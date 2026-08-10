बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोलर चार्जर बिजली न होने पर देता है मदद।

Tech Tips: स्मार्टफोन ने एक तरह लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है तो दूसरी तरफ इससे जुड़ी समस्याएं लोगों को काफी परेशान करती हैं. दरअसल, फोन के साथ लोगों को उसे जल्दी-जल्दी चार्ज करने पर काफी परेशानी होती है. हालांकि, आज टेक्नोलॉजी के समय में अब ज्यादा बड़ी बैटरी भी आने लगी हैं जो लोगों को लंबा बैकअप देने में सक्षम है.

आपको बता दें कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो रही होती है और आसपास चार्जिंग के लिए बिजली का सॉकेट यानी Wall Outlet नहीं मिलता है. सफर के दौरान, कैंपिंग में या पावर कट के समय ये परेशानी और बढ़ जाती है. इसी कड़ी में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बिना आउटलेट के भी अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं.

कार के USB पोर्ट का करें इस्तेमाल

इसके साथ ही अगर आप कार में सफर कर रहे हैं तो फोन चार्ज करने के लिए कार का USB पोर्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. कई कारों में USB-A या USB-C पोर्ट दिए जाते हैं जिनसे स्मार्टफोन को चार्ज किया जा सकता है.





हालांकि, पुरानी कारों में USB पोर्ट न होने पर कार चार्जर भी ऑप्शन हो सकता है. इसे 12V सॉकेट में लगाकर फोन चार्ज किया जा सकता है. हालांकि, कार बंद होने पर लंबे समय तक चार्जिंग करने से कार की बैटरी पर असर पड़ सकता है.

पावर बैंक आएगा काम

आपको बता दें कि बिना Wall Outlet फोन चार्ज करने का सबसे आसान और भरोसेमंद तरीका Power Bank माना जाता है. अगर आपके पास पहले से चार्ज किया हुआ पावर बैंक मौजूद है तो USB केबल के जरिए आप अपने फोन को आसानी से चार्ज कर सकते हैं.

पावर बैंक खरीदते समय उसकी पावर के साथ-साथ आउटपुट पावर भी जरूर देखें. ज्यादा ताकत वाला पावर बैंक कई बार फोन को एक से ज्यादा बार चार्ज कर सकता है. इसीलिए इमरजेंसी के लिए हमेशा पावर बैंक को अच्छे से चार्ज करके रखना चाहिए.

लैपटॉप या कंप्यूटर से चार्ज करें फोन

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो उससे भी आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं. हालांकि, ये तभी करना चाहिए जब आपको बहुत जरूरी में फोन को चार्ज करना पड़े. USB केबल से फोन को लैपटॉप के USB पोर्ट से कनेक्ट करें. इस तरीके में चार्जिंग स्पीड Wall Charger के मुकाबले में कम हो सकती है लेकिन जब फोन में कुछ प्रतिशत बैटरी बचाना जरूरी हो, तब ये तरीका आपके काम आ सकता है.

ध्यान रखें कि फोन को चार्ज करते समय लैपटॉप की बैटरी भी खर्च होती है. इसलिए अगर लैपटॉप की बैटरी पहले से कम है तो दोनों डिवाइस की बैटरी की कंडिशन पर नजर रखना जरूरी है.

दूसरे स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं चार्ज

कुछ एडवांस स्मार्टफोन Reverse Charging या Reverse Wireless Charging जैसे फीचर के साथ आते हैं. ऐसे फोन दूसरे स्मार्टफोन या छोटे डिवाइस को कुछ बैटरी ट्रांसफर कर सकते हैं.

अगर आपके दोस्त या परिवार के किसी मेंबर के फोन में ये सुविधा है तो इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. USB-C से USB-C कनेक्शन वाले कुछ फोन भी एक-दूसरे के बीच पावर शेयर कर सकते हैं. हालांकि, इस तरीके से चार्जिंग स्लो होती है और दूसरे फोन की बैटरी भी कम होती है.





सोलर चार्जर भी है ऑप्शन

इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में अब सोलर चार्जर भी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है. दरअसल, अगर आप ऐसी जगह हैं जहां बिजली और Wall Outlet दोनों उपलब्ध नहीं हैं तो Solar Charger या Solar Power Bank आपके बड़े काम आ सकता है. ये डिवाइस सूरज की रोशनी से बिजली तैयार करके फोन या पावर बैंक को चार्ज करने में मदद करते हैं.

ये तरीका खास तौर पर ट्रेकिंग, कैंपिंग या लंबे आउटडोर ट्रिप के दौरान बहुत काम आ सकता है. लेकिन बादल, कम धूप और सोलर पैनल की ताकत ये बात तय करेगी की कितनी देर तक ये आपके डिवाइस को चार्ज कर सकता है.

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