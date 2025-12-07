हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफूडMalai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?

Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?

Creamy Egg Curry: मलाई एग करी का स्वाद काफी लजीज होता है, एक बाद खाने के बाद इंसान का मन बार-बार खाने का करता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको घर पर कैसे तैयार करें, वह भी एकदम क्रीमी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Dec 2025 07:21 PM (IST)
Preferred Sources

How To Make Malai Egg Curry: अंडे से बनी हर डिश स्वादिष्ट होती है, लेकिन मलाई एग करी की बात ही अलग है. रेस्टोरेंट में इसकी क्रीमी, रिच और स्मूद ग्रेवी का स्वाद मुंह में पिघल जाता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे घर पर भी वैसा ही बनाया जा सकता है, बस सही तकनीक और सही बेस की जरूरत होती है. मलाई एग करी का असली जादू उसके ग्रेवी बेस में है, जिसमें क्रीम, काजू और हल्के मसालों का संतुलन इसे बेहद रिच और रॉयल बना देता है.

 मलाई एग करी का असली राज क्रीमी बेस

इस ग्रेवी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका बेस होता है. रेस्टोरेंट में ग्रेवी को स्मूद और क्रीमी बनाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं: प्याज पेस्ट और फ्रेश क्रीम. काजू ग्रेवी को थिकनैस देता है और क्रीम उसे रिचनेस देती है. अगर क्रीम न हो तो ग्रेवी उतनी स्मूद नहीं बनती और काजू न हो तो बॉडी नहीं आती. मलाई एग करी की क्रीमी ग्रेवी का सबसे अहम हिस्सा है इसका प्याज, काजू खसखस वाला स्मूद पेस्ट. इसे बनाने के लिए आपके पास चाहिए-

  • 1 से 2 प्याज (स्लाइस किए हुए)
  • 8 से 10 काजू
  • 1 टीस्पून खसखस 
  • 1 टीस्पून अदरक-लहसुन
  • 1 हरी मिर्च
  • थोड़ा पानी

सबसे पहले एक पैन में यह सारी चीज़ें डालकर हल्की आंच पर 10 से 12 मिनट पकाएं. इससे प्याज का कच्चापन खत्म हो जाता है और काजू व खसखस नरम होकर ग्रेवी को क्रीमी टेक्सचर देने के लिए तैयार हो जाते हैं. अब इस मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर में डालकर स्मूद, दूधिया जैसा पेस्ट बना लें. यही वही रेस्टोरेंट-स्टाइल बेस है, जो ग्रेवी को गाढ़ा, रिच और एकदम क्रीमी बनाता है.

अंडों को कैसे तैयार करना है? 

प्याज का पेस्ट तैयार करने के बाद, अब अंडों को भी हल्का-सा भूनना जरूरी है ताकि उनका स्वाद और टेक्सचर बेहतर हो जाए. इसके लिए 4 से 5 उबले अंडों को हल्का-सा काट लें ताकि मसाला अंदर तक जा सके. उसको काट लें एक पैन में 1 से 2 चम्मच घी गर्म करें. अब इन अंडों को पैन में डालकर मध्यम आंच पर हल्का सुनहरा या लाल होने तक भूनें. इस स्टेप से अंडे ऊपर से हल्के क्रिस्प हो जाते हैं और ग्रेवी में डालने पर स्वाद बेहद बढ़िया आता है.

अब मसालों का तड़का डालें

अंडों को अलग निकालने के बाद, उसी पैन में थोड़ा और घी छोड़कर साबुत मसाले डालने हैं. इसमें आप

  • छोटी इलायची 
  • बड़ी इलायची 
  • शाही जीरा 
  • दालचीनी का टुकड़ा 
  • तेज पत्ता 

अब ग्रेवी बनाने की प्रक्रिया 

घी में साबुत मसालों जिसमें इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता, शाह जीरा को मिलाकर उसको को भूनने के बाद, उसी पैन में तैयार किया हुआ प्याज, काजू और खसखस का पेस्ट डालें। इसे अच्छी तरह मिलाएं. अब स्वाद अनुसार लाल मिर्च डाल दें.  इसके साथ ही जीरा पाउडर, नमक, थोड़ा-सा चीनी और  थोड़ा फ्राइड प्याज भी मिला दें. अब पैन को ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकने दें. बीच-बीच में चलाते रहें ताकि पेस्ट चिपके नहीं और भुनकर फ्लेवर डेवलप हो जाए.  जब यह मसाला अच्छी तरह से पक जाए और इसका रंग हल्का सुनहरा दिखने लगे, तब इसमें दूध डालें. दूध डालने के बाद 5–6 मिनट इसे धीमी आंच पर पकाएं ताकि ग्रेवी क्रीमी और रिच बने. इसके बाद थोड़ा पानी डालकर ग्रेवी की लगातार सेट करें और तले हुए अंडे इस ग्रेवी में डाल दें.
अब ऊपर से इसमें

  • गरम मसाला
  • कसूरी मेथी
  • इलायची पाउडर
  • फ्रेश क्रीम

इन्हें डालकर 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं. 

इतना करते ही आपकी मुगलई मलाई एग करी एकदम रेस्टोरेंट-स्टाइल तैयार हो जाती है  क्रीमी, रिच और मखमली टेक्सचर वाली. 

Published at : 07 Dec 2025 07:21 PM (IST)
Tags :
Malai Egg Curry Recipe Mughlai Egg Curry Restaurant Style Egg Curry
