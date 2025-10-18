18 अक्टूबर को गुरु कर्क राशि में आ जाएंगे और 5 दिसंबर 2025 तक इसी राशि में रहेंगे. बता दें कि, कर्क गुरु की उच्च राशि है. साथ ही कर्क राशि में आकर गुरु केंद्र त्रिकोण योग का भी निर्माण करेंगे, जिससे कुछ राशियों पर धनवर्षा के योग बनेंगे.