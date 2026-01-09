हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीPVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस

PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए अब देने होंगे इतने रुपये, जानें कितनी बढ़ गई फीस

PVC Aadhaar Card: PVC आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. UIDAI ने इसकी फीस में बदलाव किया है. अब नया चार्ज लागू हो चुका है. क्या बदला है और आपको क्या जानना चाहिए?

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 09 Jan 2026 03:16 PM (IST)
PVC Aadhaar Card: PVC आधार कार्ड बनवाने वालों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है. UIDAI ने इसकी फीस में बदलाव किया है. अब नया चार्ज लागू हो चुका है. क्या बदला है और आपको क्या जानना चाहिए?

अगर आप भी प्लास्टिक वाला आधार कार्ड बनवाने का सोच रहे हैं. तो यह खबर आपके काम की है. जनवरी 2026 से आधार PVC कार्ड पहले से महंगा हो गया है. UIDAI ने इसकी फीस बढ़ा दी है. लोग इसे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यह ATM कार्ड जैसा छोटा, मजबूत और वॉलेट में रखने में आसान होता है.

1/6
प्लास्टिक वाला आधार कार्ड की फीस बढ़ा दी गई है. UIDAI के मुताबिक पहले आधार PVC कार्ड 50 रुपये में बन जाता था. लेकिन जनवरी 2026 से इसकी फीस बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है. यह चार्ज टैक्स समेत है और myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप से ऑर्डर करने पर लागू होगा.
प्लास्टिक वाला आधार कार्ड की फीस बढ़ा दी गई है. UIDAI के मुताबिक पहले आधार PVC कार्ड 50 रुपये में बन जाता था. लेकिन जनवरी 2026 से इसकी फीस बढ़ाकर 75 रुपये कर दी गई है. यह चार्ज टैक्स समेत है और myAadhaar पोर्टल या mAadhaar ऐप से ऑर्डर करने पर लागू होगा.
2/6
फीस बढ़ाने के पीछे वजह भी बताई गई है. UIDAI का कहना है कि कार्ड बनाने का खर्च काफी बढ़ गया है. PVC मटेरियल, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, सिक्योर फीचर और स्पीड पोस्ट से डिलीवरी. इन सबकी लागत पहले से ज्यादा हो चुकी है. इसी वजह चार्ज में बदलाव किया गया है.
फीस बढ़ाने के पीछे वजह भी बताई गई है. UIDAI का कहना है कि कार्ड बनाने का खर्च काफी बढ़ गया है. PVC मटेरियल, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, सिक्योर फीचर और स्पीड पोस्ट से डिलीवरी. इन सबकी लागत पहले से ज्यादा हो चुकी है. इसी वजह चार्ज में बदलाव किया गया है.
Published at : 09 Jan 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Utility News Aadhaar Card PVC

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

India–US Tariff War | 500% Duty का खतरा, Indian Economy पर कितना बड़ा असर? | Paisa Live
Budget 2026 में AI Revolution | India बनेगा Global AI Hub? | Paisa Live
Land For Job Case में नप गई Lalu Family, कोर्ट ने किया साफ पूरा परिवार इस खेल में शामिल
सिख धर्मगुरू अपमान मामले में Delhi BJP और AAP हुई आमने सामने, जमकर शुरू हुआ विरोध
कैमरे पर बोलीं Mahua Moitra, Mamata Banerjee शेरनी है, वो डरने वालों में से नहीं । Bengal ED Raid

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी, अगर यहां कदम रखा तो होंगे गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विनय कटियार के दावे से यूपी में सियासी हलचल, इस सीट से लड़ेंगे 2027 का चुनाव?
विश्व
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल, सुनकर उड़ जाएंगे होश
कुछ घंटों में ही चली जाएगी 3,41,00,000 लोगों की जान ... रूस और अमेरिका में हुई न्यूक्लियर वॉर तो होगा ऐसा बुरा हाल
स्पोर्ट्स
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
क्या BCCI ने मुस्ताफिजुर रहमान को IPL में वापसी का दिया ऑफर ? BCB अध्यक्ष ने क्या कहा पढ़िए
साउथ सिनेमा
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली विदेशी एक्ट्रेस कौन हैं? 'टॉक्सिक' के टीजर रिलीज होने के बाद से बटोर रही सुर्खियां
यश संग कार में इंटीमेट सीन देने वाली लड़की कौन है? 'टॉक्सिक' के टीजर से छा गई है
यूटिलिटी
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत बदल लें फोन में ये सेटिंग, एक पल में खाली हो सकता है अकाउंट
फूड
Edible Flowers: जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
जमकर खाए जाते हैं ये 10 फूल, देश की लगभग हर किचन में होते हैं यूज
ट्रेंडिंग
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
और दिखा लो स्वैग... बर्फ पर कर रहे थे स्टंट, पैर फिसला और हो गया सत्यानाश; वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Embed widget