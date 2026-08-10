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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishchik Weekly Rashifal 10-16 August 2026: वृश्चिक राशि को अभी करना होगा इंतजार, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Vrishchik Weekly Rashifal 10-16 August 2026: वृश्चिक राशि को अभी करना होगा इंतजार, बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Scorpio Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह सफलता के लिए आपको पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? नौकरी, सरकारी काम और पढ़ाई में रुकावटें आ सकती हैं। खर्च बढ़ने और रिश्तों में गलतफहमी से भी बचना होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:55 AM (IST)
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Vrishchik Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: करियर में चुनौतियां, खर्चों पर नियंत्रण और रिश्तों में समझदारी जरूरी

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह धैर्य और लगातार प्रयास के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य की सेहत को लेकर चिंता हो सकती है. संतान की पढ़ाई, करियर या भविष्य से जुड़ी कोई बात भी आपको परेशान कर सकती है. ऐसे समय में घबराने के बजाय बच्चों का सही मार्गदर्शन करना जरूरी होगा.

नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या सम्मान की उम्मीद पूरी करने के लिए मेहनत जारी रखनी होगी. सरकारी और प्रशासनिक कामों में देरी संभव है. आर्थिक मामलों में सप्ताह की शुरुआत में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. प्रेम संबंधों में गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर और शांतिपूर्वक बातचीत करें.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

नौकरी की तलाश कर रहे वृश्चिक राशि के लोगों को इस सप्ताह धैर्य बनाए रखना होगा. लगातार प्रयास करते रहें, क्योंकि जल्दबाजी या निराशा में अवसरों को छोड़ना आपके लिए सही नहीं होगा. सही अवसर मिलने में थोड़ा समय लग सकता है.

नौकरीपेशा लोगों को यदि पदोन्नति, सम्मान या किसी बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद है, तो उन्हें अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का परिणाम धीरे-धीरे सामने आएगा. सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में देरी होने से परेशानी हो सकती है, इसलिए जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पहले से पूरी करके रखें.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी. इससे आपका बजट प्रभावित हो सकता है.

इस सप्ताह गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण रखें और खरीदारी या किसी आर्थिक फैसले में भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच अपनाएं. किसी बड़े निवेश या खर्च से पहले अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति का आकलन करना बेहतर रहेगा. सूझ-बूझ से लिया गया फैसला आपको अनावश्यक आर्थिक दबाव से बचा सकता है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. संतान से जुड़ी कोई बात भी आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है. ऐसे समय में बच्चों पर दबाव बनाने के बजाय उनकी बात सुनें और सही दिशा दिखाने की कोशिश करें.

प्रेम संबंधों में इस सप्ताह गलतफहमियां या भावनात्मक दूरी पैदा हो सकती है. छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचें और पार्टनर के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करें. अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से सामने रखने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. काम के दौरान कुछ बाधाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन इन्हें देखकर अपने लक्ष्य से पीछे न हटें. लगातार प्रयास और धैर्य से ही इस समय बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकेंगे.

विद्यार्थियों के लिए भी फोकस बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी रखें और अपने लक्ष्य के अनुसार नियमित तैयारी करें. इस सप्ताह सफलता तुरंत मिलने के बजाय लगातार मेहनत के बाद मिलने के संकेत हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मामले में इस सप्ताह विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी. काम और पारिवारिक चिंताओं के कारण थकान और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. इसे नजरअंदाज करने के बजाय अपनी दिनचर्या में आराम के लिए पर्याप्त समय रखें.

खानपान को हल्का और संतुलित रखें. योग और प्राणायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाना मानसिक तनाव कम करने में मददगार रहेगा. सोने और जागने का समय नियमित रखें, ताकि शरीर और मन दोनों को पर्याप्त आराम मिल सके.

शुभ अंक: 9, 18
शुभ रंग: लाल, मैरून
शुभ तारीख: 9, 12

उपाय

बाधाओं और मानसिक तनाव से राहत के लिए प्रतिदिन भगवान हनुमान जी की पूजा करें और श्रद्धापूर्वक बजरंग बाण का पाठ करें. मान्यता है कि हनुमान जी की आराधना से नकारात्मकता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:35 AM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026 Scorpio Horoscope 2026
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