हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShani Budh Margi 2025: 500 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, शनि-बुध एक साथ होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए शुभ

Shani Budh Margi 2025: 500 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, शनि-बुध एक साथ होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए शुभ

Shani Budh Margi 2025: नवंबर महीने के अंत में बेहद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जब शनि और बुध ग्रह एक साथ मार्गी चाल चलेंगे. इन दोनों ग्रहों की सीधी चाल कई राशियों के लिए जीवन में शुभता लेकर आएगी.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 20 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Shani Budh Margi 2025: नवंबर महीने के अंत में बेहद दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, जब शनि और बुध ग्रह एक साथ मार्गी चाल चलेंगे. इन दोनों ग्रहों की सीधी चाल कई राशियों के लिए जीवन में शुभता लेकर आएगी.

शनि-बुध मार्गी 2025

1/6
किसी भी ग्रह का वक्री या मार्गी होना ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है. इस दृष्टि से नवंबर 2025 का महीना खास रहने वाला है. क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध और कर्मप्रधान शनि दोनों मार्गी होने वाले हैं.
किसी भी ग्रह का वक्री या मार्गी होना ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना गया है. इस दृष्टि से नवंबर 2025 का महीना खास रहने वाला है. क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध और कर्मप्रधान शनि दोनों मार्गी होने वाले हैं.
2/6
बुध ग्रह फिलहाल वृश्चि राशि में हैं और 23 नवंबर को तुला में गोचर करेंगे. इसके बाद 29 नवंबर को बुध तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे. वहीं शनि भी मीन राशि में रहते हुए 28 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे.
बुध ग्रह फिलहाल वृश्चि राशि में हैं और 23 नवंबर को तुला में गोचर करेंगे. इसके बाद 29 नवंबर को बुध तुला राशि में मार्गी हो जाएंगे. वहीं शनि भी मीन राशि में रहते हुए 28 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे.
3/6
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, शनि-बुध की एक साथ मार्गी गति का यह संयोग पूरे 500 साल बाद बनेगा. ऐसे में शनि और बुध सीधी चाल चलते हुए कई राशियों की किस्मत चमकाने वाले हैं. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.
ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, शनि-बुध की एक साथ मार्गी गति का यह संयोग पूरे 500 साल बाद बनेगा. ऐसे में शनि और बुध सीधी चाल चलते हुए कई राशियों की किस्मत चमकाने वाले हैं. आइए जानते हैं इन राशियों के बारे में.
4/6
मकर राशि- बात करें मकर राशि की तो शनि-बुध का मार्गी होना आपके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा. लंबे समय से रुके काम इस दौरान पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. नए कार्य की शुरुआत के लिए भी समय शुभ रहेगा.
मकर राशि- बात करें मकर राशि की तो शनि-बुध का मार्गी होना आपके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा. लंबे समय से रुके काम इस दौरान पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. नए कार्य की शुरुआत के लिए भी समय शुभ रहेगा.
5/6
मिथुन राशि- शनि और बुध मार्गी होकर मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित होंगे. आपके जीवन की पटरी दोबारा रफ्तार पकड़ेगी और सारे अधूरे काम पूरे होंगे. पारिवारिक माहौल खुशहाल बनेगा और मानसिक तनाव दूर होंगे.
मिथुन राशि- शनि और बुध मार्गी होकर मिथुन राशि वालों के लिए शुभ साबित होंगे. आपके जीवन की पटरी दोबारा रफ्तार पकड़ेगी और सारे अधूरे काम पूरे होंगे. पारिवारिक माहौल खुशहाल बनेगा और मानसिक तनाव दूर होंगे.
6/6
कुंभ राशि- शनि और बुध का मार्गी होना कुभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है. इस समय कार्यस्थल पर आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं. निवेश या व्यापार में लाभ होगा. लंबी दूरी के यात्रा के भी योग बन सकते हैं.
कुंभ राशि- शनि और बुध का मार्गी होना कुभ राशि वालों के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है. इस समय कार्यस्थल पर आपकी पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. प्रमोशन के योग भी बन सकते हैं. निवेश या व्यापार में लाभ होगा. लंबी दूरी के यात्रा के भी योग बन सकते हैं.
Published at : 20 Nov 2025 02:57 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Budh Margi Gochar 2025 Shani Margi 2025 Shani Budh Margi 2025

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar CM Oath: CM बनने के बाद Nitish Kumar को PM Modi ने दी बधाई | PM Modi- Nitish
Bihar CM Oath: बिहार की जनता को Nitish-Modi का संदेश | Bihar News
Bihar CM Oath:10 वीं बार CM की कुर्सी पर Nitish का नाम | Bihar News
Bihar CM Oath: Nitish की लीडरशिप से विपक्ष क्यों डरता है? | Bihar News
Bihar CM Oath: वरिष्ठ पत्रकार ने बताया Nitish के मंत्री मंडल का पूरा फॉर्मूला | PM Modi- Nitish

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
'द्वारका में फ्लैट, गाय और बछड़े...', अपनी कार के अलावा और क्या-क्या है नीतीश कुमार के पास? जानें संपत्ति
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
बिहार CM को अखिलेश यादव ने दिलाई पुराने दिनों की 'याद', 2 तस्वीरें साझा कर दी स्पेशल बधाई
इंडिया
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
Bihar CM Oath Taking Ceremony: शपथ से पहले नीतीश कुमार ने जेब से निकाली कौन सी पर्ची, जानें इसमें क्या?
ओटीटी
Homebound OTT Release: 'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म
'होमबाउंड' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब और कहां देख सकेंगे
स्पोर्ट्स
Rising Star Asia Cup 2025: एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
एशिया कप राइजिंग स्टार्स की 4 टीमें तय, सेमीफाइनल का पूरा लाइनअप हुआ आउट, किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
चुनाव खत्म, चलो वापस... खचाखच भरी ट्रेनों से वापस लौट रहे बिहारी मजदूर, पलायन पर भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
Salary Of Deputy CM: बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
बिहार के डिप्टी सीएम को कितनी मिलती है सैलरी, कैबिनेट मंत्री से कम या ज्यादा?
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
Embed widget