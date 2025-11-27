एक्सप्लोरर
Shani Budh Margi 2025: पहले शनि फिर बुध, एक के बाद एक ये दो ग्रह होंगे मार्गी, चमकेगा इन राशियों का भाग्य
Shani Budh Margi 2025: पंचांग के अनुसार 28 नवंबर को शनि और 29 नवंबर को बुध ग्रह मार्गी होंगे. लगभग 500 साल बाद ऐसा संयोग बनेगा जब एक के बाद एक दोनों ग्रह सीधी चाल चलेंगे और कई राशियों को शुभ फल देंगे.
शनि-बुध मार्गी 2025
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 27 Nov 2025 02:21 PM (IST)
ग्रह गोचर
7 Photos
पहले शनि फिर बुध, एक के बाद एक ये दो ग्रह होंगे मार्गी, चमकेगा इन राशियों का भाग्य
ग्रह गोचर
6 Photos
500 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, शनि-बुध एक साथ होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए शुभ
ग्रह गोचर
6 Photos
मूलांक 3 वालों के लिए 2026 सफलता से भरा! जानिए रिश्तों में बदलाव से लेकर करियर की भविष्यवाणी
ग्रह गोचर
5 Photos
Budh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग
ग्रह गोचर
5 Photos
Astrology: क्या बच्चों को चांदी की चैन पहनाना वाकई जरूरी है? ज्योतिषीय वजहें जानिए
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ट्रंप को अपनी तारीफ बहुत पसंद, जब पुतिन फोन करें तो..' लीक हुई फोनकॉल ने खोल दिए राज, पढ़ें पूरी ट्रांसक्रिप्ट
राजस्थान
राजस्थान में BJP की नई कार्यकारिणी की घोषणा, 7 महिलाओं समेत 34 सदस्यों की लिस्ट जारी
इंडिया
'मैं भी मेड इन इंडिया हूं', फ्रांस के इतने बड़े बिजनेसमैन ने भारत की तारीफ में कही ऐसी बात, पाकिस्तान को सुनकर लगेगी मिर्ची
क्रिकेट
BCCI को IPL टीम मालिक का कड़ा संदेश, साउथ अफ्रीका से हार के बाद भड़का गुस्सा
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion