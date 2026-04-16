केंद्र दृष्टि योग 2026: मंगल-बृहस्पति का अलाइनमेंट 5 राशियों के जीवन में दिखेगा बड़ा बदलाव!

5 मई 2026 को मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) के 90 डिग्री के कोण पर एक सीध में आने से केंद्र दृष्टि योग बनेगा. वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का यह दुर्लभ संयोजन कई राशियों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जाता है.