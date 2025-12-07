नाशिक: गहरी खाई में कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा

महाराष्ट्र में नाशिक के वनी में इनोवा कार खाई में गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. ये घटना उस वक्त हुई जब सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर श्रद्धालु कार से वापस लौट रहे थे. जानकारी के मुताबिक घाट एरिया में गणेश पॉइंट के पास ड्राइवर ने कार पर से नियंत्रण खो दिया और गाड़ी खाई में जा गिरी.

बताया जा रहा है कि सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर कार सीधे खाई में जा गिरी. माता के दर्शन करके लौटते समय यह दुर्घटना घटी. स्थानीय नागरिकों और आपदा प्रबंधन दल की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया है. गहरी घाटी होने के कारण राहत कार्य में दिक्कत आ रही है.