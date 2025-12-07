2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा

2025 में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ की कई धमाकेदार सीरीज रिलीज हुईं. इनको लेकर दर्शकों के बीच शानदार बज बनते भी देखा गया. लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा सीरीज ही हैं जिन्हें दर्शकों का सबसे ज्यादा प्यार मिला. इतना ही नहीं इन शोज को इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च भी किया गया. इस लिस्ट में हिंदी सीरीज ने बाजी अपने नाम कर ली है.

इस साल सबसे ज्यादा सर्च की गई ये सीरीज

1. स्क्विड गेम

ये दुनिया की सबसे खतरनाक सीरीज में से एक है. जहां जिंदगी और मौत का खेल देखने को मिलता है. अब तक इस सीरीज के तीन सीजन्स आ चुके हैं और तीनों को ही जबरदस्त प्यार मिला है. इस पॉपुलर थ्रिलर सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

2. पंचायत

जितेंद्र कुमार की हिट कॉमेडी सीरीज भी इस लिस्ट का हिस्सा है. 2025 में सीरीज का चौथा सीजन रिलीज हुआ और दर्शकों का प्यार भी इसके लिए उमड़ पड़ा. प्राइम वीडियो के शो में इस बार फुलेरा के चुनाव और राजनीति के बारे में दिखाया गया था.

3. बिग बॉस

सलमान खान का कॉन्ट्रोवर्शियल शो टीवी चैनल कलर्स के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है. ये टीवी शो दर्शकों के फेवरेट लिस्ट में शामिल है. ऑडिएंस इसे बड़े चांव से देखती है. गूगल सर्च लिस्ट में सलमान खान के शो ने तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई.

4. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड

आर्यन खान ने इस सीरीज से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया. किसी को भी उम्मीद नहीं थी इसे इतना प्यार मिलेगा. एक्शन, कॉमेडी और रोमांच से भरपूर नेटफ्लिक्स के इस शो को बहुत पसंद किया गया और इस साल गूगल पर ऑडियंस ने इसे काफी बार सर्च भी किया है. सीरीज में लक्ष्य, राघव जुयाल, सहर बांबा, आन्या सिंह समेत कई बड़े कलाकार देखे गए. शाहरुख खान, सलमान खान समेत कई बड़े सेलेब्स ने अपने कैमियो रोल से ऑडियंस का दिल जीत लिया.

5. पाताल लोक

प्राइम वीडियो का ये क्राइम थ्रिलर लंबे समय से ऑडियंस को एंटरटेन कर रही है. शो में जयदीप अहलावत के वर्सेटालिटी का भी प्रमाण देखने को मिलता है. इस सीजन की कहानी नागालैंड के हाई प्रोफाइल के मर्डर केस के इर्द–गिर्द घूमती है.

6. स्पेशल ऑप्स

जिओ हॉटस्टार की ये सीरीज स्पेशल ऑफिसर हिम्मत सिंह और उनके टीम की कहानी है. जहां के के मेनन ने हिम्मत सिंह का रोल बढ़िया तरीके से निभाया है. 2025 में सिरीज का सीजन 2 रिलीज हुआ और ये ओटीटी पर छा गई. गूगल पर भी इस साल सीरीज को सबसे ज्यादा सर्च किया गया.

7. वेन लाइफ गिव्स यू टैंगरिन्स

ये एक कोरियन ड्रामा है. आजकल कोरियन ड्रामा का कितना क्रेज है इससे तो सभी वाकिफ हैं. नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में आपको प्यार, धोखा और एंबीशन की कहानी देखने को मिलेगी. स्टारकास्ट पर गौर करें तो इसमें आईयू, पार्क बो गम, मून सो–री समेत कई बड़े एक्टर्स देखने को मिलेंगे.