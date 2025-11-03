हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShani Margi November 2025: नवंबर में वक्री से मार्गी होंगे शनि, लेकिन कम नहीं होगी इन राशियों की परेशानी

Shani Margi November 2025: नवंबर में वक्री से मार्गी होंगे शनि, लेकिन कम नहीं होगी इन राशियों की परेशानी

Shani Margi November 2025: नवंबर 2025 का महीना ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस महीने कर्मफलदाता शनि ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं. 138 दिन बाद 28 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी होंगे.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 03 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Shani Margi November 2025: नवंबर 2025 का महीना ज्योतिष दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस महीने कर्मफलदाता शनि ग्रह अपनी चाल बदलने वाले हैं. 138 दिन बाद 28 नवंबर को शनि वक्री से मार्गी होंगे.

शनि मार्गी 2025

1/5
शनि देव फिलहाल मीन राशि में वक्री (retrograde) अवस्था में संचरण कर रहे हैं. लेकिन 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी (direct) हो जाएंगे. 28 नवंबर को सुबह 09.20 पर शनि मार्गी होकर सीधी चाल चलने लगेंगे.
शनि देव फिलहाल मीन राशि में वक्री (retrograde) अवस्था में संचरण कर रहे हैं. लेकिन 28 नवंबर 2025 से शनि मार्गी (direct) हो जाएंगे. 28 नवंबर को सुबह 09.20 पर शनि मार्गी होकर सीधी चाल चलने लगेंगे.
2/5
ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का वक्री से मार्गी होना आमतौर पर शुभ माना जाता है. क्योंकि मार्गी होकर ग्रह सीधी चाल चलते हैं. इस प्रकार शनि का मार्गी होना कई राशियों के लिए राहत लेकर आएगा. लेकिन कुछ राशियों की परेशानियां अभी भी खत्म नहीं होंगी.
ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का वक्री से मार्गी होना आमतौर पर शुभ माना जाता है. क्योंकि मार्गी होकर ग्रह सीधी चाल चलते हैं. इस प्रकार शनि का मार्गी होना कई राशियों के लिए राहत लेकर आएगा. लेकिन कुछ राशियों की परेशानियां अभी भी खत्म नहीं होंगी.
3/5
मान्यता है कि शनि के मार्गी होने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरने लगती हैं. लेकिन मंद गति से चलने के कारण शनि का प्रभाव धीरे और गहराई से पड़ता है. इसलिए बदलाव तुरंत महसूस नहीं होते.
मान्यता है कि शनि के मार्गी होने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे सुधरने लगती हैं. लेकिन मंद गति से चलने के कारण शनि का प्रभाव धीरे और गहराई से पड़ता है. इसलिए बदलाव तुरंत महसूस नहीं होते.
4/5
सिंह और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर अभी शनि ढैय्या का प्रभाव है, जोकि 2027 तक रहेगा. ऐसे में इन पांचों राशियों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत अधिक फलदायी नहीं रहेगा. लेकिन परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ सकते हैं.
सिंह और वृश्चिक राशि वाले जातकों पर अभी शनि ढैय्या का प्रभाव है, जोकि 2027 तक रहेगा. ऐसे में इन पांचों राशियों के लिए शनि का मार्गी होना बहुत अधिक फलदायी नहीं रहेगा. लेकिन परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ सकते हैं.
5/5
बता दें कि मेष, मीन और कुंभ राशि वालों पर अभी शनि की साढ़ेसाती चल रही है. कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण, मीन पर दूसरा चरण और मेष राशि पर पहला चरण चल रहा है.
बता दें कि मेष, मीन और कुंभ राशि वालों पर अभी शनि की साढ़ेसाती चल रही है. कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण, मीन पर दूसरा चरण और मेष राशि पर पहला चरण चल रहा है.
Published at : 03 Nov 2025 06:55 AM (IST)
Tags :
Zodiac Sign Shani Margi Shani Dev Shani Sadesati Shani Margi 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 13: दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने के लिए चाहिए अब कितने करोड़?
दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने से कितनी है दूर?
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

इंस्टा के अजनबी से बीवी की आशिकी
पटना की सड़कों पर नजर आए PM Modi, उमड़ी भारी भीड़
अनंत की गिरफ्तारी, किस पर पड़ेगी भारी ?
'लहठी' का केंद्र बदहाल! चूड़ी कारीगरों ने सुनाया बर्बादी का पूरा दर्द!
Bihar Election 2025: Rahul Gandhi की 'छपाछप' सियासत!

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Earthquake: अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भयानक भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
अफगानिस्तान में फिर कांपी धरती, 5 घंटों में दो बार आया भूकंप; रिक्टर स्केल पर 6.3 थी तीव्रता
क्रिकेट
ind vs Sa World Cup Final: 'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
'प्लेयर ऑफ द मैच रहीं शेफाली वर्मा का बयान वायरल, विश्वकप जीतते ही कहा कुछ ऐसा जिसकी सब कर रहे चर्चा, पढ़िए
बॉलीवुड
Thamma Box Office Collection Day 13: दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने के लिए चाहिए अब कितने करोड़?
दूसरे संडे भी छाई 'थामा', कर डाली शानदार कमाई, जानें- हिट होने से कितनी है दूर?
बिहार
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
रोहतास: आधी रात को कांग्रेस विधायक संतोष मिश्रा के घर पर रेड, बेडरूम तक पहुंची पुलिस
विश्व
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
PoK में जैश-ए-मोहम्मद के ध्वस्त मरकज को दोबारा खड़ा करने की तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने किया दौरा
इंडिया
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
'बार और पीठ की जिम्मेदारी समान, गरीब का दर्द समझें वकील...', आगामी CJI सूर्यकांत ने दिया बड़ा संदेश
बिहार
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
'ये लोग लुटेरे...', कांग्रेस-RJD पर सम्राट चौधरी का बड़ा हमला, इंदिरा गांधी का भी किया जिक्र
हेल्थ
Dharmendra Deol Health: किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
किन बीमारियों से जूझ रहे धर्मेंद्र, जान लें ये बीमारियां कितनी खतरनाक?
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget