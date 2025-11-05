हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरआज दिखेगा साल का दूसरा सबसे बड़ा Supermoon, देखिए बीवर मून के अद्भुत नजारें!

आज दिखेगा साल का दूसरा सबसे बड़ा Supermoon, देखिए बीवर मून के अद्भुत नजारें!

November Supermoon 2025: नवंबर महीने में साल का दूसरा सूपर मून लग चुका है. इस मौके पर चंद्रमा की रोशनी आम दिनों से ज्यादा चमक से भरी रहने वाली है. आइए जानते हैं इस सूपरमून के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 05 Nov 2025 09:40 PM (IST)
November Supermoon 2025: नवंबर महीने में साल का दूसरा सूपर मून लग चुका है. इस मौके पर चंद्रमा की रोशनी आम दिनों से ज्यादा चमक से भरी रहने वाली है. आइए जानते हैं इस सूपरमून के बारे में.

सुपरमून 2025

1/6
5 नवंबर 2025 को साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा, जिसे सुपरमून या बीवर मून के नाम से भी जाना जाता है. यह बुधवार यानी की आज की रात आकाश को असाधारण रूप से चमक करेगा.
5 नवंबर 2025 को साल का सबसे बड़ा पूर्णिमा, जिसे सुपरमून या बीवर मून के नाम से भी जाना जाता है. यह बुधवार यानी की आज की रात आकाश को असाधारण रूप से चमक करेगा.
2/6
यह साल 2025 का दूसरा सूपरमून है. कहने का मतलब इस साल पृथ्वी के सबसे समीप का पूर्ण चंद्रमा है, जिससे यह साल का सबसे बड़ा चमकदार चंद्र घटना बन गया है.
यह साल 2025 का दूसरा सूपरमून है. कहने का मतलब इस साल पृथ्वी के सबसे समीप का पूर्ण चंद्रमा है, जिससे यह साल का सबसे बड़ा चमकदार चंद्र घटना बन गया है.
3/6
दरअसल सूपरमून तब होता है, जब पूर्णिमा (चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है). क्योंकि चंद्रमा की कक्षा एक पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, जिस वजह पृथ्वी से इसकी दूरी लगातार बदलती रहती है. इस दौरान चंद्रमा 14 से 30 प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई देता है.
दरअसल सूपरमून तब होता है, जब पूर्णिमा (चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है). क्योंकि चंद्रमा की कक्षा एक पूर्ण वृत्ताकार नहीं है, जिस वजह पृथ्वी से इसकी दूरी लगातार बदलती रहती है. इस दौरान चंद्रमा 14 से 30 प्रतिशत अधिक चमकीला दिखाई देता है.
4/6
नवंबर महीने में लगा ये सूपरमून हमारी पृथ्वी से करीब 3 लाख 57 हजार किलो मीटर की दूरी पर है, जो सामान्य पूर्णिमा से करीब 17 हजार मील अधिक निकट होगा.
नवंबर महीने में लगा ये सूपरमून हमारी पृथ्वी से करीब 3 लाख 57 हजार किलो मीटर की दूरी पर है, जो सामान्य पूर्णिमा से करीब 17 हजार मील अधिक निकट होगा.
5/6
नवंबर माह के सूपरमून को बीवर मून भी कहा जाता है, जो किसी परंपरा से जुड़ा एक नाम है. बीवर मून सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.
नवंबर माह के सूपरमून को बीवर मून भी कहा जाता है, जो किसी परंपरा से जुड़ा एक नाम है. बीवर मून सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है.
6/6
सूपरमून को देखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां शहर की रोशनी न पहुंचें. आप किसी पार्क या खुले मैदान में भी जा सकते हैं. इस खगोलीय घटना को देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
सूपरमून को देखने के लिए ऐसी जगह चुनें जहां शहर की रोशनी न पहुंचें. आप किसी पार्क या खुले मैदान में भी जा सकते हैं. इस खगोलीय घटना को देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत नहीं पड़ेगी.
Published at : 05 Nov 2025 09:40 PM (IST)
इंडिया
ब्राजील की मॉडल से लेकर सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने 'H-फाइल्स' में चुनाव आयोग पर क्या आरोप लगाए? 10 प्वाइंट में पढ़ें
ब्राजील की मॉडल से सद्दाम हुसैन तक... राहुल गांधी ने EC पर क्या लगाए आरोप? 10 प्वाइंट में पढ़ें
बिहार
बिहार: NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
NDA प्रत्याशी पर हमला, जीतन राम मांझी की समधन हैं ज्योति, पथराव में लगी चोट
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
बिहार में कितनी पार्टियां लड़ रही हैं चुनाव, किन सीटों पर कड़ी टक्कर? देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
वीडियोज

Honda CB Hornet 125 CC Review
Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
‘जातिवादी फिक्सिंग’ जब बिहार का मुकद्दर हो तो बदलाव की बयार कैसे बह पाएगी!
Opinion
Embed widget