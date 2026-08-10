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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया

Video: हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया

Viral Elephant Attack Video: वायरल वीडियो में एक महिला जंगल की सड़क पर Alto कार चलाती दिखाई दे रही है. इसी दौरान सड़क पर एक बड़ा हाथी सामने आ जाता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 10 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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जंगल की सड़क पर सफर करते समय अगर अचानक सामने एक विशाल हाथी आ जाए, तो कोई भी इंसान घबरा जाएगा. ऐसी स्थिति में सबसे सही तरीका होता है कि गाड़ी रोक दी जाए और हाथी को रास्ता पार करने दिया जाए. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला इसके बिल्कुल उलट करती नजर आ रही है. महिला अपनी कार लेकर हाथी के बेहद करीब पहुंच जाती है और उसे हटाने के लिए लगातार हॉर्न बजाती रहती है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और महिला के इस तरीके को बेहद खतरनाक बता रहे हैं.

सामने आया विशाल हाथी, लेकिन कार रोकने के बजाय बढ़ती गई

वायरल वीडियो में एक महिला जंगल की सड़क पर Alto कार चलाती दिखाई दे रही है. इसी दौरान सड़क पर एक बड़ा हाथी सामने आ जाता है. हाथी को देखते ही कार रोकने या पीछे हटने के बजाय महिला गाड़ी को उसकी तरफ आगे बढ़ाती रहती है. हाथी और कार के बीच दूरी लगातार कम होती जाती है. इसके साथ ही महिला बार-बार हॉर्न भी बजाती रहती है, जैसे वह आवाज से हाथी को रास्ते से हटाना चाहती हो.

हाथी के बेहद करीब पहुंच गई कार

वीडियो में सबसे डराने वाला पल तब आता है जब कार हाथी के काफी करीब पहुंच जाती है. इतना पास होने के बाद भी हॉर्न बजाना जारी रहता है. गनीमत रही कि हाथी ने कार पर हमला नहीं किया और कुछ देर बाद खुद ही सड़क से हटकर आगे चला गया.

अगर हाथी अचानक गुस्सा हो जाता या कार की तरफ दौड़ पड़ता, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी.

सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई फटकार

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ सड़क पर इस तरह का व्यवहार करना बहुत बड़ी गलती है. कई यूजर्स ने कहा कि हाथी इंसान और कार दोनों से कई गुना ताकतवर होता है. अगर उसे खतरा महसूस हो जाए तो वह अचानक हमला कर सकता है. ऐसे में कुछ सेकंड की जल्दबाजी जान पर भारी पड़ सकती है.

हाथी ने नहीं किया हमला, वरना हो सकता था बड़ा हादसा

वीडियो शेयर करने वाले अकाउंट ने भी लोगों को सावधान करते हुए कहा कि हाथी के सामने गाड़ी ले जाना और लगातार हॉर्न बजाना उसे भड़का सकता है. इस मामले में महिला की किस्मत अच्छी रही कि हाथी ने आक्रामक होकर कार पर हमला नहीं किया.

जंगल की सड़क पर वन्यजीव दिखने पर सबसे जरूरी बात यही है कि गाड़ी रोकें, दूरी बनाए रखें और जानवर को खुद रास्ता पार करने दें. उसे डराने, हॉर्न बजाने या उसके करीब जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.

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जंगल में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत

इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि जंगल में सफर करते समय इंसान को अपनी जल्दबाजी नहीं, बल्कि जानवर के व्यवहार को समझना चाहिए. हाथी शांत दिख रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खतरा महसूस होने पर हमला नहीं करेगा. सोशल मीडिया पर वीडियो भले ही वायरल हो गया हो, लेकिन इसे किसी भी हालत में ऐसी हरकत की नकल करने की वजह नहीं बनाना चाहिए.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Aug 2026 11:16 AM (IST)
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