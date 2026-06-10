हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरShukra Shani Yuti 2026: 102 डिग्री पर आए शुक्र-शनि, द्वि-सप्तांश योग चमकाएगा 4 राशियों

Shukra Shani Yuti 2026: 102 डिग्री पर आए शुक्र-शनि, द्वि-सप्तांश योग चमकाएगा 4 राशियों

Shukra Shani Biseptile Yog 2026: आज 10 जून को 01: 59 बजे शुक्र-शनि एक दूसरे से करीब 102 डिग्री और 86 मिनट की दूरी पर आ गए हैं, जिससे द्वि-सप्तांश योग बना हुआ है. यह योग कई राशियों के लिए शुभ रहेगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 10 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Shukra Shani Biseptile Yog 2026: आज 10 जून को 01: 59 बजे शुक्र-शनि एक दूसरे से करीब 102 डिग्री और 86 मिनट की दूरी पर आ गए हैं, जिससे द्वि-सप्तांश योग बना हुआ है. यह योग कई राशियों के लिए शुभ रहेगा.

शुक्र शनि युति

1/6
ज्योतिष शास्त्र के अनसार, ग्रह और ग्रहों के बीच बनने वाले कोणीय संबंधों को अहम माना जाता है, जिसका प्रभाव राशियों को पड़ता है. आज 10 जून को शुक्र और शनि 120 डिग्री पर आ चुके हैं, जिसके बाद दोनो ग्रहों के बीच की दूरी 86 मिनट है.
ज्योतिष शास्त्र के अनसार, ग्रह और ग्रहों के बीच बनने वाले कोणीय संबंधों को अहम माना जाता है, जिसका प्रभाव राशियों को पड़ता है. आज 10 जून को शुक्र और शनि 120 डिग्री पर आ चुके हैं, जिसके बाद दोनो ग्रहों के बीच की दूरी 86 मिनट है.
2/6
शुक्र और शनि ग्रहों की इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में द्वि-सप्तांश योग या बाईसेपटाइल (Biseptile) कहा जाता है. यह योग मुख्य रूप से चार राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है.
शुक्र और शनि ग्रहों की इस स्थिति को ज्योतिष शास्त्र में द्वि-सप्तांश योग या बाईसेपटाइल (Biseptile) कहा जाता है. यह योग मुख्य रूप से चार राशियों के लिए शुभ साबित हो सकता है.
Published at : 10 Jun 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
Zodiac Signs Shani Dev Shukra Shani Yuti Shukra Dev Biseptile Yog

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kal Ka Rashifal 11 June 2026: परमा एकादशी पर भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती, इन 4 राशियों को झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान!
कल का राशिफल 11 जून 2026 परमा एकादशी पर विष्णु जी की कृपा से चमकेगा मीन और धनु राशि का भाग्य, खुलेगा धन का भंडार
ऐस्ट्रो
Tarot Reading: सिर्फ एक कार्ड बदल सकता है आपकी सोच! जानें क्या कहते हैं 'दी फूल' और 'दी मैजिशियन'
करियर और लव लाइफ की उलझन? जानिए कैसे टैरो कार्ड्स बन रहे हैं आज के युवाओं के 'इमोशनल गाइड'
ऐस्ट्रो
Swarodaya Vigyan: नाक के छिद्रों में छिपा है सफलता का वो गुप्त फॉर्मूला, जिससे आज तक अनजान हैं आप!
क्या आपकी सांसें तय करती हैं आपका आने वाला कल? प्राचीन 'स्वर विज्ञान' का हैरान करने वाला सच
ऐस्ट्रो
Hair Astrology: बालों से जुड़ी ये ज्योतिषीय मान्यताएं बदल सकती हैं आपकी किस्मत! जानिए क्या करें और क्या नहीं
रात को बाल बांधकर सोने की सलाह क्यों देते हैं घर के बड़े-बुजुर्ग? जानें इसके पीछे का ज्योतिषीय रहस्य
Advertisement

वीडियोज

Anant Joshi ने Annu Bhaiya बनने, ट्रोलिंग और Gullak 5 के रिप्लेसमेंट विवाद पर की खुलकर बात
Khan Sir Coaching News: Khan Sir Vs Raushan Sir की असली वजह है SHOCKING! ABPLIVE
Sansani News: काफिले में बारात... दूल्हा @ हवालात | Crime News |
Haridwar Snake Video: पानी की टंकी खोली तो निकले 27 सांप! परिवार के उड़ गए होश! | Viral Video
UP Election 2027 | Janhit: चुनावी रण में 'खर-दूषण-ताड़का' की एंट्री! | Yogi | Akhilesh Yadav | UP

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एपी सिंह
एपी सिंहएडवोकेट
अपराध, सांप्रदायिक कथा और संयम के संवैधानिक कर्तव्य के बीच इंसाफ मांगता सूर्य चौहान मर्डर केस
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
भारतीय सेना खरीदेगी 300 K-9 वज्र तोपें, 23,000 करोड़ का मेगा प्लान, पाकिस्तान की बढ़ी धुकधुकी
दिल्ली NCR
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
'पीएम मोदी ने जो किया वह ज्यादा मुश्किल है', पंडित नेहरू से इस मामले में तुलना कर यह क्या बोल गए राघव चड्ढा
विश्व
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
जिस मुस्लिम देश ने दिखाई थी भारत को आंख, उसने भी PM मोदी को भेजी बधाई, पाकिस्तान का 'दोस्त' भी हुआ खुश
फ़ुटबॉल
Watch: स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
स्पाइडरकैम में लगी आग, LIVE मैच के बीच पिच पर गिरा, बाल-बाल बची जान; देखें वीडियो
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata First Review: दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'इसे टैक्स फ्री करेंगे'
दिल्ली की सीएम ने शेयर किया कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू, बोलीं- 'हम इसे टैक्स फ्री करेंगे'
विश्व
Explained: 'जब शिवाजी महाराज दुश्मनों में घिरे तब यहूदी...', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
'जब शिवाजी महाराज जंग में घिरे तब यहूदी..', अब इजरायल क्यों लगवा रहा छत्रपति शिवबा का स्टेच्यू?
हेल्थ
Ghaziabad Polio Virus: गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
गाजियाबाद के सीवेज के सैंपल में मिला पोलियो वायरस, जानें यह कंडीशन कितनी खतरनाक?
ट्रेंडिंग
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
90 हजार किराया, फिर भी पानी के लिए तरसे लोग! मुंबई की लग्जरी सोसाइटी का VIDEO वायरल
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Embed widget