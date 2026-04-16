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केंद्र दृष्टि योग 2026: मंगल-बृहस्पति का अलाइनमेंट 5 राशियों के जीवन में दिखेगा बड़ा बदलाव!
Kendra Drishti Rajyog 2026: 5 मई 2026 को मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) के 90 डिग्री के कोण पर एक सीध में आने से केंद्र दृष्टि योग बनेगा. इस राजयोग का कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा.
केंद्र दृष्टि राजयोग 2026
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Published at : 16 Apr 2026 01:45 PM (IST)
Tags :Mangal Guru #jupiter Astrology 2026 Transit 2026
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