INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता

ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता

बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर रह चुके हैं. सांसदों, ट्रेड यूनियनों और पार्टी की अन्य ब्रांच का भारी समर्थन मिला. इससे वह कीर स्टारमर की जगह लेने वाले एक मात्र कैंडिडेट साबित हुए हैं.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 17 Jul 2026 06:44 PM (IST)
Preferred Sources

शुक्रवार को एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन की लेबर पार्टी का नेता चुना गया है. अब सोमवार को किंग चार्ल्स III उनसे सरकार बनाने और देश का 59वां प्रधानमंत्री बनने के लिए कहेंगे. सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी के सदस्यों के बीच एक कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बर्नहैम ने कहा है कि राजनीति ने जिन बड़ी चीजों को नजरंदाज किया है, उन्हें ठीक करने की हिम्मत दिखानी चाहिए. उन्होंने ऐसी राजनीतिक संस्कृति और आर्थिक मॉडल को चुनौती देने का वादा किया है, जो आम लोगों के लिए ठीक से काम नहीं करते हैं. 

पूर्व में मैनचेस्टर के मेयर रह चुके बर्नहैम, मिला भारी समर्थन

बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के पूर्व मेयर रह चुके हैं. उन्हें सांसदों, ट्रेड यूनियनों और पार्टी की अन्य ब्रांच का भारी समर्थन मिला है. इससे वह कीर स्टारमर की जगह लेने वाले एक मात्र कैंडिडेट साबित हुए हैं. शुक्रवार को लंदन में टीयूसी हेडक्वार्टर में हुई पार्टी की अहम मीटिंग में शबाना महमूद ने बर्नहैम को नेता घोषित किया. शबाना पार्टी की कार्यकारी समिति की अध्यक्ष हैं. उनके चांसलर बनने के प्रबल संभावना है. 

 गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रांत बनाने की तैयारी में शहबाज-मुनीर, पाक एसेंबली में पास हुआ रेजोल्यूशन

बर्नहैम बोले- देश नई राजनीति की मांग कर रहा है

लेबर पार्टी के सीनियर नेताओं और सपोर्टर्स को संबोधित करते हुए बर्नहैम ने कहा है कि देश नई राजनीति की मांग कर रहा है. उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यह लेबर पार्टी के लिए बदलाव का आखिरी मौका है. पार्टी को एकजुट होकर काम करना होगा. 

इस मौके पर बर्नहैम भावुक भी नजर आए. उन्होंने कहा, 'यह मेरे और मेरे परिवार के लिए गर्व और भावुक करने वाला पल है. मैं इसके लिए तैयार हूं. नेतृत्व करने और उस को आगे बढ़ाने के लिए किसी और से ज्यादा एक व्यक्ति ने तैयार किया था. कीर स्टारमर के नेतृत्व में हमने इतिहास की सबसे बुरी हार से लेकर सबसे शानदार जीतों में से एक हासिल की.'

बर्नहैम ने कहा कि लेबर पार्टी अब एकजुट है. हम उस एकता से मिलने वाली ताकत को उन लोगों और जगहों की सेवा में लगाएंगे जो राजनीति से फिर से उम्मीद बंधने का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं. 

पूर्व पीएम स्टारमर की तारीफ करने के बाद बर्नहैम ने पूछा किं क्या लेबर पार्टी का काम अच्छा रहा है? हमें आगे भविष्य में और बेहतर करना है. 

लेबर पार्टी के कल्चर को बनाने के लिए काम करूंगा: बर्नहैम

बर्नहैम ने कहा, 'सबसे पहले मैं एक लेबर टीम के कल्चर को बनाने के लिए लगातार काम करूंगा. बदलाव की शुरुआत हमसे ही होती है. अगर हम अपनी कलह और खींचतान में उलझे रहे, तो हम ब्रिटेन की नई दक्षिणपंथी ताकतों को नहीं हरा पाएंगे. यह एक तरह की फिजूलखर्ची है.

इसके अलावा उन्होंने कम्युनिटी को डायरेक्ट पावर सौंपना, बिजनेस सपोर्टिव लीडर बनना और ज्यादा सामाजिक और काउंसिल हाउसिंग का निर्माण करने पर जोर देने जैसी बातें कही हैं. अब उम्मीद है कि स्टारमर के बकिंघम पैलेस में जाकर पावर ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने के बाद बर्नहैम सोमवार को पीएम का पद संभालेंगे. इसके बाद वह बर्नहैम डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर स्पीच भी देंगे. साथ ही दोपहर को अपनी कैबिनेट की घोषणा करेंगे. हालांकि, उन्होंने बताया नहीं कि उनकी टीम में कौन-कौन शामिल होगा. इसके अलावा उन्होंने अन्य पार्टी के साथ काम करने का वादा भी किया है. 

‘जो भी ट्रंप को मार देगा…’, ईरान समर्थित इराकी आतंकी संगठन ने 10 मिलियन डॉलर का किया ऐलान

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
Read More
Published at : 17 Jul 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Britain WORLD NEWS Andy Burnham
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
विश्व
‘जो भी ट्रंप को मार देगा…’, ईरान समर्थित इराकी आतंकी संगठन ने 10 मिलियन डॉलर का किया ऐलान
‘जो भी ट्रंप को मार देगा…’, ईरान समर्थित इराकी आतंकी संगठन ने 10 मिलियन डॉलर का किया ऐलान
विश्व
बांग्लादेश का दोहरा चेहरा उजागर! भारत का विरोध करते हुए म्यांमार सीमा पर लगाएगा कटीले तारों का बाड़
बांग्लादेश का दोहरा चरित्र! भारत का विरोध, म्यामांर सीमा पर खुद लगाने जा रहा 108KM लंबा कटीले तारों का बाड़
विश्व
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
जॉर्डन में जहां खड़े थे अमेरिकी विमान, वहां ईरान ने ड्रोन- बैलिस्टिक मिसाइल से किया अटैक
Advertisement

वीडियोज

Shehnaaz Gill बोलीं- अभी सक्सेस नहीं मिली, मेरा सपना है लोग टिकट खरीदकर मेरी फिल्में देखने आएं
Bollywood News: '3 Idiots' की कहानी पर आमिर का नया खुलासा, सोनम वांगचुक कनेक्शन पर छिड़ी नई बहस (17-07-2026)
Udne ki Asha: Sailee-Sachin की बदली किस्मत; Ganpatipule में मिला पैसा, पर खो गया सुकून!
Tata Altroz diesel long term review and mileage: E20 ka best solution? #autolive
Ethanol Petrol पर गडकरी का ये Interview Viral है
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
ब्रिटेन के 59वें PM होंगे लेबर पार्टी के एंडी बर्नहैम, ग्रेटर मैनचेस्टर के रह चुके मेयर, किंग चार्ल्स III सौंपेंगे सत्ता
इंडिया
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
सोनम वांगचुक का नया वीडियो आया सामने- 'मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, उसके बाद भूत बनकर...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
हार्डकोर हिंदुत्व की पिच पर CM योगी? जिन्ना पर दिया बयान तो भड़क उठे AIMIM और सपा के नेता
क्रिकेट
'मैं खेलना छोड़ दूंगा...', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी; जानें रिटायरमेंट पर क्या कहा
'मैं खेलना छोड़ दूंगा', संन्यास की अफवाहों के बीच रोहित शर्मा के पुराने बयान ने मचाई सनसनी
साउथ सिनेमा
Lenin Box Office Day 7 Worldwide: 'धमाल 4' के आगे 'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
'लेनिन' का भी वर्ल्डवाइड बजा डंका, अखिल अक्किनेनी के करियर का बना इतना बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
कुवैत में खारे पानी को मीठा करता है जो फिल्टर प्लांट, उस पर ईरान का हमला, क्यों घबरा उठा रेगिस्तानी देश?
इंडिया
Explained: क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले बदल गई मानसून सत्र की तस्वीर?
क्या इस बार पास होगा परिसीमन बिल? कैसे बजट सत्र के मुकाबले मानसून सत्र की तस्वीर बदल गई?
हेल्थ
Climate Change Sleep Loss: सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
सावधान! बढ़ते तापमान ने उड़ाई इंसानों की नींद, साल में 56 घंटे कम सो रहे हैं लोग
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget