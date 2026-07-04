फुल चार्ज पर 180 KM रेंज, भारत में लॉन्च हुआ ये स्कूटर, जानिए कितनी है कीमत और स्पीड?

भारतीय इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में प्रीमियम स्कूटरों की मांग लगातार बढ़ रही है. इसी को देखते हुए Keeway India ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर Hypevolt-R लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 1.99 लाख रुपये रखी है. यह स्कूटर खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है, जो लंबी ड्राइविंग रेंज, तेज परफॉर्मेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं. कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है, जिसे 5,000 रुपये की टोकन राशि देकर बुक कराया जा सकता है.

Keeway Hypevolt-R का डिजाइन काफी आकर्षक और स्पोर्टी है. इसमें फ्यूचरिस्टिक स्टाइलिंग, LED लाइटिंग, 5 इंच का TFT डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स दिए गए हैं. स्कूटर को Crystal White और Platinum Grey जैसे दो कलर में पेश किया गया है. इसका लुक इसे दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटरों से अलग बनाता है और युवा ग्राहकों को खास तौर पर आकर्षित कर सकता है.

बाइक की परफॉर्मेंस और रेंज

परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्कूटर में 5kWh कैपेसिटी का डुअल रिमूवेबल बैटरी पैक और मिड-माउंटेड परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी गई है. यह मोटर 12kW की पीक पावर जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि Hypevolt-R सिर्फ 2.3 सेकंड में 0 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है, जबकि इसकी मैक्सिमम स्पीड 115 किमी/घंटा है. राइडिंग के लिए इसमें Eco, Normal और Sport जैसे तीन अलग-अलग मोड दिए गए हैं, ताकि जरूरत के हिसाब से बेहतर एक्सपीरियंस मिल सके.

बैटरी और रेंज इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है. कंपनी के मुताबिक, एक बार फुल चार्ज होने पर यह स्कूटर IDC प्रमाणित 180 किलोमीटर तक की रेंज देता है. बैटरियों को स्कूटर के अंदर या बाहर दोनों तरह से चार्ज किया जा सकता है. वहीं फास्ट चार्जिंग की मदद से बैटरी को 0 से 80 फीसदी तक चार्ज होने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है. इससे रोजाना के साथ-साथ लंबी दूरी की यात्रा भी आसान हो जाती है.

कैसे हैं बाइक के फीचर्स?

फीचर्स के मामले में भी Keeway Hypevolt-R काफी एडवांस है. इसमें ADAS (Advanced Driver Assistance System), ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, ड्यूल-चैनल ABS, USB चार्जिंग पोर्ट और 14-इंच के बड़े व्हील्स जैसे कई मॉडर्न फीचर्स दिए गए हैं. ये सभी फीचर्स राइड को ज्यादा सेफ और आरामदायक बनाने में मदद करते हैं.

Keeway Hypevolt-R का मुकाबला Ather 450 Apex, TVS X और दूसरे प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटरों से होगा. लंबी रेंज, हाई स्पीड और एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ कंपनी ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में मजबूत एंट्री करने की कोशिश की है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय ग्राहक इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर को कितना पसंद करते हैं.

यह भी पढ़ें:-

Tata Nexon से लेकर Sierra तक, इन गाड़ियों पर मिल रहा 1 लाख रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट