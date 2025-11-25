हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShani Margi 2025: शनि की सीधी चाल की उल्टी गिनती शुरू, 4 दिन बाद चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य

Shani Margi 2025: शनि की सीधी चाल की उल्टी गिनती शुरू, 4 दिन बाद चमकेगा इन 4 राशियों का भाग्य

Shani Margi 2025: शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 से सीधी चाल चलने चलेंगे. ज्योतिष के अनुसार शनि की चाल में बदलाव होना वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशियों के जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 25 Nov 2025 07:51 AM (IST)
Shani Margi 2025: शनि ग्रह 28 नवंबर 2025 से सीधी चाल चलने चलेंगे. ज्योतिष के अनुसार शनि की चाल में बदलाव होना वृषभ, कन्या, मकर और कुंभ राशियों के जीवन में बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है.

शनि मार्गी 2025

इस समय शनि महाराज मीन राशि में वक्री चाल चल रहे हैं. लेकिन 138 दिन बाद 28 नवंबर 2025 को शनि वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं. ज्योतिष के मुताबिक, जब भी कोई ग्रह वक्री से मार्गी अवस्था में आता है तो उसे शुभ माना जाता है.
शनि की वक्री स्थिति रुकावटें, तनाव और मानसिक दबाव बढ़ाती है. लेकिन सीधी चाल भाग्य को मजबूत बनाकर अवसर प्रदान करती है. ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, शनि की सीधी गति यानी मार्गी होने का खास तौर पर 4 राशियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
वृषभ राशि (Taurus)- शनि की मार्गी चाल का शुभ प्रभाव वृषभ राशि के जीवन पर पड़ेगा. इस दौरान आपको करियर के क्षेत्र में कई प्रबल अवसर मिलेंगे. करियर में अचानक से बड़ा लाभ भी मिल सकता है.
कन्या राशि (Virgo)- शनि के मार्गी होते ही कन्या राशि वालों के जीवन में अचानक से बड़ा बदलाव आएगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. नौकरी में प्रमोशन या वेतन वृद्धि के योग भी बन रहे हैं. व्यापारियो के व्यापार में तेजी आएगी. साथ ही घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.
कुंभ राशि (Aquarius)- शनि की मार्गी चाल का लाभ कुंभ राशि वालों की किस्मत भी चमकाने वाला है. इस राशि के स्वामी शनि मार्गी होकर आपके तनाव को कम करेंगे. आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.
मकर राशि (Capricorn)- मकर राशि वालों के लिए शनि की मार्गी चाल अच्छा रहेगा. कानूनी अड़चनें दूर होंगी. स्वास्थ्य में सुधार होगा और बड़े निवेश से लाभ मिलना संभव है.
Published at : 25 Nov 2025 07:51 AM (IST)
Saturn Zodiac Signs Shani Dev Transit 2025 Shani Margi 2025

Embed widget