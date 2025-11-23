हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरNumerology Predictions 2026: मूलांक 3 वालों के लिए 2026 सफलता से भरा! जानिए रिश्तों में बदलाव से लेकर करियर की भविष्यवाणी

Numerology Predictions 2026: वर्ष 2025 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, इसके बाद साल 2026 की शुरुआत हो जाएगी. जानते हैं साल 2026 मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 23 Nov 2025 12:20 PM (IST)
अंक ज्योतिष भविष्यवाणियां 2026 मूलांक 3

साल 2026 मूलांक 3 वालों के लिए रचनात्मकता, कम्युनिकेशन और विकास से भरा रहने वाला है. साल 2026 का अंक 1 है, जो साहसिक निर्णय लेने, नेतृत्व करने की पहल और अपनी सोच को आत्मविश्वास के साथ जाहिर करने के लिए सबसे बेहतर दिन साबित हो सकता है.
जिन भी लोगों को जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. अंकशास्त्र के अनुसार, इस साल दूसरों को मोटिवेट करने के लिए मार्गदर्शन की क्षमता में वृद्धि होगी. मूलांक 3 वाले इस साल अपनी एनर्जी को बिखरने देने से बचाएं. भावनाओं में आकर किसी भी तरह के फैसले लेनें से बचें.
मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 स्टूडेंट्स के लिए शैक्षणिक क्षेत्र में करियर से जुड़े कई अवसर प्राप्त हो रहे हैं. रचनात्मक विचारों के साथ बौद्धिक कुशलता पर भी काम करें. दर्शन, कानून, मैनेजमेंट, साहित्य जैसे विषयों को अध्ययन कर रहे छात्रों को इस साल बेहतर परिणाम की प्राप्ति होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धैर्य और सयंम के साथ निरंतर मेहनत करें.
अंक ज्योतिष के हिसाब से मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 में रिश्तों में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे. प्रियजनों के साथ गहरे संबंध स्थापित होंगे. प्रेम भरे रिश्तों में भावनात्मक ऊर्जा आपके रिश्ते को मजबूत करने का काम करेगी. सिंगल जातकों की आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिनके साथ रिश्तों की शुरुआत करना काफी रोमांचकारी साबित हो सकता है.
अंक ज्योतिष के अनुसार, साल 2026 में मूलांक 3 वालों के लिए करियर में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में बेहतर नेतृत्व के दम पर प्रमोशन मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है. क्रिएटिव और इनोवेटिव सोच पर काम करने के लिए ये साल लकी साबित हो सकता है. मेहनत करने पर उम्मीद से बढ़कर परिणाम मिलेगा.
मूलांक 3 वालों के लिए साल 2026 में कुछ खास उपायों को करने से उन्हें लाभ मिल सकता है. हर गुरुवार के दिन ऊं बृहस्पतये नम: मंत्र का जाप करें. इसके अलावा पीले फूल और मिठाइयां अर्पित करें. ज्योतिषीय परामर्श के बाद पीला नीलम या सीट्रिन धारण करें. किसी के साथ भी बोलचाल में अंहकार या गुस्सा जाहिर करने से बचें.
Published at : 23 Nov 2025 12:10 PM (IST)
