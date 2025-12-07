बिहार के सीवान से जेडीयू सांसद विजयलक्ष्मी देवी को जान से मारने की धमकी दी गई है. इस बीच उनके नंबर पर फोन कर उनसे 10 लाख की रंगदारी भी मांगी गई है. रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी गई. इसको लेकर सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव ने मैरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है.

इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया गया. इसके अलावा आगे की कार्रवाई के लिए सांसद प्रतिनिधि ने न्यायालय का भी रुख किया है. इस मामले में पुलिस को दी गई एफआईआर में कई आरोप लगाए गए हैं. पुलिस से जल्द ही आरोपी के खिलाफ वैधनिक कार्रवाई करने की मांग की गई.

एफआईआर में दी यह सूचना

सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव लिखित एफआईआर मैरवा थाने में दी है. उसमें कहा गया है कि बुधवार (3 दिसंबर) की रात को लगभग 10 बजकर 38 और 10 बजकर 40 मिनट पर (6385646982) नंबर से सांसद विजयलक्ष्मी के फोन पर लगातार दो कॉल आए.

इस कॉल में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 10 लाख रुपए की रंगदारी देने के लिए कहा गया. एफआईआर में बताया गया कि अगर रंगदारी नहींं दी गई तो जान से मार देंगे. थाने में दर्ज एफआईआर की संख्या 492 ऑब्लिक 25 है जो कि शनिवार (6 दिसंबर) को दर्ज की गई है.

MLA ने भी दर्ज कराई FIR

दूसरी तरफ जीबी नगर थाना क्षेत्र के तरवारा में बड़हरिया के जदयू विधायक नीतीश कुमार के बेहद करीबी इंद्रदेव सिंह पटेल ने भी रंगदारी मांगने के मामले में और जान से धमकी मिलने के बाद एफआईआर दर्ज कर दिया है. इस बात की जानकारी फोन पर संसद के पति पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने दी.

उन्होंने यह भी कहा कि तकरीबन तीन से चार बार इंद्रदेव सिंह पटेल जो जदयू के विधायक है. उनको फोन कर रंगदारी मांगा गई और जान से मारने की धमकी दी गई. उसके बाद मेरी पत्नी विजयलक्ष्मी कुशवाहा से भी 10 लख रुपए की रंगदानी मांगी गई.

उन्होंने बताया कि धमकी में कहा गया कि नहीं देने पर धुंआ-धुंआ कर दिया जाएगा. इसके बाद सांसद प्रतिनिधि मनोरंजन श्रीवास्तव ने मैरवा थाने में प्राथमिक की दर्ज करवा दी है. अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई कर रही है.

क्या बोले इंस्पेक्टर?

इस पूरे मामले में मैरवा थाना के थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने फोन पर बताया कि आवेदन मिला हुआ है. इस पर कार्रवाई की जा रही है. बहुत जल्द जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त होगा उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.