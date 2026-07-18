Aaj Ka Makar Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का शुभ संयोग बन रहा है.

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) यानी संकट व रहस्य स्थान में गोचर करेंगे. 8वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज मकर राशि के जातकों को करियर, बिजनेस और सेहत के मामले में बेहद सावधान रहना होगा, हालांकि आपकी रहस्यमयी या गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे अच्छा है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए बहुत संभलकर चलने का है. बाजार में आपका बढ़ता हुआ बिजनेस आपके शत्रुओं (विरोधियों) की संख्या में वृद्धि करा सकता है, इसलिए अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखें. सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट (गवर्नमेंट कांट्रेक्टर) का काम करने वाले लोग ज्यादा कमाई के चक्कर में माल की क्वालिटी से बिल्कुल समझौता न करें; अन्यथा कोई जांच होने पर आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है. आज आपको शील और संतोष जैसे अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको शॉर्टकट या बेईमानी की राह पर भटकाने की कोशिश कर सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों को आज अपने काम में थोड़ी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. ऑफिस के सभी पेंडिंग वर्क (रुके हुए काम) को सबसे पहले पूरा कर लें, नहीं तो विरोधी आपके इस आलस्य को आपके खिलाफ हथियार बना सकते हैं और आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. जो लोग नई नौकरी पर लगे हैं (न्यू एंप्लॉयड पर्सन), वे अपने गुरु या मेंटर्स के लगातार संपर्क में रहने की कोशिश करें. वहीं, चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन (खुद का काम करने वाले) अपने हर काम को पूरा करने के बाद एक बार रिचेक (पुनः जांच) जरूर कर लें; आज काम में बड़ी गलती होना आपके करियर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई को मजबूत करने का है. लॉ (कानून) और मैनेजमेंट (प्रबंधन) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत उपयुक्त और सकारात्मक चल रहा है. आज की गई मेहनत आपको आने वाली परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम दिलाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है. परिवार में अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें. आज अपने घर के बड़े-बुजुर्गों की दिल से सेवा करें और उनकी जरूरतों का खास ध्यान रखें; उनका आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा. लाइफ पार्टनर के साथ भी बातचीत के दौरान शांति बनाए रखें, ताकि ग्रहण दोष के कारण घर का माहौल खराब न हो.

आज सेहत के मामले में आपको बहुत ज्यादा सचेत होना पड़ेगा. यदि आप किसी भी तरह के नशे या धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो आज ही सावधान हो जाएं; आपको मुंह और गले से संबंधित कोई बड़ी और गंभीर परेशानियां घेर सकती हैं. अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी बरतें.

भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)

रेड (लाल) भाग्यशाली अंक: 1

1 अश‌ुभ अंक: 6

6 आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष के बुरे प्रभाव और बीमारियों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs

Q1. 18 जुलाई 2026 को मकर राशि के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या चेतावनी दी गई है?

Ans. आज कमाई बढ़ाने के चक्कर में काम की क्वालिटी से समझौता न करें, अन्यथा सरकारी जांच होने पर आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को बॉस या विरोधियों से बचने के लिए क्या करना होगा?

Ans. आज सबसे पहले अपने पेंडिंग काम पूरे करें, क्योंकि आपका आलस्य आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. साथ ही सेल्फ एंप्लॉयड लोग अपने काम को रिचेक जरूर करें.

Q3. आज मकर राशि वालों को सेहत के मामले में किस बात से सचेत रहने को कहा गया है?

Ans. आज नशे के सेवन से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि मुंह और गले से संबंधित बीमारियां या गंभीर समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं.

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