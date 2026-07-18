Kumbh Rashifal 18 July 2026: वरियान योग से कुंभ राशि वालों को बिजनेस में होगा भारी मुनाफा, नए प्रोडक्ट लाएंगे तरक्की
Aquarius Horoscope 18 July 2026: आज कुंभ राशि वालों को मिलेगा वरियान योग का महालाभ, नए प्रोडक्ट से बिजनेस में होगा बंपर मुनाफा. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal: 18 जुलाई 2026, शनिवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है. पंचांग के अनुसार आज शाम 06:00 बजे तक पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वरियान योग का बेहद शुभ और फलदायी संयोग बन रहा है.
रात 11:59 तक चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा, जिसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे. कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज चंद्रमा 7वें भाव (सप्तम भाव) यानी साझेदारी व व्यापार स्थान में संचार करेंगे. चंद्रमा की इस शुभ स्थिति के कारण आज आपको पार्टनरशिप और बिजनेस में बेहतरीन अवसर मिलेंगे. शुभ कामों के लिए आज दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त और दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा.
बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन कुंभ राशि के व्यापारियों के लिए बड़ी सफलताएं और बंपर मुनाफा लेकर आने वाला है. वरियान योग बनने और मार्केट में आए सकारात्मक उछाल के कारण आज आपको व्यापार में भारी मुनाफा होने की प्रबल संभावना है. चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से आज बिजनेस में लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट्स (Products) से आपको जबरदस्त लाभ मिलेगा. बिजनेसमैन आज अपने कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) को मजबूत रखते हुए अपनी नई प्लानिंग और रणनीतियों पर काम करें; आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों के आज आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त होंगे. हालांकि, व्यापार का दायरा और बढ़ाने के लिए आज आपको कड़ा परिश्रम करना होगा, तभी सफलता स्थायी रहेगी.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काम में नवीनता और टीम वर्क दिखाने का है. आज आपको ऑफिस में अपनी क्रिएटिविटी (रचनात्मकता) पर विशेष ध्यान देना होगा; आप वर्कप्लेस पर जो भी कार्य करते हैं, उसे पुराने ढर्रे के बजाय कुछ नए और अनोखे तरीके से करने का प्रयास करें, जिससे सीनियर्स प्रभावित होंगे. काम के सिलसिले में आज आपको कोई छोटी-मोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है. दफ्तर में आज एक-दूसरे के काम में मदद करें, जिससे सहकर्मियों के साथ दोस्ती और आपसी तालमेल का रिश्ता यूं ही मजबूत बना रहे.
शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Sports Person) के लिए आज का दिन अपने मूड को कंट्रोल में रखने का है. आज खिलाड़ियों का छोटी-छोटी बातों को लेकर मूड कुछ ज्यादा ही ऑफ (खराब) होने की आशंका है, जिसका असर उनकी प्रैक्टिस पर पड़ सकता है; इसलिए खुद को शांत और खुश रखने का प्रयास करें. छात्र आज अपनी पढ़ाई में नई तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे.
लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन जिम्मेदारियों को निभाने का है. ऑफिस के व्यस्त कामों के साथ-साथ आपकी कुछ जरूरी जिम्मेदारी घर के बच्चों की तरफ भी बनती है; इसलिए उनकी परवरिश पर विशेष ध्यान दें और उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करें. लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. जो लोग वर्तमान में किराए के मकान में रह रहे हैं और आज मकान बदलने का विचार या प्लानिंग बना रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि कुछ समय के लिए रुक जाएं; अभी मकान बदलना आपके लिए उचित नहीं होगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सप्तम चंद्रमा के प्रभाव से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आज बहुत अच्छा रहेगा और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि, रात तक रहने वाले चंद्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण खेल जगत से जुड़े लोगों को थोड़ा मानसिक तनाव या चिड़चिड़ापन हो सकता है. स्ट्रेस दूर करने के लिए योग, मेडिटेशन और प्राणायाम का सहारा लें, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
- भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा चमकीला)
- भाग्यशाली अंक: 2
- अशुभ अंक: 5
- आज का उपाय: शनिवार के दिन शाम के समय शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही बहते हुए जल में थोड़े से काले तिल प्रवाहित करना ग्रहण दोष के बुरे असर को दूर करेगा.
FAQs
Q1. 18 जुलाई 2026 को कुंभ राशि के व्यापारियों को बंपर मुनाफे के क्या योग हैं?
Ans. आज वरियान योग बनने और मार्केट में उछाल आने से व्यापारियों को भारी मुनाफा होगा. साथ ही सप्तम भाव का चंद्रमा बिजनेस में नए प्रोडक्ट से बड़ा लाभ दिलाएगा.
Q2. आज कुंभ राशि के नौकरीपेशा लोगों को करियर में क्या नया करने की सलाह दी गई है?
Ans. नौकरीपेशा जातकों को आज ऑफिस के कार्यों में अपनी क्रिएटिविटी दिखाने और हर काम को नए तरीके से करने की सलाह दी गई है, साथ ही आज छोटी यात्रा भी हो सकती है.
Q3. आज कुंभ राशि के उन लोगों को क्या सलाह दी गई है जो किराए का मकान बदलना चाहते हैं?
Ans. जो जातक आज किराए का मकान बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अभी कुछ समय के लिए अपनी यह योजना टाल देनी चाहिए, क्योंकि अभी रुक जाना ही उनके लिए बेहतर रहेगा.
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