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Shukra Shani Yuti 2026: 102 डिग्री पर आए शुक्र-शनि, द्वि-सप्तांश योग चमकाएगा 4 राशियों
Shukra Shani Biseptile Yog 2026: आज 10 जून को 01: 59 बजे शुक्र-शनि एक दूसरे से करीब 102 डिग्री और 86 मिनट की दूरी पर आ गए हैं, जिससे द्वि-सप्तांश योग बना हुआ है. यह योग कई राशियों के लिए शुभ रहेगा.
शुक्र शनि युति
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Published at : 10 Jun 2026 02:15 PM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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