ज्योतिष शास्त्र में किसी भी ग्रह का वक्री से मार्गी होना आमतौर पर शुभ माना जाता है. क्योंकि मार्गी होकर ग्रह सीधी चाल चलते हैं. इस प्रकार शनि का मार्गी होना कई राशियों के लिए राहत लेकर आएगा. लेकिन कुछ राशियों की परेशानियां अभी भी खत्म नहीं होंगी.