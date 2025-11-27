हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shani Budh Margi 2025: पहले शनि फिर बुध, एक के बाद एक ये दो ग्रह होंगे मार्गी, चमकेगा इन राशियों का भाग्य

Shani Budh Margi 2025: पहले शनि फिर बुध, एक के बाद एक ये दो ग्रह होंगे मार्गी, चमकेगा इन राशियों का भाग्य

Shani Budh Margi 2025: पंचांग के अनुसार 28 नवंबर को शनि और 29 नवंबर को बुध ग्रह मार्गी होंगे. लगभग 500 साल बाद ऐसा संयोग बनेगा जब एक के बाद एक दोनों ग्रह सीधी चाल चलेंगे और कई राशियों को शुभ फल देंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 27 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Shani Budh Margi 2025: पंचांग के अनुसार 28 नवंबर को शनि और 29 नवंबर को बुध ग्रह मार्गी होंगे. लगभग 500 साल बाद ऐसा संयोग बनेगा जब एक के बाद एक दोनों ग्रह सीधी चाल चलेंगे और कई राशियों को शुभ फल देंगे.

शनि-बुध मार्गी 2025

नंवबर 2025 के आखिर में ग्रहों की चाल में तेजी से बदलाव आएगा. सबसे पहले 28 नवंबर को शनि और उसके तुरंत बाद 29 नवंबर को बुध के मार्गी होंगे.
नंवबर 2025 के आखिर में ग्रहों की चाल में तेजी से बदलाव आएगा. सबसे पहले 28 नवंबर को शनि और उसके तुरंत बाद 29 नवंबर को बुध के मार्गी होंगे.
ज्योतिष के अनुसार, क्रूर ग्रह शनि और सबसे छोटा ग्रह बुध मार्गी होकर कई राशियों के लिए शुभ साबित होंगे. इन ग्रहों की सीधी चाल से कई राशियों का भाग्य चमक सकता है.
ज्योतिष के अनुसार, क्रूर ग्रह शनि और सबसे छोटा ग्रह बुध मार्गी होकर कई राशियों के लिए शुभ साबित होंगे. इन ग्रहों की सीधी चाल से कई राशियों का भाग्य चमक सकता है.
शनि 28 नवंबर 2025 को ग्रह सुबह 07 बजकर 26 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे. वहीं बुध 29 नवंबर को रात 11 बजकर 07 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे.
शनि 28 नवंबर 2025 को ग्रह सुबह 07 बजकर 26 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे. वहीं बुध 29 नवंबर को रात 11 बजकर 07 मिनट पर वृश्चिक राशि में मार्गी होंगे.
शनि-बुध का मार्गी होना नौकरी–कारोबार, रिश्ते, स्वास्थ्य और धन के मामलों में बदलाव लाएगा. शनि का मार्गी होना कर्म और स्थिरता का संकेत है, जबकि बुध का मार्गी होना संवाद, व्यापार में बदलाव का संकेत है. जानें किन राशियों के को मिलेगा शनि-बुध मार्गी का शुभ फल.
शनि-बुध का मार्गी होना नौकरी–कारोबार, रिश्ते, स्वास्थ्य और धन के मामलों में बदलाव लाएगा. शनि का मार्गी होना कर्म और स्थिरता का संकेत है, जबकि बुध का मार्गी होना संवाद, व्यापार में बदलाव का संकेत है. जानें किन राशियों के को मिलेगा शनि-बुध मार्गी का शुभ फल.
वृष राशि (Taurus Horoscope)- आपकी राशि से आय और लाभ स्थान पर शनि मार्गी होकर इनकम को बढ़ाएंगे. वहीं बुध की शुभ दृष्टि से आप अपनी सूझबूझ और संवाद क्षमता से महत्वपूर्ण फैसले लेकर कार्य-व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं.
वृष राशि (Taurus Horoscope)- आपकी राशि से आय और लाभ स्थान पर शनि मार्गी होकर इनकम को बढ़ाएंगे. वहीं बुध की शुभ दृष्टि से आप अपनी सूझबूझ और संवाद क्षमता से महत्वपूर्ण फैसले लेकर कार्य-व्यापार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं.
कर्क राशि (Cancer Horoscope)- शनि आपकी राशि से भाग्य स्थान पर मार्गी होंगे, जिससे कि हर कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा. बुध का मार्गी होना भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा. इस समय आय, व्यापार में सफलता के साथ ही आप संतोषपूर्ण जीवन का आनंद लेंगे.
कर्क राशि (Cancer Horoscope)- शनि आपकी राशि से भाग्य स्थान पर मार्गी होंगे, जिससे कि हर कार्य में आपको भाग्य का साथ मिलेगा. बुध का मार्गी होना भी आपके लिए लाभकारी साबित होगा. इस समय आय, व्यापार में सफलता के साथ ही आप संतोषपूर्ण जीवन का आनंद लेंगे.
मकर राशि (Capricorn Horoscope)- बुध और शनि का मार्गी होना मकर राशि वालों के लिए भी सकारात्मक रहेगा. शनि आपकी राशि साहस और पराक्रम स्थान पर मार्गी होकर 11वें भाव में रहेंगे. वहीं बुध अच्छे आय का संकेत दे रहे हैं. इस प्रकार दोनों ग्रहों की शुभता से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी.
मकर राशि (Capricorn Horoscope)- बुध और शनि का मार्गी होना मकर राशि वालों के लिए भी सकारात्मक रहेगा. शनि आपकी राशि साहस और पराक्रम स्थान पर मार्गी होकर 11वें भाव में रहेंगे. वहीं बुध अच्छे आय का संकेत दे रहे हैं. इस प्रकार दोनों ग्रहों की शुभता से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी.
Published at : 27 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Budh Margi Shani Dev Astrology Shani Margi 2025 Shani Budh Margi 2025

