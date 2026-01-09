पार्टी से निकाले जाने के बाद लालू यादव से पहली बार मिले तेज प्रताप, क्या हुई बात?

आरजेडी और परिवार से निकाले जाने के बाद शुक्रवार (09 जनवरी, 2026) को दिल्ली में तेज प्रताप यादव ने अपने पिता लालू यादव से पहली बार मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ बातें हुईं इसकी काफी चर्चा हो रही है.

दरअसल, शुक्रवार को 'लैंड फॉर जॉब' मामले में दिल्ली स्थित राउज एवेन्यू कोर्ट (सीबीआई स्पेशल कोर्ट) में सुनवाई थी. लालू परिवार के कई सदस्य कोर्ट पहुंचे थे. तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे. तेज प्रताप का उनसे आमना-सामने हुआ, लेकिन बातचीत नहीं हुई. कोर्ट में उपस्थित होने के बाद दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे और वे पिता से मिले.

तेज प्रताप यादव ने मुलाकात के बाद मीडिया से कहा, "पिता जी से मुलाकात हुई. स्वास्थ्य के बारे में जाना. उनका स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं चल रहा है. चूड़ा-दही का निमंत्रण दिया है." इस पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि वो आएंगे? जवाब में तेज प्रताप यादव ने कहा, "काहे नहीं आएंगे?"

तेज प्रताप बोले- 'हम लड़ाई लड़ेंगे'

दूसरी ओर लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट की ओर से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव सहित 41 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किया गया है. इस पर जन शक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने कहा, "हम लड़ाई लड़ेंगे."

बता दें कि अनुष्का यादव प्रकरण के बाद लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किया था. परिवार से भी बाहर कर दिया था. इसके बाद तेज प्रताप ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई. वे 2025 के विधानसभा चुनाव में महुआ से लड़े लेकिन हार गए. अब मकर संक्रांति पर दही-चूड़ा भोज का आयोजन करने जा रहे हैं. इसमें उन्होंने एनडीए के कई नेताओं को निमंत्रण दिया है. देखना होगा कि इस बार उनके भोज पर कौन-कौन पहुंचता है. सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि लालू यादव पहुंचते हैं या नहीं.

