Budh Gochar 2025: बुध के राशि परिवर्तन से 3 राशियों को होगा आर्थिक लाभ! करियर में सफलता के योग

बुध ग्रह मकर राशि के छठवें भाव के स्वामी हैं, जो 10वें भाव में गोचर होने जा रहे हैं. बुध के गोचर से मकर राशि के जातकों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल में टीम को लीड करने का मौक मिलेगा, जो प्रमोशन का कारण भी बन सकती है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी.