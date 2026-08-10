मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका

बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका

Tech Tips: अगर आप कार में सफर कर रहे हैं तो फोन चार्ज करने के लिए कार का USB पोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 10 Aug 2026 10:12 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सोलर चार्जर बिजली न होने पर देता है मदद।

Tech Tips: स्मार्टफोन ने एक तरह लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है तो दूसरी तरफ इससे जुड़ी समस्याएं लोगों को काफी परेशान करती हैं. दरअसल, फोन के साथ लोगों को उसे जल्दी-जल्दी चार्ज करने पर काफी परेशानी होती है. हालांकि, आज टेक्नोलॉजी के समय में अब ज्यादा बड़ी बैटरी भी आने लगी हैं जो लोगों को लंबा बैकअप देने में सक्षम है.

आपको बता दें कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही होती है और आसपास चार्जिंग के लिए बिजली का सॉकेट यानी Wall Outlet नहीं मिलता है. सफर के दौरान, कैंपिंग में या पावर कट के समय ये परेशानी और बढ़ जाती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बिना आउटलेट के भी अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं.

कार के USB पोर्ट का करें इस्तेमाल

इसके साथ ही अगर आप कार में सफर कर रहे हैं तो फोन चार्ज करने के लिए कार का USB पोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. कई कारों में USB-A या USB-C पोर्ट दिए जाते हैं जिनसे स्मार्टफोन को चार्ज किया जा सकता है.


बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका

हालांकि, पुरानी कारों में USB पोर्ट न होने पर कार चार्जर भी ऑप्शन हो सकता है. इसे 12V सॉकेट में लगाकर फोन चार्ज किया जा सकता है. हालांकि, कार बंद होने पर लंबे समय तक चार्जिंग करने से कार की बैटरी पर असर पड़ सकता है.

पावर बैंक आएगा काम

आपको बता दें कि बिना Wall Outlet फोन चार्ज करने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका Power Bank माना जाता है. अगर आपके पास पहले से चार्ज किया हुआ पावर बैंक मौजूद है तो USB केबल के जरिए आप अपने फोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं.

पावर बैंक खरीदते समय उसकी पावर के साथ-साथ आउटपुट पावर भी जरूर देखें. ज्यादा ताकत वाला पावर बैंक कई बार फोन को एक से ज्यादा बार चार्ज कर सकता है. इसीलिए इमरजेंसी के लिए हमेशा पावर बैंक को अच्छे से चार्ज करके रखना चाहिए.

लैपटॉप या कंप्यूटर से चार्ज करें फोन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं. हालांकि, ये तभी करना चाहिए जब आपको बहुत जरूरी में फोन को चार्ज करना पड़े. USB केबल से फोन को लैपटॉप के USB पोर्ट से कनेक्ट करें. इस तरीके में चार्जिंग स्पीड Wall Charger के मुकाबले में कम हो सकती है लेकिन जब फोन में कुछ प्रतिशत बैटरी बचाना जरूरी हो, तब ये तरीका आपके काम आ सकता है.

ध्यान रखें कि फोन को चार्ज करते समय लैपटॉप की बैटरी भी खर्च होती है. इसलिए अगर लैपटॉप की बैटरी पहले से कम है तो दोनों डिवाइस की बैटरी की कंडिशन पर नजर रखना जरूरी है.

दूसरे स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं चार्ज

कुछ एडवांस स्मार्टफोन Reverse Charging या Reverse Wireless Charging जैसे फीचर के साथ आते हैं. ऐसे फोन दूसरे स्मार्टफोन या छोटे डिवाइस को कुछ बैटरी ट्रांसफर कर सकते हैं.

अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी मेंबर के फोन में ये सुविधा है तो इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. USB-C से USB-C कनेक्शन वाले कुछ फोन भी एक-दूसरे के बीच पावर शेयर कर सकते हैं. हालांकि, इस तरीके से चार्जिंग स्लो होती है और दूसरे फोन की बैटरी भी कम होती है.


बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका

सोलर चार्जर भी है ऑप्शन

इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब सोलर चार्जर भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. दरअसल, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां बिजली और Wall Outlet दोनों उपलब्ध नहीं हैं तो Solar Charger या Solar Power Bank आपके बड़े काम आ सकता है. ये डिवाइस सूरज की रोशनी से बिजली तैयार करके फोन या पावर बैंक को चार्ज करने में मदद करते हैं.

ये तरीका खास तौर पर ट्रेकिंग, कैंपिंग या लंबे आउटडोर ट्रिप के दौरान बहुत काम आ सकता है. लेकिन बादल, कम धूप और सोलर पैनल की ताकत ये बात तय करेगी की कितनी देर तक ये आपके डिवाइस को चार्ज कर सकता है.

यह भी पढ़ें:

एक्स पर बंद हुआ रेवेन्यू प्रोग्राम, 11 सितंबर के बाद नहीं मिलेगा पैसा

About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 10:12 AM (IST)
Tags :
Tech Tips TECH NEWS HINDI Smartphone Charging
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
टेक्नोलॉजी
OpenAI के नए मॉडल ने बढ़ाई चिंता, क्या है Astra AI?
OpenAI के नए मॉडल ने बढ़ाई चिंता, क्या है Astra AI?
टेक्नोलॉजी
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रहा सेफ! नए टूल ने बढ़ाई चिंता
टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं रहा सेफ! नए टूल ने बढ़ाई चिंता
टेक्नोलॉजी
USB पेनड्राइव हो गया पुराना? जानें कैसे बदल रहा डेटा स्टोरेज का तरीका
USB पेनड्राइव हो गया पुराना? जानें कैसे बदल रहा डेटा स्टोरेज का तरीका
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
बाढ़ से हाहाकार! असम में अब तक 100 की मौत, यूपी-बिहार में कैसा है मौसम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
BJP के इस कदम से भड़कीं मायावती, समर्थकों को दी सतर्क रहने की सलाह
स्पोर्ट्स
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा गेंद खेलने वाले बल्लेबाज, देखें भारतीय रिकॉर्ड किसके नाम
बॉलीवुड
Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड
दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' का तहलका, बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
एग्रीकल्चर
Tomato Flower Drop: टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
टमाटर के पौधे में फूल आकर गिर जाते हैं? ये हो सकती है वजह
शिक्षा
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
TRAI में बिना एक्सपीरियंस नौकरी का मौका, 80 हजार तक सैलरी 
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget