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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?

कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?

डीके शिवकुमार सरकार में शामिल नहीं किए जाने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने नाराजगी जताई है. ऐसे में जल्द ही सीएम फिर से फेरबदल कर सकते हैं. कर्नाटक में 3 अगस्त को ही सीएम ने कैबिनेट का विस्तार किया था.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 10 Aug 2026 12:15 PM (IST)
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कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार कैबिनेट विस्तार के बाद से संकट में है. कांग्रेस के कई नेताओं ने उनके नेतृत्व से नाराजगी जताई है और पदों से इस्तीफा तक दे चुके हैं. इस बीच सीएम ने सोमवार को AICC के महासचिव (संगठन) के.सी. वेणुगोपाल से मुलाकात की. इस दौरान कैबिनेट में मामूली फेरबदल के बारे में और बातचीत की. 

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सूत्रों ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में एक महिला सदस्य को शामिल करने और नए मंत्रियों को विभाग सौंपने पर चर्चा की है. सूत्रों ने बताया कि नाराज़ विधायकों को जगह देने के लिए कैबिनेट विभागों में मामूली फेरबदल भी हो सकता है, जिसमें एक या दो नए मंत्रियों को हटाया जा सकता है.

खरगे की सीएम से मुलाकात
सीएम ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ भी बैठक की. दोनों नेताओं ने दो घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की और सोमवार सुबह बेंगलुरु रवाना होने से पहले वेणुगोपाल से भी चर्चा की. 

पिछले कुछ दिनों में, शिवकुमार, KPCC अध्यक्ष बी.के. हरिप्रसाद, कर्नाटक के लिए AICC महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुछ मंत्रियों ने उन विधायकों से संपर्क किया था जिन्हें मंत्रालय में जगह नहीं मिली, ताकि उन्हें मनाया जा सके.

पार्टी सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री 13 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा के मानसून सत्र से पहले ये सभी प्रक्रियाएं पूरी करना चाहते हैं.

कब होगा विभागों का बंटवारा?
खरगे से मिलने के बाद शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा, "हमें एक महिला को शामिल करना है; हम ऐसा करेंगे. कोई जल्दबाज़ी नहीं है. विभाग बंटवारे का काम जल्द ही पूरा हो जाएगा.''

कर्नाटक में कैबिनेट इस महीने की शुरुआत में बड़ा फेरबदल हुआ था. 19 मंत्रियों को शामिल किया गया था, जिससे मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 33 हो गई थी. हालांकि अब तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है. 

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि कैबिनेट में नए शामिल किए गए मंत्रियों को विभाग सौंपने को लेकर कोई उलझन नहीं है और यह प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी. 

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 10 Aug 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Karnataka D K Shivakumar KC Venugopal
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