मकर राशि (Capricorn Horoscope)- बुध और शनि का मार्गी होना मकर राशि वालों के लिए भी सकारात्मक रहेगा. शनि आपकी राशि साहस और पराक्रम स्थान पर मार्गी होकर 11वें भाव में रहेंगे. वहीं बुध अच्छे आय का संकेत दे रहे हैं. इस प्रकार दोनों ग्रहों की शुभता से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी.