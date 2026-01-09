PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस

प्लास्टिक वाला आधार कार्ड की फीस बढ़ा दी गई है. UIDAI के मुताबिक पहले आधार PVC कार्ड 50 रुपये में बन जाता था. लेकिन जनवरी 2026 से इसकी फीस बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है. यह चार्ज टैक्स समेत है और myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप से ऑर्डर करने पर लागू होगा.