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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर: हार के बाद BJP की बड़ी बैठक, CM सम्राट भी रहे, क्या हुआ?

बांकीपुर: हार के बाद BJP की बड़ी बैठक, CM सम्राट भी रहे, क्या हुआ?

Bihar BJP Meeting Bankipur Seat By-Election Result: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि सभी पार्टियां अपनी गलतियों से सीख लेती हैं. हम सब चीजों को समझेंगे और आगे उसको ठीक करेंगे.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 05 Aug 2026 02:18 PM (IST)
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बांकीपुर उपचुनाव (Bankipur By-Election) में मिली करारी हार के बाद आज (बुधवार) पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की समीक्षा बैठक हुई. इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया. सभी मंत्री-विधायक और बड़े नेता शामिल हुए. बैठक में बांकीपुर में हुई हार को लेकर मंथन हुआ.

'गलतियों से सीख लेती हैं पार्टियां'

बैठक खत्म होने के बाद शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा, "सभी पार्टियां अपनी गलतियों से सीख लेती हैं. अपनी कमियों को ढूंढती हैं. भारतीय जनता पार्टी को लगातार बांकीपुर से जीत मिलती रही है. हार के कारण तो बहुत होते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि बांकीपुर हमारे हाथ से निकल गया… हम सब चीजों को समझेंगे और आगे उसको ठीक करेंगे."

यह भी पढ़ें- केशव मौर्य के मदरसे वाले बयान पर गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया, 'कुछ गलत…'

जानकारी के अनुसार इस बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी सहित अन्य नेताओं ने इस पर चर्चा की कि बांकीपुर में हार की वजह क्या रही? कहां चूक हुई? बता दें कि हार के बाद बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है. क्योंकि ऐसी सीट पर हार हुई है जहां पार्टी का गढ़ है. ऐसे में हार के बाद लगातार पार्टी के नेता समीक्षा करने की बात कह रहे थे. अब देखना होगा कि बैठक के बाद संजय सरावगी या सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेताओं का क्या कुछ बयान आता है.

बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा?

बांकीपुर से हार के बीच पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कहा कि बांकीपुर का जो रिजल्ट है उसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी. 2025 के मुकाबले 50 प्रतिशत कम वोट मिले हैं. ये उपचुनाव था. वोटिंग भी कम हुई थी. लेकिन ये तो तथ्य है न कि हमारे वोट घटे हैं. इसलिए समीक्षा जरूरी है कि हमसे कहां गलती हुई है. बांकीपुर के लिए जो हमने कहा वो किया है. कोई गली नहीं है जहां जगमगती हुई लाइट नहीं है. सड़क नहीं है.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर तो गया, अब पार्टी में कलह, तेजस्वी यादव के 2 नेता भिड़े

Published at : 05 Aug 2026 01:41 PM (IST)
Tags :
Bankipur Samrat Choudhary BIHAR NEWS
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