी बातचीत की क्षमता से ग्राहकों को प्रभावित करेंगे. साथ ही पुराने संपर्कों से आपको लाभ मिल सकता है.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, धनु राशि के लोगों के लिए दिन बेहद शुभ और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा. नौकरी की तलाश कर रहे उन्हें आज अच्छे अवसर मिल सकते हैं. आज नौकरीपेशा लोगों का अपने सहकर्मियों से वाद विवाद हो सकता है. आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा और मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि मकर राशि के लोगों को आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है. हो सकता है कि आज आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाएंगे. आपको सलाह है कि जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कुंभ राशि के लोगों को सलाह है कि आप पारिवारिक विवाद को अपने मन पर हावी न होने दें. वरना आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. मेहनत के अनुरूप आय प्राप्त होगी. अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें और निर्णय बहुत ही सोच समझकर लें.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन विशेष लाभ दिलाने वाला रहेगा. आज पुराने टूटे व्यावसायिक संबंध फिर से जुड़ सकते हैं. छोटी यात्रा की संभावनाएं भी हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगी. आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.