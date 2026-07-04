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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSaturday BO Collection Live Updates: 2 बजे तक 97 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' का नहीं दिखा दम

Saturday BO Collection Live Updates: 2 बजे तक 97 करोड़ के पार पहुंची 'वेलकम टू द जंगल', 'अल्फा' का नहीं दिखा दम

Saturday BO Collection Live Updates 4th july: शनिवार को 'वेलकम टू द जंगल' का बॉक्स ऑफिस पर जादू देखने के लिए मिला. वहीं, 'अल्फा' इसके आगे कमजोर लग रही है. चलिए बताते हैं सभी फिल्मों का कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 04 Jul 2026 02:43 PM (IST)
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Saturday BO Collection Live Updates: शुक्रवार को आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स के मिले जुले रिएक्शन्स मिले. बॉक्स ऑफिस पर इसकी शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही. वहीं, पहले से ही मौजूद 'वेलकम टू द जंगल' अभी भी ठीक-ठाक कमाई कर रही है. इसी के साथ 'कॉकटेल 2' भी है. ऐसे में चलिए बताते हैं सभी फिल्मों का सैटरडे कलेक्शन.

अल्फा का शनिवार का कलेक्शन (Alpha Box Office Collection Day 2 Live)
यशराज फिल्म्स की पहली फीमेल स्पाई यूनिवर्स 'अल्फा' इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक रही है. फिल्म में आलिया भट्ट, शरवरी वाघ, अनिल कपूर और बॉबी देओल जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 9.25 करोड़ का बिजनेस किया था. इसकी ऑक्यूपेंसी भी 20% दर्ज की गई थी. 

- सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के अनुसार, दोपहर 2 बजे तक 'अल्फा' ने 0.57 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- जबकि फिल्म की ऑक्यूपेंसी13% दर्ज की गई.
- वहीं, फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 9.82 करोड़ हो चुका है.

अल्फा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 2 0.57 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 13%
कुल कलेक्शन 9.82 करोड़  

वेलकम टू द जंगल के दूसरे शनिवार का कलेक्शन (Welcome To The Jungle Day 9 Collection Live Updates)
'वेलकम टू द जंगल' की रिलीज को 9 दिन का वक्त हो चुका है और फिल्म अब भी अच्छी खासी कमाई कर रही है. ये 100 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने के लिए तैयार है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते 93.15 करोड़ का कलेक्शन किया. 'अल्फा' के आने के बाद भी इसने ठीकठाक कमाई की. 

- फिल्म ने दूसरे शुक्रवार 8वें दिन 4.50 करोड़ का बिजनेस किया.
- वहीं, दूसरे शनिवार 9वें दिन दोपहर 2 बजे तक 0.29 करोड़ का कलेक्शन किया.
- 'वेलकम टू द जंगल' का इंडिया नेट कलेक्शन 97.94 करोड़ हो चुका है.

वेलकम टू द जंगल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 9 0.29 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 12%
कुल कलेक्शन 97.94 करोड़  

कॉकटेल 2 का तीसरे शनिवार का कलेक्शन (Cocktail 2 Box Office Collection Day 16 Live)
शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' 16वें दिन भी कमाई कर रही है. इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म के दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं. वहीं, तीसरे हफ्ते में फिल्म में फिल्म की रफ्तार धीमी रही है. फिल्म ने तीसरे शुक्रवार 15वें दिन 75 लाख का बिजनेस किया. 

- सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'कॉकटेल 2' ने तीसरे शनिवार को दोपहर 2 बजे तक 0.11 करोड़ का कलेक्शन किया.
- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 90.26 करोड़ हो चुका है. 

कॉकटेल 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 16 0.11 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 16.0%
कुल कलेक्शन 90.26 करोड़  

मां इंति बंगारम का तीसरे शनिवार का कलेक्शन (Maa Inti Bangaram Box Office Collection Day 16 Live)
इसके साथ ही फिल्म 'मां इंति बंगारम' के बारे में बात की जाए तो फिल्म की रिलीज को 16 दिन हो चुके हैं और इसकी कमाई अभी भी जारी है. सामंथा की एक्शन ड्रामा फिल्म को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसे तमिल और तेलुगु में ही रिलीज किया गया है. फिल्म ने पहले वीक 33.70 करोड़ और दूसरे हफ्ते 20.25 करोड़ का बिजनेस किया था. 

- ऐसे में अब सैकनिल्क की अर्ली रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने दोपहर 2 बजे तक शनिवार 16वें दिन 0.10 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी 17% दर्ज की गई है.
- इसका इंडिया नेट कलेक्शन भी 54.80 करोड़ हो चुका है.

मां इंति बंगारम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑक्यूपेंसी
डे 16 0.10 करोड़ (दोपहर 2 बजे तक) 17.0%
कुल कलेक्शन 54.80 करोड़  

(नोट- बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
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