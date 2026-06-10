Shukra Shani Yuti 2026: 102 डिग्री पर आए शुक्र-शनि, द्वि-सप्तांश योग चमकाएगा 4 राशियों

ज्योतिष शास्त्र के अनसार, ग्रह और ग्रहों के बीच बनने वाले कोणीय संबंधों को अहम माना जाता है, जिसका प्रभाव राशियों को पड़ता है. आज 10 जून को शुक्र और शनि 120 डिग्री पर आ चुके हैं, जिसके बाद दोनो ग्रहों के बीच की दूरी 86 मिनट है.