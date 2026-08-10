Dhanu Weekly Rashifal 10-16 August 2026: धनु राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, धन और सेहत संभालें

Dhanu Weekly Rashifal 10 August-16 August 2026: करियर में संघर्ष, पैसों में सावधानी और परिवार में बढ़ सकता है तनाव

धनु राशि के जातकों के लिए 10 से 16 अगस्त 2026 का सप्ताह थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में विरोधी सक्रिय रह सकते हैं और किसी काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है. वहीं, सप्ताह के अंतिम दिनों में पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद या पारिवारिक मतभेद मानसिक तनाव बढ़ा सकते हैं.

कार्यस्थल पर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा और अपने महत्वपूर्ण कामों की जिम्मेदारी खुद संभालना बेहतर रहेगा. व्यापारियों को दस्तावेजों और जरूरी कागजी प्रक्रियाओं में लापरवाही से बचना होगा. आर्थिक मामलों में बड़े निवेश से दूरी रखें, क्योंकि अधूरे दस्तावेज या पारिवारिक विवाद के कारण नुकसान की आशंका बन सकती है. स्वास्थ्य के लिहाज से भी सप्ताह के मध्य में विशेष सावधानी बरतनी होगी.

व्यापार और नौकरी राशिफल (Business & Job Rashifal)

कार्यक्षेत्र में इस सप्ताह सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए बेहद जरूरी होगा. कुछ लोग आपके काम में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने महत्वपूर्ण कामों को लेकर सतर्क रहें. दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी जिम्मेदारियों को खुद संभालना बेहतर रहेगा.

व्यापार करने वाले लोगों को दस्तावेजों और कागजी प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना होगा. किसी जरूरी दस्तावेज के अधूरे रहने से अनावश्यक परेशानी पैदा हो सकती है. इसलिए कारोबारी समझौते, कागजात और अन्य औपचारिकताओं की अच्छी तरह जांच कर लें. सावधानी से काम करने पर कई परेशानियों से बचा जा सकता है.

आर्थिक राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह सावधानी बरतने का रहेगा. पारिवारिक विवाद या अधूरे दस्तावेजों के कारण धन हानि की स्थिति बन सकती है. खासतौर पर पैतृक संपत्ति या किसी कानूनी प्रक्रिया से जुड़े आर्थिक मामलों में जल्दबाजी करने से बचें.

इस सप्ताह बड़े वित्तीय निवेश से दूरी रखना बेहतर रहेगा. अपने बजट को ध्यान में रखते हुए ही खर्च करें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सुरक्षित रखें. किसी भी आर्थिक समझौते या संपत्ति से जुड़े निर्णय से पहले जरूरी कागजात की अच्छी तरह जांच कर लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सप्ताह के अंतिम दिनों में तनाव बढ़ सकता है. पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद या परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं. भाई-बहनों से अपेक्षित सहयोग न मिलने पर मन खिन्न हो सकता है. ऐसे समय में भावनाओं में बहकर कोई कठोर फैसला लेने से बचें.

घर का तनाव और काम से जुड़ी परेशानियों का असर प्रेम जीवन पर भी पड़ सकता है. पार्टनर से बातचीत करते समय अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें. छोटी बातों को लेकर बहस करने के बजाय शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश करें. धैर्य और समझदारी से रिश्ते में अनावश्यक तनाव को कम किया जा सकता है.

करियर राशिफल (Career Rashifal)

करियर के लिहाज से सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों के कारण कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं और सफलता पाने के लिए सामान्य से अधिक प्रयास करना पड़ सकता है. इस दौरान अपने काम पर फोकस बनाए रखें और किसी की बातों से प्रभावित होकर अपना लक्ष्य न बदलें.

विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से भटक सकता है. ऐसे में पढ़ाई का समय पहले से तय करके चलें और ध्यान भटकाने वाली गतिविधियों से दूरी बनाए रखें. लगातार अभ्यास और एकाग्रता के जरिए ही इस सप्ताह बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह का मध्य थोड़ा कमजोर रह सकता है. पुरानी स्वास्थ्य समस्या दोबारा परेशान कर सकती है या मौसमी बीमारी की चपेट में आने की संभावना रह सकती है. इसलिए खानपान और दिनचर्या को लेकर लापरवाही न करें.

वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि चोट लगने की आशंका बन रही है. जल्दबाजी में ड्राइविंग करने से बचें और पर्याप्त आराम लें. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखने से शरीर पर अतिरिक्त दबाव कम किया जा सकता है.

शुभ अंक: 3

शुभ रंग: पीला

शुभ तारीख: 11, 13

उपाय

प्रतिदिन सुबह जल से भरे लोटे में लाल चंदन मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ श्रद्धापूर्वक 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 5 बार जाप करें. मान्यता है कि इससे कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने में सहायता मिलती है.

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