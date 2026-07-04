'नई ऊंचाइयों पर जाएगी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने ट्रंप को दी बधाई

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने पर बधाई दी है. उन्होंने इसके लिए एक खास पोस्ट शेयर की है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, '140 करोड़ भारतीयों की ओर से, मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लोगों को आपकी स्वतंत्रता की ऐतिहासिक 250वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं. भारत और अमेरिका केवल एक रणनीतिक साझेदारी ही साझा नहीं करते हैं. लोकतंत्र, कानून के शासन और हमारे लोगों की असीम क्षमता में हमारा साझा विश्वास हमारी दोस्ती को वैश्विक भलाई की एक ताकत बनाता है.'

उन्होंने लिखा, 'कामना है कि आगामी 250 वर्ष अमेरिका के लिए और भी ज्यादा समृद्धि, शांति और प्रगति लेकर आएं और भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं.'

On behalf of 1.4 billion Indians, I extend my warmest congratulations to President Trump and the people of the United States on the historic 250th anniversary of your Independence.



India and the United States share more than a strategic partnership. Our shared belief in… — Narendra Modi (@narendramodi) July 4, 2026

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी को ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जान से मारने की धमकी, मेलबर्न पुलिस ने शुरू की जांच