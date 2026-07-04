'नई ऊंचाइयों पर जाएगी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने ट्रंप को दी बधाई

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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'नई ऊंचाइयों पर जाएगी हमारी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई

'नई ऊंचाइयों पर जाएगी हमारी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई

PM Modi Donald Trump: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर बधाई दी है. उन्होंने इसके लिए एक खास पोस्ट शेयर की है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 04 Jul 2026 08:50 PM (IST)
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प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर बधाई दी है. उन्होंने इसके लिए एक खास पोस्ट शेयर की है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, '140 करोड़ भारतीयों की ओर से, मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लोगों को आपकी स्वतंत्रता की ऐतिहासिक 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं. भारत और अमेरिका केवल एक रणनीतिक साझेदारी ही साझा नहीं करते हैं. लोकतंत्र, कानून के शासन और हमारे लोगों की असीम क्षमता में हमारा साझा विश्वास हमारी दोस्ती को वैश्विक भलाई की एक ताकत बनाता है.'

उन्होंने लिखा, 'कामना है कि आगामी 250 वर्ष अमेरिका के लिए और भी ज्यादा समृद्धि, शांति और प्रगति लेकर आएं और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं.'

 

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जान से मारने की धमकी, मेलबर्न पुलिस ने शुरू की जांच

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 04 Jul 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
US PM Modi Breaking News Abp News INDIA DONALD Trump
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