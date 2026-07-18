Dhanu Rashifal 18 July 2026: धनु राशि वालों को वरियान योग से मिलेगा बड़ा मुनाफा, वर्कप्लेस पर काम की होगी तारीफ
Sagittarius Horoscope 18 July 2026: आज धनु राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का महालाभ, बॉस से मिलेगी तारीफ और बिजनेस में होगा बड़ा मुनाफा. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Dhanu Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के अनुसार आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है.
रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. धनु राशि वाले जातकों के लिए आज चंद्रमा 9वें भाव (नवम भाव) यानी भाग्य व धर्म स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण आज आपकी धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में भागीदारी काफी बढ़ेगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए मंगलमय रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन धनु राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सफलताएं लेकर आने वाला है. ग्रहों के शुभ खेल और वरियान योग को देखते हुए आज आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा होने की प्रबल संभावना है. हालांकि, आपको क्षणिक (छोटे समय के) लाभ के लिए बहुत लंबी योजनाएं बनाने से बचना होगा, अन्यथा भविष्य में रुकावट आ सकती है. यदि आपने किसी कस्टमर को बड़े सौदे के लिए हामी भर दी है या कोई वादा किया है, तो उसे जल्द से जल्द पूरा करें ताकि आप अन्य ग्राहकों को भी समय पर संभाल सकें और बेहतर सर्विस दे पाएं. नए व्यापारियों (New Businessmen) को आज बाजार में हर छोटी-बड़ी पार्टी को पूरा महत्व देना होगा, उनकी जरूरतों को समझना होगा और उनके साथ आदरपूर्वक व्यवहार करना होगा, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा दिखाने का है. वर्कप्लेस पर आपकी बेटर परफॉर्मेंस (बेहतरीन प्रदर्शन) को देखते हुए आज बॉस आपकी खुले दिल से सराहना करेंगे. सीनियर्स का यह सपोर्ट आपको मोटिवेट करेगा, इसलिए इसी तरह अपने काम की क्वालिटी को बनाए रखें. हालांकि, रात तक रहने वाले ग्रहण दोष के कारण आज कुछ एंप्लॉयड पर्सन का वर्कप्लेस पर काम से मन थोड़ा ऊब सकता है या ध्यान भटक सकता है. लेकिन याद रखें कि ऑफिस के जरूरी काम तो पूरे करने ही हैं, इसलिए मन को शांत रखकर काम पर ध्यान केंद्रित (Focus) करने का प्रयास करें.
शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन संस्कारों को अपनाने और आगे बढ़ने का है. आज छात्र अपने गुरुओं, शिक्षकों और घर-बाहर के सभी बड़े-बुजुर्गों का दिल से सम्मान करें. बड़ों के आशीर्वाद से आज आपकी पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी और करियर को लेकर नई प्रेरणा मिलेगी.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज का दिन थोड़ा समझदारी से बिताने का है. आज परिवार में किसी पुरानी या नई बात को लेकर अचानक थोड़ा तनाव या बहस होने की आशंका है. ऐसी स्थिति में आपको खुद को पूरी तरह संतुलित और शांत रखना होगा; अपनी सूझबूझ से घर के वातावरण को दोबारा प्रफुल्लित (खुशनुमा) बनाने की कोशिश करें. लाइफ पार्टनर और लव पार्टनर का सहयोग आज आपको मानसिक संबल देगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
नवम भाव के चंद्रमा के कारण आपकी सेहत सामान्य रूप से अच्छी रहेगी और भाग्य का साथ मिलने से आप उत्साहित रहेंगे. हालांकि, रात तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण मानसिक थकावट या काम में अरुचि जैसी स्थिति बन सकती है. स्ट्रेस को दूर करने के लिए शाम के समय थोड़ा वॉक करें या पसंदीदा संगीत सुनें.
- भाग्यशाली रंग: गोल्डन (सुनहरा)
- भाग्यशाली अंक: 8
- अशुभ अंक: 2
- आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल के वृक्ष के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी मंदिर में पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं; इससे ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा और भाग्य में वृद्धि होगी.
FAQs
Q1. 18 जुलाई 2026 को धनु राशि के व्यापारियों को मुनाफे को लेकर क्या सलाह दी गई है?
Ans. आज ग्रहों की शुभ स्थिति से अच्छे मुनाफे के मजबूत योग हैं, लेकिन व्यापारियों को छोटे या क्षणिक लाभ के चक्कर में बहुत लंबी योजनाएं बनाने से बचना चाहिए.
Q2. आज धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में क्या खास अचीवमेंट मिल सकती है?
Ans. आज ऑफिस में आपके बेहतरीन काम और क्वालिटी वर्क की वजह से बॉस आपकी सराहना करेंगे, जिससे आपका कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा.
Q3. आज धनु राशि के युवाओं और छात्रों को सफलता के लिए क्या गुरुमंत्र दिया गया है?
Ans. आज छात्रों और युवाओं को अपने से बड़ों और गुरुओं का सम्मान करने की सलाह दी गई है; बड़ों का आदर व आशीर्वाद ही आज आपके करियर की बाधाओं को दूर करेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.