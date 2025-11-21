एक्सप्लोरर
Budh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग
Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजा बुध 23 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे. बुध की सीधी चाल कुछ राशियों को बेहतर परिणाम दिला सकती है. जानिए बुध गोचर से किन राशियों को होगा आर्थिक लाभ?
बुध गोचर 2025
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 21 Nov 2025 04:13 PM (IST)
ग्रह गोचर
5 Photos
Budh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग
ग्रह गोचर
6 Photos
500 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, शनि-बुध एक साथ होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए शुभ
ग्रह गोचर
5 Photos
Astrology: क्या बच्चों को चांदी की चैन पहनाना वाकई जरूरी है? ज्योतिषीय वजहें जानिए
ग्रह गोचर
6 Photos
Vakri Brihaspati Ka Fal: बृहस्पति ने चली वक्री चाल, जानें कैसा होगा राशियों का हाल
ग्रह गोचर
6 Photos
स्मार्टफोन की लत राहु की निगेटिव एनर्जी को देती है बढ़ावा! डिजिटल लाइफ को ऐसे करें रीसेट?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
Advertisement
ग्रह गोचर
5 Photos
Budh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग
ग्रह गोचर
6 Photos
500 साल बाद बनेगा अद्भुत संयोग, शनि-बुध एक साथ होंगे मार्गी, इन राशियों के लिए शुभ
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion