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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरकेंद्र दृष्टि योग 2026: मंगल-बृहस्पति का अलाइनमेंट 5 राशियों के जीवन में दिखेगा बड़ा बदलाव!

केंद्र दृष्टि योग 2026: मंगल-बृहस्पति का अलाइनमेंट 5 राशियों के जीवन में दिखेगा बड़ा बदलाव!

Kendra Drishti Rajyog 2026: 5 मई 2026 को मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) के 90 डिग्री के कोण पर एक सीध में आने से केंद्र दृष्टि योग बनेगा. इस राजयोग का कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 16 Apr 2026 01:45 PM (IST)
Kendra Drishti Rajyog 2026: 5 मई 2026 को मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) के 90 डिग्री के कोण पर एक सीध में आने से केंद्र दृष्टि योग बनेगा. इस राजयोग का कुछ राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा.

केंद्र दृष्टि राजयोग 2026

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5 मई 2026 को मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) के 90 डिग्री के कोण पर एक सीध में आने से केंद्र दृष्टि योग बनेगा. वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का यह दुर्लभ संयोजन कई राशियों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जाता है.
5 मई 2026 को मंगल (Mars) और बृहस्पति (Jupiter) के 90 डिग्री के कोण पर एक सीध में आने से केंद्र दृष्टि योग बनेगा. वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का यह दुर्लभ संयोजन कई राशियों के लिए सौभाग्य और सकारात्मक बदलाव लाने वाला माना जाता है.
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मेष राशि वालों के लिए यह केंद्र दृष्टि योग आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा. इससे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. इसके साथ ही रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे.
मेष राशि वालों के लिए यह केंद्र दृष्टि योग आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा. इससे कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के साथ आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है. इसके साथ ही रुके हुए सभी कार्य पूरे होंगे.
Published at : 16 Apr 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Mangal Guru #jupiter Astrology 2026 Transit 2026

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