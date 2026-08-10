Video: हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया
Viral Elephant Attack Video: वायरल वीडियो में एक महिला जंगल की सड़क पर Alto कार चलाती दिखाई दे रही है. इसी दौरान सड़क पर एक बड़ा हाथी सामने आ जाता है.
जंगल की सड़क पर सफर करते समय अगर अचानक सामने एक विशाल हाथी आ जाए, तो कोई भी इंसान घबरा जाएगा. ऐसी स्थिति में सबसे सही तरीका होता है कि गाड़ी रोक दी जाए और हाथी को रास्ता पार करने दिया जाए. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक महिला इसके बिल्कुल उलट करती नजर आ रही है. महिला अपनी कार लेकर हाथी के बेहद करीब पहुंच जाती है और उसे हटाने के लिए लगातार हॉर्न बजाती रहती है. वीडियो देखकर लोग हैरान हैं और महिला के इस तरीके को बेहद खतरनाक बता रहे हैं.
सामने आया विशाल हाथी, लेकिन कार रोकने के बजाय बढ़ती गई
वायरल वीडियो में एक महिला जंगल की सड़क पर Alto कार चलाती दिखाई दे रही है. इसी दौरान सड़क पर एक बड़ा हाथी सामने आ जाता है. हाथी को देखते ही कार रोकने या पीछे हटने के बजाय महिला गाड़ी को उसकी तरफ आगे बढ़ाती रहती है. हाथी और कार के बीच दूरी लगातार कम होती जाती है. इसके साथ ही महिला बार-बार हॉर्न भी बजाती रहती है, जैसे वह आवाज से हाथी को रास्ते से हटाना चाहती हो.
मित्रों इस वीडियो में, एक महिला जंगल की सड़क से ऑल्टो कार चला रही है, तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा हाथी आ जाता है।— Sainidan. Ratnu. Ex. Adm.Judicial Officer (@Sainidan1) August 8, 2026
कार रोकने या पीछे करने के बजाय, वह लगातार हॉर्न बजाते हुए तेज़ स्पीड में सीधे हाथी की तरफ़ जाती है। हाथी के पास पहुँचने के बाद भी वह हॉर्न बजाती रहती है। उसे लगता है… pic.twitter.com/qFJHCQrNMh
हाथी के बेहद करीब पहुंच गई कार
वीडियो में सबसे डराने वाला पल तब आता है जब कार हाथी के काफी करीब पहुंच जाती है. इतना पास होने के बाद भी हॉर्न बजाना जारी रहता है. गनीमत रही कि हाथी ने कार पर हमला नहीं किया और कुछ देर बाद खुद ही सड़क से हटकर आगे चला गया.
अगर हाथी अचानक गुस्सा हो जाता या कार की तरफ दौड़ पड़ता, तो स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती थी.
सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई फटकार
वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने महिला के इस व्यवहार पर नाराजगी जताई. लोगों का कहना है कि जंगल में रहने वाले जानवरों के साथ सड़क पर इस तरह का व्यवहार करना बहुत बड़ी गलती है. कई यूजर्स ने कहा कि हाथी इंसान और कार दोनों से कई गुना ताकतवर होता है. अगर उसे खतरा महसूस हो जाए तो वह अचानक हमला कर सकता है. ऐसे में कुछ सेकंड की जल्दबाजी जान पर भारी पड़ सकती है.
हाथी ने नहीं किया हमला, वरना हो सकता था बड़ा हादसा
वीडियो शेयर करने वाले अकाउंट ने भी लोगों को सावधान करते हुए कहा कि हाथी के सामने गाड़ी ले जाना और लगातार हॉर्न बजाना उसे भड़का सकता है. इस मामले में महिला की किस्मत अच्छी रही कि हाथी ने आक्रामक होकर कार पर हमला नहीं किया.
जंगल की सड़क पर वन्यजीव दिखने पर सबसे जरूरी बात यही है कि गाड़ी रोकें, दूरी बनाए रखें और जानवर को खुद रास्ता पार करने दें. उसे डराने, हॉर्न बजाने या उसके करीब जाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए.
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जंगल में सावधान रहने की ज्यादा जरूरत
इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर दिखा दिया कि जंगल में सफर करते समय इंसान को अपनी जल्दबाजी नहीं, बल्कि जानवर के व्यवहार को समझना चाहिए. हाथी शांत दिख रहा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह खतरा महसूस होने पर हमला नहीं करेगा. सोशल मीडिया पर वीडियो भले ही वायरल हो गया हो, लेकिन इसे किसी भी हालत में ऐसी हरकत की नकल करने की वजह नहीं बनाना चाहिए.
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