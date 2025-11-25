इस समय शनि महाराज मीन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं. लेकिन 138 दिन बाद 28 नवंबर 2025 को शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं. ज्योतिष के मुताबिक, जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी अवस्था में आता है तो उसे शुभ माना जाता है.