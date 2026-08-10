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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'उनकी काबिलियत पर शक...', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे

'उनकी काबिलियत पर शक...', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे

Ajinkya Rahane on Rohit Sharma: रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए या नहीं. इस पर अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बयान दिया है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 10 Aug 2026 12:07 PM (IST)
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रोहित शर्मा का समर्थन करने वाले लोगों में अजिंक्य रहाणे भी शामिल हो गए हैं. रहाणे का साफ कहना है कि रोहित बहुत बड़े प्लेयर हैं और उन्हें 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलना चाहिए. रोहित अगले साल वर्ल्ड कप में खेलेंगे या नहीं, यह चर्चा का विषय बना रहा है. इस बीच उनकी रिटायरमेंट की अटकलों ने भी खूब जोर पकड़ा था. हालांकि BCCI ने उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया था. रहाणे का मानना है कि टीम मैनेजमेंट को रोहित शर्मा के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए कि वे 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे. उन्हें यह स्पष्टता मिलनी चाहिए.

टीम इंडिया को उनकी जरूरत

अजिंक्य रहाणे ने कहा, "रोहित शर्मा को यह बताना बहुत जरूरी है कि वे 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे. उस योगदान को तो देखिए जो उन्होंने कई सालों से दिया है. आपको वर्ल्ड कप में ऐसे खिलाड़ी के अनुभव की जरूरत होगी."

रहाणे ने सेलेक्टर्स पर भी निशाना साधा और कहा कि रोहित शर्मा जिस कद के खिलाड़ी हैं, उनका सीरीज दर सीरीज आकलन नहीं किया जाना चाहिए. उनके वर्ल्ड कप में खेलने या ना खेलने पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए. साफ शब्दों में समझें तो रहाणे का कहना है कि रोहित और विराट की काबिलियत पर शक नहीं किया जाना चाहिए.  

ये वही रोहित शर्मा हैं, जिन्हें इंग्लैंड सीरीज के दौरान रिटायरमेंट की अटकलों ने घेरा हुआ था. दावा किया जाने लगा कि रोहित लॉर्ड्स वनडे के बाद संन्यास ले लेंगे. मगर उसी वनडे मैच में रोहित ने 138 रनों की ऐतिहासिक शतकीय पारी खेली. वो वनडे क्रिकेट में लॉर्ड्स पर सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने थे.

यह भी पढ़ें: भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?

कोहली का भी किया समर्थन

अजिंक्य रहाणे ने कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की है. उन्होंने 2027 वर्ल्ड कप पर बात करते हुए विराट कोहली का भी समर्थन किया. रहाणे ने साफ किया कि सीनियर खिलाड़ियों को एकदम फ्री हैंड दे देना चाहिए. सीनियर खिलाड़ियों को खेलने में तब आनंद मिलता है जब उन्हें कप्तान और टीम मैनेजमेंट का भरपूर साथ मिले. 

रहाणे ने कहा, "क्रिकेट लय में बने रहने का खेल है, फिर चाहे आप युवा हों या कोई अनुभवी खिलाड़ी. उनकी क्वालिटी के बारे में कोई डिबेट होनी ही नहीं चाहिए. वो अगर 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलना चाहते हैं तो उन्हें जरूर खेलना चाहिए."

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 10 Aug 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI World Cup 2027
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