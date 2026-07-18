Aaj Ka Meen Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के मुताबिक आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का शुभ संयोग बन रहा है.

आज रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी बना रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु स्थान) में गोचर करेंगे. छठे भाव के चंद्रमा और ग्रहण दोष के प्रभाव से आज मीन राशि के जातकों को अपनी सेहत और कर्ज के मामलों में विशेष सावधानी रखनी होगी. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मीन राशि के व्यापारियों के लिए संभलकर आगे बढ़ने का है. आर्थिक मामलों को लेकर आज आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस वीकेंड पर किसी भी तरह के बड़े धन निवेश (Investment) से पूरी तरह बचकर रहें. बिजनेसमैन आज अपने बिजनेस का महत्वपूर्ण डेटा और डिजिटल कंटेंट पूरी तरह सिक्योर (सुरक्षित) करके चलें; लापरवाही के कारण आज आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट या चोरी हो सकता है. अगर आपने बिजनेस के लिए पहले से कोई लोन या कर्ज ले रखा है, तो अब उसे थोड़ा-थोड़ा करके चुकाना शुरू कर दें, अन्यथा ब्याज लगातार बढ़ता जाएगा और भविष्य में आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

कार्यक्षेत्र पर आज का दिन नई जिम्मेदारियों और अनुशासन का रहेगा. जो लोग नौकरी में बिल्कुल नए हैं (न्यू एंप्लॉयड पर्सन), उन्हें आज ऑफिस में कई तरह की शुरुआती चुनौतियों या काम के प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका धैर्य और कड़ी मेहनत अंत में आपको उन सब पर विजय दिलाएगी. आज दफ्तर में काम शुरू करने से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण कार्यों की एक लिस्ट (List) रेडी कर लें, और फिर उस लिस्ट के अनुसार ही एक-एक करके काम निपटाएं. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिशियल वर्क को लेकर अत्यधिक सजगता बनाए रखनी होगी; आज काम में कोई बड़ी गलती न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्म-मंथन करने और समय की कीमत को समझने का है. छात्रों और युवाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने करियर और पढ़ाई को लेकर तनिक भी ढील या आलस्य न बरतें. आज वीकेंड का बहाना बनाकर की गई लापरवाही आपके आने वाले भविष्य पर भारी पड़ सकती है; इसलिए टाइम टेबल बनाकर अपनी तैयारी जारी रखें.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन आपसी तालमेल बढ़ाने का है. इस वीकेंड पर यदि आप घर-परिवार या करियर से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो अपने परिवार वालों की इच्छाओं और उनकी राय का सम्मान जरूर रखें. याद रखें कि बड़ों के अनुभव और रजामंदी में ही पूरे परिवार की असली खुशी छिपी हुई है. लव लाइफ में साथी का व्यवहार आज आपके शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करने में मददगार साबित होगा.

चंद्रमा के छठे भाव में होने और रात तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहने के कारण आज आपको शारीरिक और मानसिक तनाव (Physical Stress) का सामना करना पड़ सकता है. आज आपको कमजोरी, पेट दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव जैसी शिकायत हो सकती है. काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें, हल्का भोजन करें और योग-प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (काला)

ब्लैक (काला) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. ग्रहण दोष के अशुभ प्रभावों और बीमारियों से बचने के लिए हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अवश्य करें.

FAQs

Q1. 18 जुलाई 2026 को मीन राशि के व्यापारियों को धन के मामले में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. आज व्यापारियों को किसी भी तरह के बड़े निवेश से पूरी तरह बचना चाहिए. साथ ही पुराने लोन को चुकाना शुरू करना चाहिए ताकि बढ़ता हुआ ब्याज भविष्य में परेशानी न बने.

Q2. आज मीन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में काम पूरा करने के लिए क्या गुरुमंत्र दिया गया है?

Ans. आज ऑफिस में गलतियों से बचने के लिए अपने जरूरी काम की एक लिस्ट तैयार करें और उसी के अनुसार सजगता से काम करें. नए कर्मचारियों को धैर्य बनाए रखने की जरूरत है.

Q3. आज मीन राशि वालों को सेहत के मामले में चंद्रमा के छठे भाव में होने से क्या समस्या हो सकती है?

Ans. चंद्रमा के छठे भाव और ग्रहण दोष के कारण आज आपको शारीरिक तनाव, थकान या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, जिससे बचने के लिए खान-पान पर ध्यान दें और आराम करें.

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