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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबुलेट ट्रेन में देरी का ठीकरा जापान के मंत्री ने भारत पर फोड़ा, विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

बुलेट ट्रेन में देरी का ठीकरा जापान के मंत्री ने भारत पर फोड़ा, विदेश मंत्रालय ने दिया ये जवाब

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कथित रूप से देरी को लेकर जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा के आरोपों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Jul 2026 09:48 PM (IST)
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मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में कथित रूप से देरी को लेकर जापान के पूर्व न्याय मंत्री हिदेकी माकिहारा के आरोपों को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है. विदेश मंत्रालय ने बकायदा के एक बयान जारी किया है. साथ ही कहा है कि यह पूर्व जापान के मंत्री की व्यक्तिगत राय हो सकती है. यह फैक्ट्स से मेल नहीं खाते हैं. 

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि भारत और जापान के बीच हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है. साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है. 

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने MAHSR प्रोजेक्ट को लेकर कहा है कि मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड ट्रेन को लेकर भारत और जापान के बीच बातचीत अच्छी चल रही है. जापान E-20 ट्रेन सीरीज देगा. यह 2030 के दशक के शुरुआत में मिलेगी. 

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जिस ट्रेन की बात हो रही, वो अभी भी बन रही: विदेश मंत्रालय

जायसवाल ने कहा कि जिस ट्रेन की बात हो रही है, वह अभी भी बन रही है. इस बीच निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा है. पहला सेक्शन 2027 में ही शुरू हो जाएगा. इसलिए दोनों पक्ष भारतीय हाई स्पीड ट्रेन के साथ ऑपरेशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं. इसके लिए सिग्नलिंग उपकरण का ऑर्डर दिया गया है. यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार है. इस मामले में जापान की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था. प्रोजेक्ट को लागू करने का काम हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू करने के साझा लक्ष्य के अनुरूप हैं. 

दरअसल, जापान के पूर्व मंत्री ने आरोप लगाते हुए एक्स पर पोस्ट किया था. उन्होंने दावा किया था कि मुंबई और अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के लिए भारतीय अधिकारी जिम्मेदार हैं. भारतीय अधिकारियों ने बातचीत के दौरान कई बार अपने वादे नहीं निभाए. केवल अपने हितों को प्राथमिकता दी. परियोजना आगे नहीं बढ़ने की 100 प्रतिशत जिम्मेदारी भारतीय पक्ष की है. 

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About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 17 Jul 2026 09:32 PM (IST)
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