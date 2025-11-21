हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीग्रह गोचरBudh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग

Budh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग

Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजा बुध 23 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे. बुध की सीधी चाल कुछ राशियों को बेहतर परिणाम दिला सकती है. जानिए बुध गोचर से किन राशियों को होगा आर्थिक लाभ?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 21 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Budh Gochar 2025: ग्रहों के राजा बुध 23 नवंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे. बुध की सीधी चाल कुछ राशियों को बेहतर परिणाम दिला सकती है. जानिए बुध गोचर से किन राशियों को होगा आर्थिक लाभ?

बुध गोचर 2025

1/5
नवग्रहों के राजकुमार बुध 23 नवंबर 2025, रविवार को तुला राशि में गोचर होंगे. इसके अलावा बुध 29 नवंबर 2025 को तुला राशि में मार्गी भी होंगे. बुध को वाणी, बुद्धि, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक माना जात है.
नवग्रहों के राजकुमार बुध 23 नवंबर 2025, रविवार को तुला राशि में गोचर होंगे. इसके अलावा बुध 29 नवंबर 2025 को तुला राशि में मार्गी भी होंगे. बुध को वाणी, बुद्धि, व्यापार और निर्णय क्षमता का कारक माना जात है.
2/5
ज्योतिषीय नजरिए से किसी भी ग्रह का वक्री या मार्गी होना महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान बुध के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों को फायदा भी मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो लकी राशियां?
ज्योतिषीय नजरिए से किसी भी ग्रह का वक्री या मार्गी होना महत्वपूर्ण माना जाता है. इस दौरान बुध के राशि परिवर्तन से कुछ राशियों को फायदा भी मिलेगा. आइए जानते हैं कौन सी हैं वो लकी राशियां?
3/5
वृषभ राशि वालों की कुंडली में बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं. जिस वजह से बुध की बदलती चाल वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. तुला राशि में बुध के गोचर होने से आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. रुका हुआ धन मिलने के साथ निवेश से अच्छा रिर्टन मिल सकता है.
वृषभ राशि वालों की कुंडली में बुध दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं. जिस वजह से बुध की बदलती चाल वृषभ राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. तुला राशि में बुध के गोचर होने से आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. रुका हुआ धन मिलने के साथ निवेश से अच्छा रिर्टन मिल सकता है.
4/5
बुध के तुला राशि में गोचर होने से कर्क राशि के जातकों को भी लाभ मिलने वाला है. बुध कर्क राशि के तीसरे भाव के स्वामी हैं और कुंडली के चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं. जिस वजह से कर्क राशि के जातकों को धन, करियर और पैतृक संपत्ति में लाभ पहुंच सकता है.
बुध के तुला राशि में गोचर होने से कर्क राशि के जातकों को भी लाभ मिलने वाला है. बुध कर्क राशि के तीसरे भाव के स्वामी हैं और कुंडली के चौथे भाव में गोचर करने जा रहे हैं. जिस वजह से कर्क राशि के जातकों को धन, करियर और पैतृक संपत्ति में लाभ पहुंच सकता है.
5/5
बुध ग्रह मकर राशि के छठवें भाव के स्वामी हैं, जो 10वें भाव में गोचर होने जा रहे हैं. बुध के गोचर से मकर राशि के जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल में टीम को लीड करने का मौक मिलेगा, जो प्रमोशन का कारण भी बन सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
बुध ग्रह मकर राशि के छठवें भाव के स्वामी हैं, जो 10वें भाव में गोचर होने जा रहे हैं. बुध के गोचर से मकर राशि के जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल में टीम को लीड करने का मौक मिलेगा, जो प्रमोशन का कारण भी बन सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.
Published at : 21 Nov 2025 04:13 PM (IST)
Tags :
Libra Budh Gochar 2025 Mercury Transit 2025

ग्रह गोचर फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

MINI Convertible Bookings Open in India ahead of Launch | Auto Live #minicooper
Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा खुलासा- आटा पीसने की मशीन से बना रहे थे बम, कैब ड्राइवर के घर से मिली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
IND vs SA 2nd Test: टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज, दूसरे टेस्ट से बाहर दक्षिण अफ्रीका का खूंखार गेंदबाज, अब तो जीत पक्की!
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget