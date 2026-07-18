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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Rashifal 18 July 2026: मकर राशि वाले आज विरोधियों और पेंडिंग काम को लेकर रहें सतर्क, ग्रहण दोष बढ़ाएगा मुश्किलें

Makar Rashifal 18 July 2026: मकर राशि वाले आज विरोधियों और पेंडिंग काम को लेकर रहें सतर्क, ग्रहण दोष बढ़ाएगा मुश्किलें

Capricorn Horoscope 18 July 2026: आज मकर राशि वालों पर रहेगा ग्रहण दोष का साया, पेंडिंग काम और विरोधियों के कारण बढ़ सकती है मुश्किल. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Makar Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का शुभ संयोग बन रहा है.

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) यानी संकट व रहस्य स्थान में गोचर करेंगे. 8वें भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के कारण आज मकर राशि के जातकों को करियर, बिजनेस और सेहत के मामले में बेहद सावधान रहना होगा, हालांकि आपकी रहस्यमयी या गुप्त विषयों में रुचि बढ़ेगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे अच्छा है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन मकर राशि के व्यापारियों के लिए बहुत संभलकर चलने का है. बाजार में आपका बढ़ता हुआ बिजनेस आपके शत्रुओं (विरोधियों) की संख्या में वृद्धि करा सकता है, इसलिए अपने दुश्मनों की हर चाल पर नजर रखें. सरकारी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट (गवर्नमेंट कांट्रेक्टर) का काम करने वाले लोग ज्यादा कमाई के चक्कर में माल की क्वालिटी से बिल्कुल समझौता न करें; अन्यथा कोई जांच होने पर आपकी कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो सकती है. आज आपको शील और संतोष जैसे अपने अच्छे गुणों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपको शॉर्टकट या बेईमानी की राह पर भटकाने की कोशिश कर सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों को आज अपने काम में थोड़ी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. ऑफिस के सभी पेंडिंग वर्क (रुके हुए काम) को सबसे पहले पूरा कर लें, नहीं तो विरोधी आपके इस आलस्य को आपके खिलाफ हथियार बना सकते हैं और आप बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं. जो लोग नई नौकरी पर लगे हैं (न्यू एंप्लॉयड पर्सन), वे अपने गुरु या मेंटर्स के लगातार संपर्क में रहने की कोशिश करें. वहीं, चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण सेल्फ एंप्लॉयड पर्सन (खुद का काम करने वाले) अपने हर काम को पूरा करने के बाद एक बार रिचेक (पुनः जांच) जरूर कर लें; आज काम में बड़ी गलती होना आपके करियर के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी पढ़ाई को मजबूत करने का है. लॉ (कानून) और मैनेजमेंट (प्रबंधन) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए यह समय बहुत उपयुक्त और सकारात्मक चल रहा है. आज की गई मेहनत आपको आने वाली परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम दिलाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है. परिवार में अपने कर्तव्यों को अच्छे से पूरा करने की कोशिश करें. आज अपने घर के बड़े-बुजुर्गों की दिल से सेवा करें और उनकी जरूरतों का खास ध्यान रखें; उनका आशीर्वाद आपको मानसिक शांति देगा. लाइफ पार्टनर के साथ भी बातचीत के दौरान शांति बनाए रखें, ताकि ग्रहण दोष के कारण घर का माहौल खराब न हो.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

आज सेहत के मामले में आपको बहुत ज्यादा सचेत होना पड़ेगा. यदि आप किसी भी तरह के नशे या धूम्रपान का सेवन करते हैं, तो आज ही सावधान हो जाएं; आपको मुंह और गले से संबंधित कोई बड़ी और गंभीर परेशानियां घेर सकती हैं. अष्टम भाव के चंद्रमा के कारण वाहन चलाते समय भी पूरी सावधानी बरतें.

  • भाग्यशाली रंग: रेड (लाल)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अश‌ुभ अंक: 6
  • आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. ग्रहण दोष के बुरे प्रभाव और बीमारियों से बचने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs 

Q1. 18 जुलाई 2026 को मकर राशि के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स को क्या चेतावनी दी गई है?
Ans. आज कमाई बढ़ाने के चक्कर में काम की क्वालिटी से समझौता न करें, अन्यथा सरकारी जांच होने पर आपकी कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है.

Q2. आज मकर राशि के नौकरीपेशा लोगों को बॉस या विरोधियों से बचने के लिए क्या करना होगा?
Ans. आज सबसे पहले अपने पेंडिंग काम पूरे करें, क्योंकि आपका आलस्य आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है. साथ ही सेल्फ एंप्लॉयड लोग अपने काम को रिचेक जरूर करें.

Q3. आज मकर राशि वालों को सेहत के मामले में किस बात से सचेत रहने को कहा गया है?
Ans. आज नशे के सेवन से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि मुंह और गले से संबंधित बीमारियां या गंभीर समस्याएं आज आपको परेशान कर सकती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Jul 2026 03:45 AM (IST)
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