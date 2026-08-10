ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान

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AR Rahman के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान

AR Rahman Son AR Ameen Accident: ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का सोमवार यानी आज सुबह चेन्नई में एक कैब के साथ एक्सीडेंट हो गया. इस दुर्घटना में अमीन को मामूली चोटे आई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 03:22 PM (IST)
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ए आर रहमान के बेटे और प्लेबैक सिंगर ए आर अमीन सोमवार, 10 अगस्त की सुबह चेन्नई के गिंडी इलाके में कार दुर्घटना का शिकार हो गए. ओलंपिया टेक पार्क सिग्नल के पास एक कैब से टक्कर होने के बाद अमीन और उनके दोस्त को मामूली चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. बाद में दोनों को छुट्टी दे दी गई और वे घर लौट आए हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

एआर रहमान के बेटे एआर अमीन की कार का हुआ एक्सीडेंट
न्यूज18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ए आर अमीन सोमवार को सुबह करीब 3:30 बजे अपने दोस्त के साथ कार में जा रहे थे, तभी गिंडी में ओलंपिया टेक पार्क सिग्नल के पास यह दुर्घटना हुईय बताया जा रहा है कि दोनों गिंडी की ओर जा रहे थे, तभी एक साइड रोड से आ रही कैब उनकी गाड़ी से टकरा गई. टक्कर से दोनों कारों को नुकसान पहुंचा. गनीमत की बात ये है कि अमीन और उनके दोस्त को कोई गंभीर चोट नहीं आई है.

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अमीन को अस्पताल से इलाज के बाद मिली छुट्टी
टक्कर के बाद, अमीन और उनके दोस्त को कावेरी अस्पताल ले जाया गया, जहां मामूली चोटों का इलाज करने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई और वे घर लौट आए. दुर्घटना में कैब में सफर कर रहे एक यात्री को भी चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए कलैगनार सेंटेनरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें भी छुट्टी दे दी गई.

इन्वेस्टिगेशन विंग ने अब यह मामला अपने हाथ में ले लिया है और टक्कर से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रही है. जांच के तहत दोनों गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है और पुलिस की जांच जारी रहने के साथ ही और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

एआर अमीन कौन हैं?
एआर अमीन अपने परिवार की म्यूजिक लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. हाल ही में उन्होंने राम चरण की फ़िल्म 'पेड्डी' के गाने "चिकिरी चिकिरी" के तमिल वर्जन के लिए अपनी आवाज दी थी और जसलीन रॉयल, दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर के साथ इंडिपेंडेंट ट्रैक "भीगी भीगी" में भी नजर आए थे.

 

 
 
 
 
 
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एआर रहमान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स
इस बीच, एआर रहमान कई बड़े प्रोजेक्ट्स से जुड़े हैं, जिनमें 'गांधी टॉक्स', 'पेड्डी' और इम्तियाज़ अली की 'मैं वापस आऊंगा' शामिल हैं. उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स में दो पार्ट वाली 'रामायण', 'बंटवारा 1947', 'मून वॉक' और धनुष व डायरेक्टर मारी सेल्वराज के साथ एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट शामिल है. 

ये भी पढ़ें:-Spider Man BO Day 11: दूसरे संडे 'स्पाइडर-मैन' बनी भारत में सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्म, चकनाचूर किया 'अवतार 2' का रिकॉर्ड

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Published at : 10 Aug 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
AR. Rahman AR Ameen
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