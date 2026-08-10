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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMakar Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मकर राशि के अच्छे दिन शुरू, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ

Makar Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मकर राशि के अच्छे दिन शुरू, नौकरी-व्यापार में मिलेगा लाभ

Capricorn Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह किस्मत आपका पूरा साथ देने वाली है? सरकारी कामों में सफलता, व्यापारिक समझौते, आय में वृद्धि और अटका पैसा वापस मिलने के मजबूत संकेत हैं। प्रेम जीवन भी बेहतर रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:56 AM (IST)
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Makar Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: करियर में सफलता, आर्थिक लाभ और परिवार में बढ़ेगी सकारात्मकता

मकर राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. सप्ताह की शुरुआत विशेष रूप से अनुकूल रहेगी और योजनाबद्ध तरीके से किए गए काम समय पर पूरे होने की संभावना है. सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में भी सफलता मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन में धार्मिक और शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा. घर में पूजा-पाठ और धार्मिक गतिविधियों से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी. घर के बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपको भावनात्मक मजबूती देगा. यदि किसी करीबी रिश्तेदार से पहले कोई मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने का अच्छा मौका मिलेगा. आर्थिक स्थिति भी मजबूत होने के संकेत हैं और फंसा हुआ धन वापस आने की संभावना बन रही है.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कारोबार और नौकरी के लिहाज से यह सप्ताह काफी शुभ रहने वाला है. सप्ताह की शुरुआत में सरकारी और प्रशासनिक कामों में सफलता मिल सकती है. लंबे समय से किसी प्रक्रिया या अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें सकारात्मक प्रगति होने की संभावना है.

साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए भी लाभ के अच्छे अवसर बनेंगे. किसी पार्टनर या सहयोगी की मदद से नया काम आगे बढ़ सकता है. व्यापार से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी और नए संपर्क भी बन सकते हैं. सप्ताह के अंत तक किसी महत्वपूर्ण कारोबारी समझौते को अंतिम रूप देने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए लाभकारी रहने वाला है. नौकरी और व्यापार से होने वाली आय में वृद्धि के संकेत हैं. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपनी बचत बढ़ाने में भी सफल हो सकते हैं.

लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस आने की प्रबल संभावना है. इससे आर्थिक दबाव कम होगा और जरूरी योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. हालांकि, आय बढ़ने के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता देना और भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाए रखना बेहतर रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. घर की महिलाएं पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में अधिक समय दे सकती हैं, जिससे घर का वातावरण आध्यात्मिक और सुखद रहेगा. बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा.

यदि किसी करीबी रिश्तेदार के साथ पहले से कोई तनाव या मनमुटाव चल रहा है, तो इस सप्ताह बातचीत के जरिए उसे सुधारने का अच्छा अवसर मिलेगा. प्रेम जीवन में भी पुरानी बाधाएं दूर होने के संकेत हैं. पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बिताने का मौका मिलेगा और आपसी समझ व विश्वास मजबूत होगा.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से यह सप्ताह सफलता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला रहेगा. आपकी योजनाएं समय पर पूरी हो सकती हैं और कठिन से कठिन काम को भी आप अपनी समझदारी और मेहनत से आसानी से पूरा करने में सफल रहेंगे.

उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. पढ़ाई में आपकी मेहनत रंग ला सकती है, इसलिए तैयारी में निरंतरता बनाए रखें. करियर से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए भी यह समय सकारात्मक रह सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह सामान्य रहने वाला है. काम के बोझ के कारण कभी-कभी थकान महसूस हो सकती है, इसलिए लगातार काम करने के बजाय अपनी दिनचर्या में आराम के लिए भी पर्याप्त समय निकालें.

सकारात्मक सोच और व्यवस्थित जीवनशैली मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद करेगी. संतुलित खानपान, पर्याप्त नींद और हल्का व्यायाम आपकी ऊर्जा बनाए रखने में सहायक रहेगा. काम और आराम के बीच संतुलन बनाकर चलें.

शुभ अंक: 8, 17
शुभ रंग: गहरा नीला, काला
शुभ तारीख: 9, 12

उपाय

प्रतिदिन पारद शिवलिंग की विधिपूर्वक पूजा करें और श्रद्धापूर्वक शिव चालीसा का पाठ करें. मान्यता है कि भगवान शिव की आराधना से मानसिक शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायता मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:45 AM (IST)
Tags :
Capricorn Horoscope 2026 Makar Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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