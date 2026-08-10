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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMeen Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मीन राशि के लिए धीमा रहेगा समय, धन और रिश्ते संभालें

Meen Weekly Rashifal 10-16 August 2026: मीन राशि के लिए धीमा रहेगा समय, धन और रिश्ते संभालें

Pisces Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह काम की धीमी रफ्तार आपकी उम्मीदों पर पानी फेर सकती है? व्यापार में अपेक्षित लाभ न मिलने और रिश्तों में गलतफहमी के संकेत हैं। खर्च रोककर बचत पर ध्यान देना बेहतर होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:56 AM (IST)
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Meen Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: कामकाज में धीमापन, आर्थिक स्थिति स्थिर और रिश्तों में समझदारी जरूरी

मीन राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह मिले-जुले परिणाम लेकर आ सकता है. पारिवारिक जीवन में सप्ताह के मध्य में छोटे भाई-बहनों से जुड़ी कोई चिंता मन को परेशान कर सकती है. वहीं, भूमि, भवन या किसी अन्य संपत्ति से जुड़ा विवाद सामने आने पर उसे कानूनी रास्ते पर ले जाने के बजाय आपसी बातचीत और समझौते से सुलझाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

व्यापार में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण कुछ असंतुष्टि महसूस हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर उपेक्षा या अनदेखी का अनुभव होने से मन थोड़ा उदास रह सकता है. हालांकि, शुभचिंतकों का सहयोग मिलता रहेगा. करियर में बातचीत के दौरान संयम रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि छोटी बात भी विवाद का रूप ले सकती है. आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन काम की धीमी रफ्तार के कारण बड़े लाभ की उम्मीद कम रखें.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

व्यापार के लिहाज से यह सप्ताह आपकी उम्मीदों के अनुसार परिणाम न देने वाला रह सकता है. कामकाज में प्रगति की रफ्तार धीमी होने के कारण असंतुष्टि महसूस हो सकती है. ऐसे समय में निराश होने के बजाय मौजूदा योजनाओं की समीक्षा करें और जहां जरूरत हो, वहां रणनीति में बदलाव करें.

नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी मेहनत के अनुरूप पहचान या सहयोग न मिलने का एहसास हो सकता है. किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की अनदेखी से मन दुखी हो सकता है, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया देने से बचें. आपके शुभचिंतक आपका साथ देंगे, इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देते रहें.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति इस सप्ताह सामान्य और स्थिर रहने की संभावना है. कामकाज की गति धीमी रहने के कारण बड़े वित्तीय लाभ की उम्मीद रखना फिलहाल उचित नहीं होगा. अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दें.

अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना इस सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा. गैर-जरूरी खरीदारी या ऐसी योजनाओं पर पैसा खर्च करने से बचें, जिनका तत्काल लाभ मिलने की संभावना कम है. बचत पर ध्यान देने से आने वाले समय में आर्थिक दबाव कम रखने में मदद मिलेगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में इस सप्ताह मिले-जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं. छोटे भाई-बहनों से जुड़ी कोई चिंता या परेशानी सप्ताह के मध्य में मानसिक तनाव बढ़ा सकती है. परिवार में भूमि, भवन या संपत्ति से जुड़े विवाद को बढ़ाने के बजाय बातचीत और आपसी समझ से समाधान निकालने की कोशिश करें. शांतिपूर्ण समझौता सभी के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है.

प्रेम संबंधों में भी धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने की जरूरत होगी. किसी बात को लेकर गलतफहमी पैदा हो सकती है, इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें. पार्टनर से खुलकर बात करें और किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में न लें. संयम से काम लेने पर रिश्ते में अनावश्यक तनाव को कम किया जा सकता है.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से इस सप्ताह बातचीत और व्यवहार को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी. किसी सहकर्मी, वरिष्ठ या अन्य व्यक्ति से बातचीत के दौरान कही गई छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है. इसलिए अपनी बात स्पष्ट लेकिन संयमित तरीके से रखें.

कार्यस्थल पर विरोधियों के सामने अपनी कमजोरियों या भविष्य की योजनाओं को अनावश्यक रूप से साझा न करें. आपकी जानकारी का गलत फायदा उठाया जा सकता है. विद्यार्थियों को भी भटकाव से बचते हुए अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. नियमित मेहनत और एकाग्रता ही सफलता का आधार बनेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य को लेकर इस सप्ताह सतर्क रहना जरूरी होगा. सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग बन रहे हैं, चाहे वह छोटी दूरी की हो या लंबी. यात्रा के दौरान अपने खानपान और आराम का ध्यान रखें. जल्दबाजी में यात्रा करने से बचें और अपने जरूरी सामान की सुरक्षा को लेकर भी सावधानी बरतें.

अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद और संतुलित खानपान जरूरी रहेगा. यात्रा के दौरान मौसम या खानपान में बदलाव के कारण परेशानी हो सकती है, इसलिए लापरवाही न करें. शरीर को आराम देने के लिए जरूरत के अनुसार ब्रेक लेते रहें.

शुभ अंक: 3, 7
शुभ रंग: पीला, समुद्री हरा
शुभ तारीख: 11, 14

उपाय

प्रतिदिन भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक पूजा करें और नारायण कवच का पाठ करें. मान्यता है कि भगवान विष्णु की आराधना से मानसिक शांति मिलती है, नकारात्मकता कम होती है और कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने की शक्ति मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
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