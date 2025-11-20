कुंभ राशि- शनि और बुध का मार्गी होना कुभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है. इस समय कार्यस्थल पर आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं. निवेश या व्यापार में लाभ होगा. लंबी दूरी के यात्रा के भी योग बन सकते हैं.