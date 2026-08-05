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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 6 August 2026: गुरुवार को वृषभ और कन्या राशि वालों के पैसों पर मंडराया संकट, व्यापार में हो सकती है बड़ी धोखाधड़ी!

Kal Ka Rashifal 6 August 2026: गुरुवार को वृषभ और कन्या राशि वालों के पैसों पर मंडराया संकट, व्यापार में हो सकती है बड़ी धोखाधड़ी!

Kal Ka Rashifal 6 August 2026: कल का राशिफल, गुरुवार को कुंभ और मिथुन राशि वालों की चमकेगी किस्मत. डा. अनीष व्यास से जानें मेष से मीन का कल का भविष्यफल और सटीक ज्योतिषीय उपाय.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 05 Aug 2026 02:07 PM (IST)
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Kal Ka Rashifal 6 August 2026: गुरुवार, 6 अगस्त 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है. सावण मास के इस पावन गुरुवार को भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा और धृति योग के प्रभाव से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, पंचांगीय तिथि के संयोजन से कल का दिन करियर, व्यापार, शिक्षा और आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से बेहद खास रहेगा.

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से सभी राशियों का कल का सटीक भविष्यफल.

आज का दैनिक पंचांग (6 अगस्त 2026, गुरुवार)

  • तिथि: श्रावण कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि (रात 08:44:31 बजे तक, तत्पश्चात अष्टमी)
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र (रात 09:18:51 बजे तक, इसके बाद भरणी नक्षत्र)
  • योग: शूल योग (शाम 05:28:30 बजे तक, इसके बाद गण्ड योग)
  • करण: विष्टि (सुबह 09:28:45 बजे तक), इसके बाद बव (रात 08:44:31 बजे तक)
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष
  • वार: गुरुवार (भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का विशेष दिन)
  • ऋतु: वर्षा ऋतु

मेष राशि (Aries)

मेष राशि के लोगों के लिए कल का दिन कुल मिलाकर सामान्य रहेगा. सफलता पाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की आवश्यकता होगी.

करियर व व्यापार: कार्यों को पूरा करने में अधिक प्रयास करना होगा. जोखिम भरे कामों और बड़े फैसलों से बचें. विरोधियों से सतर्क रहने की जरूरत है.

परिवार व खर्च: दिन थोड़ा खर्चीला रहेगा. परिवार का सहयोग संबल देगा. परिजनों के साथ अच्छे संबंध आपको कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालेंगे.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों को काम आगे बढ़ाने के लिए बेहतर प्रबंधन (Management) की आवश्यकता होगी.

व्यापार व नौकरी: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. योजनाबद्ध तरीके से किए गए कामों में सफलता मिलेगी. धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में रुचि रहेगी.

लव लाइफ व रिश्ते: दोस्तों और परिवार के साथ बेहतरीन समय बिताएंगे. किसी पुरानी दोस्ती के प्यार में बदलने के योग हैं. लव पार्टनर संग सुखद पल बीतेंगे.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के लोगों के लिए कल का दिन बेहद शुभ और फलदायी रहेगा.

व्यापार व करियर: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. बिजनेस में बेहतरीन प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा और आपके काम की तारीफ होगी.

परिवार व लव लाइफ: सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. हालांकि, अपने बेतहाशा खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों को कल कार्यक्षेत्र में बड़ी सफलता, लाभ और मान-सम्मान हासिल होगा.

करियर व खरीदारी: दफ्तर व बिजनेस में प्रगति होगी. कोई अच्छी डील मिलने से बिना योजना के भी कुछ खरीदारी कर सकते हैं. बढ़ते खर्चों को रोकें.

परिवार व लव लाइफ: परिवार और दोस्तों से भरपूर प्यार मिलेगा. दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. लव लाइफ में साथी की छोटी-मोटी बातों का बुरा न मानें, तालमेल बनाए रखें.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि में केतु के विराजमान रहने से कल आप अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का पूरा लाभ उठाएंगे.

करियर व शिक्षा: दैनिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी साख और पहचान का लाभ मिलेगा. शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का प्रदर्शन शानदार रहेगा.

परिवार व सेहत: पिता का सहयोग मिलेगा. रिश्तेदारों से खास उपहार मिल सकता है. आवेश या अति-उत्साह में काम करने से बचें और सेहत का ध्यान रखें.

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए कल का दिन शिक्षा और कार्यक्षेत्र के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा.

नौकरी व करियर: नौकरीपेशा लोग दूसरों के मामलों से दूर रहकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें. आपके पास का माहौल सकारात्मक रहेगा और पुरानी चिंताएं दूर होंगी.

परिवार व रिश्ते: वाणी पर संयम रखें और रिश्तेदारों से तालमेल बनाए रखें. शाम का समय प्रियजनों के साथ किसी मनोरंजक कार्यक्रम में बीतेगा.

तुला राशि (Libra)

तुला राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहने वाला है.

व्यापार व कार्यस्थल: अचानक नए काम आ जाने से अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ सकता है. मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन बिजनेस में लाभ के बेहतरीन मौके मिलेंगे.

लव लाइफ व रिश्ते: लव लाइफ आपके पक्ष में रहेगी. प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. शाम को दोस्तों व सगे-संबंधियों से मुलाकात होगी.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कल का दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है.

व्यापार व करियर: दिन की शुरुआत से ही सक्रिय रहेंगे. दोस्तों के सहयोग से रुके काम पूरे होंगे. बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे, लेकिन बढ़ते खर्चों पर ध्यान दें.

परिवार व सेहत: प्रियजनों के साथ समय बिताने से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. पुरानी बीमारी से पीड़ित लोग दवाइयों और परहेज का खास ध्यान रखें.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. किसी भी काम में उतावलापन न दिखाएं.

व्यापार व लाभ: प्रॉपर्टी और केमिकल (रसायन) से जुड़े कारोबारियों की कमाई में भारी वृद्धि होगी. पुराने निवेश या कामों से लाभ मिलेगा. विरोधियों से सावधान रहें.

परिवार व लव लाइफ: परिवार व दोस्तों के साथ संबंध मधुर रहेंगे. लव लाइफ में सुधार होगा. वाहनों पर कुछ धन खर्च हो सकता है.

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है.

करियर व आर्थिक स्थिति: विरोधियों से सतर्क रहें और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें. आर्थिक मामलों में मिले-जुले परिणाम मिलेंगे. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें.

परिवार व खाना-पीना: परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. शाम को परिजनों के साथ मनपसंद भोजन या पार्टी का आनंद लेंगे. किसी मित्र से मदद मिल सकती है.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही उत्तम और खुशहाल रहेगा.

व्यापार व करियर: काम में बड़ी सफलता और मान-सम्मान मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और तीर्थ यात्रा का योग बन सकता है.

परिवार व लव लाइफ: वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा. दोस्तों व रिश्तेदारों से मुलाकात सुखद रहेगी.

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन तरक्की और सुख-समृद्धि से भरा रहेगा.

करियर व खर्च: दिन की शुरुआत में थोड़ी सुस्ती के बाद काम में तेजी आएगी. कोई खास उपहार या अच्छी खबर मिल सकती है. सुख-साधनों, सजावट और यात्रा पर धन खर्च होगा.

लव लाइफ व रिश्ते: लाइफ पार्टनर के साथ प्यार और रोमांस का बेहतरीन अनुभव करेंगे. दिन आनंददायक और सुकून से भरा रहेगा.

FAQs

1. 6 अगस्त 2026 को किन राशियों को सबसे बड़ा लाभ और सफलता मिलेगी?
उत्तर: कल कुंभ, कर्क, मिथुन और धनु राशि के जातकों को बड़ी व्यापारिक डील, मान-सम्मान, पुराने निवेश से रिटर्न और बंपर लाभ मिलेगा.

2. 6 अगस्त को किन राशियों को गुस्से और जल्दबाजी से बचना चाहिए?
उत्तर: कल मकर, सिंह और धनु राशि के जातकों को अपने क्रोध, उतावलेपन और अति-उत्साह पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है.

3. कल 6 अगस्त को किन राशियों की लव लाइफ सबसे बेहतरीन रहेगी?
उत्तर: कल वृषभ, तुला, मीन और मिथुन राशि के जातकों को पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने, रोमांस और रिश्तों में मजबूती का अनुभव होगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 05 Aug 2026 01:00 PM (IST)
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