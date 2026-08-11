Kal Ka Rashifal (कल का राशिफल): बुधवार, 12 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, ऊर्जावान और नए अवसर लेकर आने वाला है. कल श्रावण कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शाम 07:36 बजे तक रहेगी. इस दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. योग की बात करें तो व्यतीपात योग दोपहर 3.26 बजे तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद वरियान योग शुरू होगा. चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में गोचर करेंगे.

बुधवार का यह दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह की उपासना के लिए विशेष माना जाता है. वहीं श्रावण मास की अमावस्या, कर्क राशि में चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र का संयोग कई राशियों के जातकों के लिए करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ सकता है. कुछ राशि वालों को अटके हुए कामों में सफलता मिल सकती है, जबकि कुछ जातकों को धन लाभ और नए अवसर प्राप्त होने के योग बन रहे हैं. आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से कल का संपूर्ण और सटीक राशिफल.

पंचांग (12 अगस्त 2026, बुधवार)

तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या (दोपहर 01:36 बजे तक)

श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या (दोपहर 01:36 बजे तक) नक्षत्र: आश्लेषा नक्षत्र (रात 08:36 बजे तक)

आश्लेषा नक्षत्र (रात 08:36 बजे तक) करण: नाग करण (दोपहर 01:36 बजे तक)

नाग करण (दोपहर 01:36 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: वरियान योग (रात 02:46 बजे, 13 अगस्त तक)

चंद्र राशि: कर्क राशि (रात 08:36 बजे तक)

कर्क राशि (रात 08:36 बजे तक) वार: बुधवार

बुधवार शुभ समय: ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:58 से 05:38 बजे तक, विजय मुहूर्त दोपहर 03:31 से 04:26 बजे तक, अमृत काल शाम 07:08 से 08:36 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:58 से 05:38 बजे तक, विजय मुहूर्त दोपहर 03:31 से 04:26 बजे तक, अमृत काल शाम 07:08 से 08:36 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): दोपहर 12:26 से 02:05 बजे तक

दोपहर 12:26 से 02:05 बजे तक यमगंड: सुबह 08:03 से 09:46 बजे तक

सुबह 08:03 से 09:46 बजे तक गुलिक काल: सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 बजे तक

सुबह 10:47 से दोपहर 12:26 बजे तक सूर्योदय: सुबह 05:48 बजे

सुबह 05:48 बजे सूर्यास्त: शाम 07:04 बजे

मेष राशि (Aries)

करियर और बिजनेस: आज कामकाज में तनाव और परेशानियां रह सकती हैं. धन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो सकता है. नए वाहन की खरीदारी के योग भी बन रहे हैं.

आज कामकाज में तनाव और परेशानियां रह सकती हैं. धन से जुड़ा कोई रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो सकता है. नए वाहन की खरीदारी के योग भी बन रहे हैं. धन और निवेश: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रुका हुआ पैसा या धन संबंधी काम पूरा होने से राहत मिलेगी.

आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. रुका हुआ पैसा या धन संबंधी काम पूरा होने से राहत मिलेगी. परिवार और लव लाइफ: संतान की नौकरी को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें.

संतान की नौकरी को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले तो अवश्य करें. स्वास्थ्य: अपनी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें. खान-पान का आनंद लेंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखना जरूरी है.

अपनी शारीरिक समस्याओं को नजरअंदाज न करें. खान-पान का आनंद लेंगे, लेकिन सेहत का ध्यान रखना जरूरी है. शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

वृषभ राशि (Taurus)

करियर और बिजनेस: बिजनेस में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे काम आएगी.

बिजनेस में बदलाव करने की योजना बना सकते हैं. घूमने-फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो आगे काम आएगी. धन और निवेश: सरकारी योजना में निवेश कर सकते हैं. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को पुराने निवेश से बेहतर लाभ मिलने की संभावना है.

सरकारी योजना में निवेश कर सकते हैं. शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को पुराने निवेश से बेहतर लाभ मिलने की संभावना है. परिवार और लव लाइफ: परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है.

परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर हो सकती है. स्वास्थ्य: मौसम का विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. लापरवाही से बचें.

मौसम का विपरीत प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. लापरवाही से बचें. शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और नई जानकारी प्राप्त होगी.

विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा. पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और नई जानकारी प्राप्त होगी. शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

मिथुन राशि (Gemini)

करियर और बिजनेस: आज उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी बरतें. किसी को धन उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

आज उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों में पूरी सावधानी बरतें. किसी को धन उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. धन और संपत्ति: बेहतर संपत्ति मिलने के योग हैं, जिससे धन-धान्य में वृद्धि हो सकती है.

बेहतर संपत्ति मिलने के योग हैं, जिससे धन-धान्य में वृद्धि हो सकती है. परिवार और रिश्ते: ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. पिता से कानूनी मामले में सलाह लेना लाभकारी रहेगा.

ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. पिता से कानूनी मामले में सलाह लेना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचें और महत्वपूर्ण फैसले शांत मन से लें.

मानसिक तनाव से बचें और महत्वपूर्ण फैसले शांत मन से लें. शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

कर्क राशि (Cancer)

करियर और बिजनेस: आज काम सोच-समझकर करने की जरूरत है. बिजनेस को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. पार्टनरशिप में कदम बढ़ाने से पहले सभी पहलुओं की जांच करें.

आज काम सोच-समझकर करने की जरूरत है. बिजनेस को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. पार्टनरशिप में कदम बढ़ाने से पहले सभी पहलुओं की जांच करें. धन: कारोबार में जल्दबाजी से निवेश करने से बचें. आर्थिक मामलों में व्यावहारिक निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.

कारोबार में जल्दबाजी से निवेश करने से बचें. आर्थिक मामलों में व्यावहारिक निर्णय लेना लाभकारी रहेगा. परिवार और लव लाइफ: पुराना मित्र लंबे समय बाद मिल सकता है. पारिवारिक समस्याओं को मिलकर सुलझाने से रिश्ते मजबूत होंगे.

पुराना मित्र लंबे समय बाद मिल सकता है. पारिवारिक समस्याओं को मिलकर सुलझाने से रिश्ते मजबूत होंगे. संतान: संतान ने परीक्षा दी थी, तो उसका परिणाम आ सकता है.

संतान ने परीक्षा दी थी, तो उसका परिणाम आ सकता है. शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: सफेद

सिंह राशि (Leo)

करियर और बिजनेस: आज का दिन खुशनुमा रहेगा. आपकी कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.

आज का दिन खुशनुमा रहेगा. आपकी कोई रुकी हुई डील फाइनल हो सकती है. राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. धन: कारोबार से जुड़े प्रयासों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं.

कारोबार से जुड़े प्रयासों में सफलता मिल सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. परिवार और रिश्ते: भाई-बहन से मांगी गई मदद आसानी से मिल सकती है. बातचीत में संयम रखें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है.

भाई-बहन से मांगी गई मदद आसानी से मिल सकती है. बातचीत में संयम रखें, वरना रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है. यात्रा: किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं.

किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं. शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

कन्या राशि (Virgo)

करियर और बिजनेस: आज आप ऊर्जावान रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी भरा काम मिल सकता है, जिसे लेकर आप उत्साहित रहेंगे. जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा.

आज आप ऊर्जावान रहेंगे. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी भरा काम मिल सकता है, जिसे लेकर आप उत्साहित रहेंगे. जूनियर्स का पूरा सहयोग मिलेगा. धन: कुछ नया करने की कोशिश आर्थिक और व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित हो सकती है.

कुछ नया करने की कोशिश आर्थिक और व्यावसायिक रूप से लाभकारी साबित हो सकती है. परिवार और सामाजिक जीवन: घर पर पार्टी या किसी आयोजन की योजना बना सकते हैं. किसी की कही-सुनी बात पर तुरंत भरोसा न करें.

घर पर पार्टी या किसी आयोजन की योजना बना सकते हैं. किसी की कही-सुनी बात पर तुरंत भरोसा न करें. स्वास्थ्य: अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और काम के बीच पर्याप्त आराम लें.

अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और काम के बीच पर्याप्त आराम लें. शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

तुला राशि (Libra)

करियर और बिजनेस: दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. बिजनेस के कामों को लेकर परेशानी हो सकती है. किसी दूसरे व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें. एक साथ कई काम आने से तनाव बढ़ सकता है.

दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. बिजनेस के कामों को लेकर परेशानी हो सकती है. किसी दूसरे व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर न रहें. एक साथ कई काम आने से तनाव बढ़ सकता है. धन: आर्थिक मामलों में किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें. लेनदेन में विशेष सावधानी रखें.

आर्थिक मामलों में किसी अजनबी पर भरोसा करने से बचें. लेनदेन में विशेष सावधानी रखें. परिवार और लव लाइफ: मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें.

मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है. रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. स्वास्थ्य: शारीरिक परेशानियां चिंता बढ़ा सकती हैं. समस्या होने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

शारीरिक परेशानियां चिंता बढ़ा सकती हैं. समस्या होने पर विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा. शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: नीला

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर और बिजनेस: आज कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों के कारण आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. किसी काम को लेकर संशय हो तो जल्दबाजी में आगे न बढ़ें.

आज कामकाज सामान्य रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्चों के कारण आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. किसी काम को लेकर संशय हो तो जल्दबाजी में आगे न बढ़ें. धन: शौक और मौज-मस्ती की चीजों पर अच्छा-खासा खर्च हो सकता है. परिवार के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है.

शौक और मौज-मस्ती की चीजों पर अच्छा-खासा खर्च हो सकता है. परिवार के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी भी संभव है. परिवार और लव लाइफ: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. घर में नए मेहमान के आने से खुशी का माहौल रहेगा.

जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. घर में नए मेहमान के आने से खुशी का माहौल रहेगा. सामाजिक जीवन: सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है.

सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है. शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: मैरून

धनु राशि (Sagittarius)

करियर और बिजनेस: आज अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें. साइड इनकम का कोई नया जरिया मिल सकता है, जो आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा.

आज अपनी इनकम बढ़ाने पर ध्यान दें. साइड इनकम का कोई नया जरिया मिल सकता है, जो आर्थिक स्थिति मजबूत करेगा. धन: आमदनी बढ़ने के बावजूद खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी होगा. आर्थिक योजना बनाकर आगे बढ़ें.

आमदनी बढ़ने के बावजूद खर्चों को नियंत्रित करना जरूरी होगा. आर्थिक योजना बनाकर आगे बढ़ें. परिवार और लव लाइफ: पिता से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. संतान के मन की उलझनों को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें.

पिता से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है. संतान के मन की उलझनों को बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करें. विवाह: अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए रिश्ते की दस्तक हो सकती है.

अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए रिश्ते की दस्तक हो सकती है. शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

मकर राशि (Capricorn)

करियर और बिजनेस: दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश सफल हो सकती है. बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी होगी. रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं.

दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ नया करने की कोशिश सफल हो सकती है. बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलने से खुशी होगी. रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. धन और संपत्ति: कर्ज उतारने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं. प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों की अटकी हुई बड़ी डील फाइनल होने की संभावना है.

कर्ज उतारने की दिशा में प्रयास सफल हो सकते हैं. प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े लोगों की अटकी हुई बड़ी डील फाइनल होने की संभावना है. परिवार: परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको बुरी लग सकती है. भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देने से बचें.

परिवार के किसी सदस्य की कोई बात आपको बुरी लग सकती है. भावनाओं में आकर प्रतिक्रिया देने से बचें. स्वास्थ्य: काम के दबाव के बीच आराम का ध्यान रखें.

काम के दबाव के बीच आराम का ध्यान रखें. शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: नीला

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर और बिजनेस: आज दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है. बॉस के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और प्रमोशन के योग बन सकते हैं.

आज दीर्घकालीन योजनाओं को गति मिलेगी. कार्यक्षेत्र में पुरस्कार या सम्मान मिलने की संभावना है. बॉस के साथ रिश्ते बेहतर होंगे और प्रमोशन के योग बन सकते हैं. धन: करियर में प्रगति के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है.

करियर में प्रगति के साथ आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है. परिवार: माता-पिता की सेवा के लिए समय निकालेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा.

माता-पिता की सेवा के लिए समय निकालेंगे. परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा. धर्म और यात्रा: अचानक किसी काम से यात्रा पर जाना पड़ सकता है. पूजा-पाठ में मन लगेगा.

अचानक किसी काम से यात्रा पर जाना पड़ सकता है. पूजा-पाठ में मन लगेगा. शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: आसमानी

मीन राशि (Pisces)

करियर और बिजनेस: आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा रहेगी, जिससे आप काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी.

आज आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा रहेगी, जिससे आप काम समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे. कामकाज में सक्रियता बनी रहेगी. धन: लेनदेन से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें. आर्थिक दस्तावेजों और पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें.

लेनदेन से जुड़े मामलों में लापरवाही बिल्कुल न करें. आर्थिक दस्तावेजों और पैसों के लेनदेन में सावधानी बरतें. परिवार और लव लाइफ: वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा. हालांकि संतान किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकती है.

वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहेगा. हालांकि संतान किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकती है. सावधानी: कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है. ऐसी स्थिति में धैर्य से काम लें और जल्दबाजी में निर्णय न लें.

कोई निराशाजनक सूचना मिल सकती है. ऐसी स्थिति में धैर्य से काम लें और जल्दबाजी में निर्णय न लें. शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

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