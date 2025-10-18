हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanteras 2025: धनतेरस पर 12 साल बाद गुरु बनाएंगे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर मां लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा

Dhanteras 2025: धनतेरस पर 12 साल बाद गुरु बनाएंगे दुर्लभ संयोग, इन राशियों पर मां लक्ष्मी करेंगी धन वर्षा

Dhanteras Guru Gochar 2025: धनतेरस पर 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होने जा रहा है. गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर ‘गुरु केंद्र त्रिकोण’ योग का निर्माण करेंगे, जिससे कई राशियों को लाभ होगा.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 18 Oct 2025 05:33 AM (IST)
Dhanteras Guru Gochar 2025: धनतेरस पर 18 अक्टूबर को गुरु का गोचर होने जा रहा है. गुरु मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर ‘गुरु केंद्र त्रिकोण’ योग का निर्माण करेंगे, जिससे कई राशियों को लाभ होगा.

धनतेरस पर गुरु गोचर 2025

18 अक्टूबर का दिन हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. इसी के साथ आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. आज धनतेरस पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे.
18 अक्टूबर का दिन हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है. इसी के साथ आज का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है. आज धनतेरस पर देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में गोचर करेंगे.
18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे. बता दें कि, कर्क गुरु की उच्च राशि है. साथ ही कर्क राशि में आकर गुरु केंद्र त्रिकोण योग का भी निर्माण करेंगे, जिससे कुछ राशियों पर धनवर्षा के योग बनेंगे.
18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे. बता दें कि, कर्क गुरु की उच्च राशि है. साथ ही कर्क राशि में आकर गुरु केंद्र त्रिकोण योग का भी निर्माण करेंगे, जिससे कुछ राशियों पर धनवर्षा के योग बनेंगे.
कर्क राशि (Kark)- आपकी राशि आकर गुरु धनतेरस के दिन को शुभ बनाएंगे. मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन हो सकता है. पारिवारिक जीवन में खुशहाल बनेगा.
कर्क राशि (Kark)- आपकी राशि आकर गुरु धनतेरस के दिन को शुभ बनाएंगे. मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन हो सकता है. पारिवारिक जीवन में खुशहाल बनेगा.
सिंह राशि (Singh)- गुरु की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है, जिससे आपको लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से निजात मिल सकता है. धीरे-धीरे समस्याएं कम होने लगेंगी और आप अपने जीवन का आनंद लेंगे. कार्य-व्यापार में तेजी से लाभ होगा.
सिंह राशि (Singh)- गुरु की दृष्टि आपके आठवें भाव में पड़ रही है, जिससे आपको लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से निजात मिल सकता है. धीरे-धीरे समस्याएं कम होने लगेंगी और आप अपने जीवन का आनंद लेंगे. कार्य-व्यापार में तेजी से लाभ होगा.
तुला राशि (Tula)- धनतेरस के दिन गुरु का गोचर तुला राशि वालों के लिए भी लाभकारी साबित होगा. इस दौरान आपके करियर का ग्राफ तेजी से ऊंचा होगा और आय में भी वृद्धि के योग बनेंगे. नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के प्रमोशन का योग बन सकता है.
तुला राशि (Tula)- धनतेरस के दिन गुरु का गोचर तुला राशि वालों के लिए भी लाभकारी साबित होगा. इस दौरान आपके करियर का ग्राफ तेजी से ऊंचा होगा और आय में भी वृद्धि के योग बनेंगे. नौकरी पेशा से जुड़े लोगों के प्रमोशन का योग बन सकता है.
धनु राशि (Dhanu)- गुरु का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों को भी लाभ दिलाएगे. आपकी रुचि आध्यात्म में बढ़ेगी और स्वयं में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे. करियर क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी. साथ ही आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं.
धनु राशि (Dhanu)- गुरु का यह गोचर धनु राशि वाले जातकों को भी लाभ दिलाएगे. आपकी रुचि आध्यात्म में बढ़ेगी और स्वयं में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे. करियर क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी. साथ ही आकस्मिक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं.
Published at : 18 Oct 2025 05:33 AM (IST)
Zodiac Sign Jupiter Transit Guru Gochar 2025 Dhanteras 2025

