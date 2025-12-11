हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTRP List: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टॉप 5 से बाहर, 'गंगा मां की बेटियां' ने टॉप 3 में बनाई जगह, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे

TRP List: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' टॉप 5 से बाहर, 'गंगा मां की बेटियां' ने टॉप 3 में बनाई जगह, जानें टीआरपी में कौन निकला आगे

टीवी की दुनिया में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता. पूरे हफ्ते दर्शक किस शो पर अपना प्यार लूटाने लगे और किस शो को सिरे से नकार दें ये तो लिस्ट के आने पर ही पता चलता है. इस हफ्ते की TRP सामने आ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 11 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी के फैंस हर हफ्ते टीआरपी लिस्ट का इंतजार करते हैं. अब 48वें हफ्ते की टीआरपी आ गई है. टीआरपी में टॉप 10 की लिस्ट में थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिल मिल रहा है. कुछ शोज की टीआरपी गिरी है और किसी ने टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है. चलिए जानते हैं कौनसा शो किस नंबर पर बना हुआ है.

नंबर 1 पर है ये शो

हर बार की तरह इस बार भी अनुपमा ने टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर अपनी जगह बनाई है.पिछले कई हफ्तों से रुपाली गांगुली का ये शो टीआरपी की रेस में सबसे आगे बना हुआ है और किसी दूसरे सीरियल को ओवरटेक नहीं करने दे रहा है. फैंस को शो में दिखाए जाने वाले ट्विस्ट एंड टर्न खूब पसंद आ रहे हैं. इस शो को नंबर वन रैंक के साथ-साथ 2.1 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं.

वहीं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी ने टीआरपी लिस्ट में हर हफ्ते की तरह इस बार भी नंबर 2 पर अपनी जगह बनाई है. शो में जल्द ही 6 साल का लीप आने वाला है. तुलसी और मिहिर की राहें जल्द ही अलग हो जाएंगी. क्योंकि, तुलसी को पता चल जाएगा कि मिहिर ने उसे धोखा दिया है. इस शो को 1.9 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

  • वहीं, टॉप 3 में इस बार गंगा माई की बेटियां ने अपनी जगह बनाई है. इस शो ने लिस्ट में नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है और उसे 1.8 मिलियन इंप्रेशन मिला है. उड़ने की आशा: सपनों का सफर को इस लिस्ट में चौथा स्थान मिला है. इस शो को 1.8 मिलियन इंप्रेशन मिले है.
  • शरद केलकर का शो इस लिस्ट में तुम से तुम तक भी टॉप 5 में बना हुआ है. शो को 1.8 मिलियन इंप्रेशन मिले हैं. वहीं, छठे नंबर पर वसुंधा ने 1.8 मिलियन इंप्रेशन के संग अपनी जगह बनाई है. तारक मेहता का उल्टा चश्मा टॉप 5 से बाहर हो चुका है. इस बार शो को 1.7 मिलियन इंप्रेशन के साथ लिस्ट में सातवां स्थान मिला है.
  • लिस्ट में उड़ने की आशा ने 1.7 मिलियन इंप्रेशन के साथ आठवां स्थान हासिल किया है. लाफ्टर शेफ्स को लिस्ट में 1.7 मिलियन इंप्रेशन के साथ नौंवा स्थान मिला है. टीआरपी लिस्ट में ये रिश्ता क्या कहलाता है का बहुत बुरा हाल है. 1.6 मिलियन इप्रेशन के साथ इस शो को लिस्ट में दसवां नंबर मिला है.

Published at : 11 Dec 2025 05:00 PM (IST)
Anupama TMKOC Sharad Kelkar TRP List
