यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है

रॉकिंग स्टार यश ने 8 जनवरी को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था. इस खास मौके पर एक्टर ने अपने फैंस को तोहफा देते हुए अपनी मच अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' का नया टीज़र भी रिलीज़ किया था. इस टीज़र के बाद से यश और एक विदेशी एक्ट्रेस के बीच के कास में इंटीमेट सीन की खूब चर्चा हो रही है. फिलहाल 'टॉक्सिक' का टीज़र ऑनलाइन धूम मचा रहा है. इन सबके बीच चलिए जानते हैं टीजर में यश के साथ नजर आईं लड़की कौन हैं?

यश संग टीजर में नजर आईं विदेशी एक्ट्रेस

टीज़र में यश के राया के किरदार को इंट्रोड्यूस किया गया था. वहीं इस दौरान कार में इंटीमेट सीन भी दिखाया गया जिसमें एक विदेशी एक्ट्रेस यश के कान पर बाइट करती नजर आ रही है. ये मिस्ट्री वुमन अपने जबरदस्त एक्सप्रेशन से खूब सुर्खियो में हैं. बता दें कि यश संग नजर आई ये हसीना हॉलीवुड की यूक्रेनी-अमेरिकी अभिनेत्री नताली बर्न हैं. वह 'टॉक्सिक' की कास्ट में शामिल हो गई हैं और निर्माता के तौर पर भी काम कर रही हैं, जिससे उनकी भूमिका को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ गई है.

कौन हैं नताली बर्न

यूक्रेन के कीव में जन्मीं नतालिया गुस्लिस्टाया नाम की नताली बर्न अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में अभिनेत्री और निर्माता के रूप में काम करती हैं. उन्होंने मॉडलिंग से अपने सफल करियर की शुरुआत की, जिसने उन्हें हॉलीवुड में अभिनय की राह दिखाई. इसके अलावा, वह मार्शल आर्टिस्ट और प्रोफेशनल बैले डांसर भी हैं. वे चार भाषाएं बोल सकती हैं.

'टॉक्सिक' में सितारों से सजी महिला कलाकार

पिछले हफ्ते, 'टॉक्सिक' की टीम ने अपनी मुख्य अभिनेत्रियों के लुक और किरदारों के नाम जारी किए थे. फिल्म में तारा सुतारिया, रुक्मिणी वसंत, नयनतारा, कियारा आडवाणी और हुमा कुरैशी अहम भूमिकाएं निभा रही हैं. फिर भी, टीज़र में यश के साथ दिखी नताली बर्न ने लाइमलाइट बटोर रही है. बता दें कि ये फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसका रणवीर सिंह की धुरंधर 2 से क्लैश होगा.