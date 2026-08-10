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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलDhanu Weekly Rashifal 10-16 August 2026: धनु राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, धन और सेहत संभालें

Dhanu Weekly Rashifal 10-16 August 2026: धनु राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, धन और सेहत संभालें

Sagittarius Weekly Horoscope: क्या इस सप्ताह पारिवारिक विवाद और अधूरे काम आपकी चिंता बढ़ा सकते हैं? आर्थिक नुकसान से बचने के लिए बड़े निवेश से दूरी रखें और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतना जरूरी होगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 10:56 AM (IST)
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Dhanu Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: करियर में संघर्ष, पैसों में सावधानी और परिवार में बढ़ सकता है तनाव

धनु राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रह सकते हैं और किसी काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है. वहीं, सप्ताह के अंतिम दिनों में पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद या पारिवारिक मतभेद मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं.

कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा और अपने महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी खुद संभालना बेहतर रहेगा. व्यापारियों को दस्तावेजों और जरूरी कागजी प्रक्रियाओं में लापरवाही से बचना होगा. आर्थिक मामलों में बड़े निवेश से दूरी रखें, क्योंकि अधूरे दस्तावेज या पारिवारिक विवाद के कारण नुकसान की आशंका बन सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी सप्ताह के मध्य में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा. कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कामों को लेकर सतर्क रहें. दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना बेहतर रहेगा.

व्यापार करने वाले लोगों को दस्तावेजों और कागजी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना होगा. किसी जरूरी दस्तावेज के अधूरे रहने से अनावश्यक परेशानी पैदा हो सकती है. इसलिए कारोबारी समझौते, कागजात और अन्य औपचारिकताओं की अच्छी तरह जांच कर लें. सावधानी से काम करने पर कई परेशानियों से बचा जा सकता है.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सावधानी बरतने का रहेगा. पारिवारिक विवाद या अधूरे दस्तावेजों के कारण धन हानि की स्थिति बन सकती है. खासतौर पर पैतृक संपत्ति या किसी कानूनी प्रक्रिया से जुड़े आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें.

इस सप्ताह बड़े वित्तीय निवेश से दूरी रखना बेहतर रहेगा. अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ही खर्च करें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सुरक्षित रखें. किसी भी आर्थिक समझौते या संपत्ति से जुड़े निर्णय से पहले जरूरी कागजात की अच्छी तरह जांच कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सप्ताह के अंतिम दिनों में तनाव बढ़ सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद या परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं. भाई-बहनों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न हो सकता है. ऐसे समय में भावनाओं में बहकर कोई कठोर फैसला लेने से बचें.

घर का तनाव और काम से जुड़ी परेशानियों का असर प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है. पार्टनर से बातचीत करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. छोटी बातों को लेकर बहस करने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करें. धैर्य और समझदारी से रिश्ते में अनावश्यक तनाव को कम किया जा सकता है.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों के कारण कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं और सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ सकता है. इस दौरान अपने काम पर फोकस बनाए रखें और किसी की बातों से प्रभावित होकर अपना लक्ष्य न बदलें.

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. ऐसे में पढ़ाई का समय पहले से तय करके चलें और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूरी बनाए रखें. लगातार अभ्यास और एकाग्रता के जरिए ही इस सप्ताह बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह का मध्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा परेशान कर सकती है या मौसमी बीमारी की चपेट में आने की संभावना रह सकती है. इसलिए खानपान और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न करें.

वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बन रही है. जल्दबाजी में ड्राइविंग करने से बचें और पर्याप्त आराम लें. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव कम किया जा सकता है.

शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
शुभ तारीख: 11, 13

उपाय

प्रतिदिन सुबह जल से भरे लोटे में लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ श्रद्धापूर्वक 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 5 बार जाप करें. मान्यता है कि इससे कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायता मिलती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Sagittarius Horoscope 2026 Dhanu Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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