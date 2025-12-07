हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबेंगलुरु में वापस आएगा IPL, ये वादा करने वाले वेंकटेश प्रसाद बने कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष

बेंगलुरु में वापस आएगा IPL, ये वादा करने वाले वेंकटेश प्रसाद बने कर्नाटक क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष

Venkatesh Prasad KSCA President: भारत के पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 07 Dec 2025 10:42 PM (IST)
भारत के पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं. उन्होंने बृजेश पटेल समर्थित पेनल के सदस्य केएन शांत कुमार को हराकर प्रेसिडेंट पद हासिल किया है. वेंकटेश प्रसाद के पेनल से संतोष मेनन सचिव और सुजीत सोमसुंदर उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए.

वेंकटेश प्रसाद की टीम ने स्पष्ट कर दिया था कि वो सक्रिय रूप से काम करेंगे, जिससे क्रिकेट एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में वापस आ सके. ये वही मैदान है, जिसके बाहर RCB की IPL 2025 में खिताबी जीत के बाद भगदड़ मच गई थी. उसके बाद से बेंगलुरु के इस मैदान में कोई प्रतिस्पर्धात्मक मैच नहीं खेला गया है.

वेंकटेश प्रसाद के पेनल में मौजूद सुजीत सोमसुंदर ने कुछ समय पहले ही BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हेड ऑफ क्रिकेट एजुकेशन का पद छोड़ा था. वो अब KSCA का उपाध्यक्ष पद संभालेंगे. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री और KSCA के लाइफ मेंबर डीके शिवकुमार भी दिन में चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे थे और उन्होंने भी अपना वोट डाला.

उन्होंने मीडिया से कहा, "हम IPL मैचों को चिन्नास्वामी स्टेडियम से बाहर नहीं जाने देंगे. यह बेंगलुरु और कर्नाटक के गौरव का सवाल है. हम यह सुनिश्चित करने का अथक प्रयास करेंगे कि IPL के मैच यहां आयोजित हों. मैं क्रिकेट का प्रशंसक हूं. हम यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ऐसी घटनाएं यहां दोबारा घटित ना हों और मैदान की गरिमा बना रहे. हम एक और स्टेडियम बनाने की तैयारी में हैं."

विराट कोहली ने तोड़ दिया सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड, दुनिया का कोई खिलाड़ी आस पास नहीं

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली ने तोड़े 10 बड़े रिकॉर्ड, असंभव को कर दिखाया संभव

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 07 Dec 2025 10:42 PM (IST)
Venkatesh Prasad Karnataka State Cricket Association
