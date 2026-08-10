गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ग्लासगो के एक रेस्तरां में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने आपत्ति जताई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लवलीना के इस कदम की सराहना की.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन की सराहना की. लवलीना ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान ग्लासगो के एक रेस्तरां में भारत का गलत नक्शा दिखाए जाने पर आपत्ति जताई थी. मोदी ने स्कॉटलैंड से लौटे कॉमनवेल्थ चैंपियनों से मुलाकात के दौरान लवलीना के इस कदम की तारीफ की.
ग्लासगो के रेस्तरां में गलत नक्शे पर पड़ी लवलीना की नजर
यह मामला तब सामने आया, जब लवलीना बोरगोहेन भारतीय बॉक्सिंग टीम के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन के बाद जश्न मनाने के लिए ग्लासगो के एक रेस्तरां में डिनर करने पहुंची थीं. इसी दौरान उन्होंने रेस्तरां के मेन्यू पर भारत का एक ऐसा नक्शा देखा, जिसमें पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा गायब था.
लवलीना ने इस पर रेस्तरां प्रबंधन के सामने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि भारत के नक्शे में पूर्वोत्तर का हिस्सा नहीं दिखाया गया है और पूर्वोत्तर से आने वाले व्यक्ति के तौर पर यह देखकर उन्हें काफी दुख हुआ.
उन्होंने रेस्तरां प्रबंधन से कहा, 'इसे गलत न समझें, लेकिन इससे मुझे थोड़ा दुख हुआ. भारत के नक्शे में हमारा पूर्वोत्तर गायब है. बाहर भी जो नक्शा लगाया गया है, उसमें पूर्वोत्तर का हिस्सा नहीं है. पूर्वोत्तर से होने के नाते यह हमें बहुत दुख पहुंचाता है.'
सोशल मीडिया पर मामला वायरल होने के बाद रेस्तरां ने मांगी माफी
लवलीना की आपत्ति के बाद मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इसके बाद मिस्टर सिंह्स इंडिया ने गलत नक्शे को लेकर बयान जारी किया और स्पष्ट रूप से माफी मांगी.
रेस्तरां की ओर से कहा गया कि गलत नक्शे वाले लोगो को बदला जाएगा और भारत का सही नक्शा इस्तेमाल किया जाएगा. रेस्तरां ने यह भी कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम की मेजबानी करना उसके लिए सम्मान की बात थी.
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मामला सामने आने के बाद ग्लासगो स्थित भारतीय दूतावास ने भी इसका संज्ञान लिया. दूतावास की ओर से इस मामले को संबंधित रेस्तरां के समक्ष उठाया गया.
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सरों का शानदार प्रदर्शन
2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय बॉक्सिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बाद भारतीय बॉक्सिंग दल के लिए ग्लासगो में आयोजित जश्न के दौरान ही लवलीना की नजर गलत नक्शे पर पड़ी.
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लवलीना का गलत नक्शे पर तुरंत आपत्ति जताना चर्चा का विषय बन गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके इस कदम की सराहना करते हुए इसे देश और खासकर पूर्वोत्तर के प्रति उनकी संवेदनशीलता से जोड़कर देखा.