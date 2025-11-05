आज दिखेगा साल का दूसरा सबसे बड़ा Supermoon, देखिए बीवर मून के अद्भुत नजारें!

दरअसल सूपरमून तब होता है, जब पूर्णिमा (चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है). क्योंकि चंद्रमा की कक्षा एक पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, जिस वजह पृथ्वी से इसकी दूरी लगातार बदलती रहती है. इस दौरान चंद्रमा 14 से 30 प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई देता है.