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Som Pradosh Vrat Paran Time: प्रदोष व्रत पारण में न करें जल्दबाजी, सुबह 9.23 तक खोल सकेंगे व्रत
Som Pradosh Vrat 2026 Paran: प्रदोष व्रत का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि यह शिवभक्ति का अहम पर्व है. इसलिए विधिपूर्वक व्रत रखने के बाद पारण में जल्दबाजी न करें बल्कि सही मुहूर्त में ही व्रत खोलें.
सोम प्रदोष व्रत पारण
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Published at : 16 Mar 2026 04:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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