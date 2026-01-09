एक्सप्लोरर
PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस
PVC Aadhaar Card: PVC आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. UIDAI ने इसकी फीस में बदलाव किया है. अब नया चार्ज लागू हो चुका है. क्या बदला है और आपको क्या जानना चाहिए?
अगर आप भी प्लास्टिक वाला आधार कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं. तो यह खबर आपके काम की है. जनवरी 2026 से आधार PVC कार्ड पहले से महंगा हो गया है. UIDAI ने इसकी फीस बढ़ा दी है. लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह ATM कार्ड जैसा छोटा, मजबूत और वॉलेट में रखने में आसान होता है.
Published at : 09 Jan 2026 03:16 PM (IST)
