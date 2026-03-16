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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोSom Pradosh Vrat Paran Time: प्रदोष व्रत पारण में न करें जल्दबाजी, सुबह 9.23 तक खोल सकेंगे व्रत

Som Pradosh Vrat Paran Time: प्रदोष व्रत पारण में न करें जल्दबाजी, सुबह 9.23 तक खोल सकेंगे व्रत

Som Pradosh Vrat 2026 Paran: प्रदोष व्रत का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि यह शिवभक्ति का अहम पर्व है. इसलिए विधिपूर्वक व्रत रखने के बाद पारण में जल्दबाजी न करें बल्कि सही मुहूर्त में ही व्रत खोलें.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 16 Mar 2026 04:57 PM (IST)
Som Pradosh Vrat 2026 Paran: प्रदोष व्रत का अर्थ सिर्फ भूखा रहना नहीं, बल्कि यह शिवभक्ति का अहम पर्व है. इसलिए विधिपूर्वक व्रत रखने के बाद पारण में जल्दबाजी न करें बल्कि सही मुहूर्त में ही व्रत खोलें.

सोम प्रदोष व्रत पारण

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16 मार्च को सोम प्रदोष व्रत है. प्रदोष व्रत पर भक्त प्रदोष काल में पूजा-पाठ करते हैं. शिवालय जाकर जलाभिषेक आदि कए जाते हैं. पूरे दिन व्रत रखने के बाद प्रदोष काल के बाद या फिर अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है.
16 मार्च को सोम प्रदोष व्रत है. प्रदोष व्रत पर भक्त प्रदोष काल में पूजा-पाठ करते हैं. शिवालय जाकर जलाभिषेक आदि कए जाते हैं. पूरे दिन व्रत रखने के बाद प्रदोष काल के बाद या फिर अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है.
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किसी भी व्रत के बाद पारण (व्रत खोलना) की विधि पूजा का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है. बात करें अगर प्रदोष व्रत की तो यह व्रत केवल भूखा रहना मात्र नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत है.
किसी भी व्रत के बाद पारण (व्रत खोलना) की विधि पूजा का अंतिम और महत्वपूर्ण भाग होता है. बात करें अगर प्रदोष व्रत की तो यह व्रत केवल भूखा रहना मात्र नहीं है, बल्कि यह भगवान शिव को समर्पित अत्यंत पवित्र और फलदायी व्रत है.
Published at : 16 Mar 2026 04:30 PM (IST)
Tags :
Shiv Puja Pradosh Vrat Parana Pradosh Vrat 2026 Som Pradosh Vrat 2026 Vrat Paran Som Pradosh Vrat Paran

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