Som Pradosh Vrat Paran Time: प्रदोष व्रत पारण में न करें जल्दबाजी, सुबह 9.23 तक खोल सकेंगे व्रत

किसी भी व्रत के बाद पारण (व्रत खोलना) की विधि पूजा का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है. बात करें अगर प्रदोष व्रत की तो यह व्रत केवल भूखा रहना मात्र नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत है.