Shukra Ketu Yuti 4 July 2026: आज यानी 4 जुलाई 2026 से आकाश मंडल में एक ऐसी ही बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की शुरुआत हो रही है. धन, ऐश्वर्य, रोमांस और भौतिक सुखों के कारक ग्रह 'शुक्र' (Venus) का गोचर, रहस्यमयी और छाया ग्रह 'केतु' (Ketu) के साथ होने जा रहा है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र और केतु का यह दुर्लभ संयोग 1 अगस्त 2026 तक (लगभग एक महीने) प्रभावी रहने वाला है. इस बार का यह गोचर मुख्य रूप से 4 भाग्यशाली राशियों के लिए 'राजयोग' जैसी स्थिति का निर्माण कर रहा है, जबकि 6 अन्य राशियों को इस अवधि में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

आइए जानते हैं कि अगले एक महीने तक आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है.

इन 4 राशियों के शुरू हुए सुनहरे दिन (बेहद शुभ प्रभाव)

इस गोचर की अवधि में निम्नलिखित 4 राशियों के जातकों को करियर, बिजनेस और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त सफलता मिलने के संकेत हैं:

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं. केतु के साथ उनका यह संबंध आपकी आर्थिक स्थिति को एक नया बूस्ट देगा.

आर्थिक पक्ष: यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था या कोई बिजनेस डील रुकी हुई थी, तो वह इस दौरान पूरी हो जाएगी. अचानक से गुप्त धन लाभ (Sudden Windfall) के योग बन रहे हैं.

यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था या कोई बिजनेस डील रुकी हुई थी, तो वह इस दौरान पूरी हो जाएगी. अचानक से गुप्त धन लाभ (Sudden Windfall) के योग बन रहे हैं. करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. व्यापारियों को अपने नए आइडियाज और रणनीतियों से मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा.

कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. व्यापारियों को अपने नए आइडियाज और रणनीतियों से मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा. भौतिक सुख: नया वाहन, आभूषण या संपत्ति (Property) खरीदने की आपकी इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है.

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र-केतु की यह जुगलबंदी मुख्य रूप से उनके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में चल रही बाधाओं को दूर करने का काम करेगी.

नौकरी और व्यवसाय: पिछले कई महीनों से आपके करियर में जो ठहराव या स्लोडाउन चल रहा था, वह अब समाप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.

पिछले कई महीनों से आपके करियर में जो ठहराव या स्लोडाउन चल रहा था, वह अब समाप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. स्वास्थ्य और यात्राएं: पुरानी या लंबी चल रही बीमारियों से आपको राहत मिलेगी. इसके साथ ही, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या तीर्थ यात्रा पर जाने का सुखद संयोग बनेगा.

पुरानी या लंबी चल रही बीमारियों से आपको राहत मिलेगी. इसके साथ ही, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या तीर्थ यात्रा पर जाने का सुखद संयोग बनेगा. इन्वेस्टमेंट: शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पहले किए गए निवेश से इस अवधि में अप्रत्याशित रिटर्न मिल सकता है.

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए 4 जुलाई से शुरू हो रहा यह समय सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाला है. आपको इस गोचर के प्रभाव से 'राजयोग' जैसे सुखों की प्राप्ति हो सकती है.

बैंक बैलेंस: आपके संचित धन (Bank Balance) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आपकी आय के नए और परमानेंट सोर्स बन सकते हैं.

आपके संचित धन (Bank Balance) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आपकी आय के नए और परमानेंट सोर्स बन सकते हैं. पैतृक संपत्ति: कोर्ट-कचहरी या परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा कोई पुराना विवाद इस महीने आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बड़ा वित्तीय लाभ होगा.

कोर्ट-कचहरी या परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा कोई पुराना विवाद इस महीने आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बड़ा वित्तीय लाभ होगा. ग्लोबल अवसर: जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक महीना मील का पत्थर साबित हो सकता है.

4. तुला राशि (Libra)

शुक्र की दूसरी स्वराशि तुला है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर उनकी लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस को अपग्रेड करने वाला साबित होगा.

मान-सम्मान: समाज और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.

समाज और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. लक्जरी और इनकम: आप अपनी सुख-सुविधाओं और शौक पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम का फ्लो भी उतना ही मजबूत बना रहेगा.

इन 6 राशियों को रहना होगा अलर्ट (मिश्रित से अशुभ)

केतु का शुक्र पर प्रभाव कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव, एंग्जायटी और अनियोजित खर्चों (Unexpected Expenses) की बाढ़ ला सकता है. इन 6 राशियों को अगले एक महीने विशेष सावधानी बरतनी होगी:

असर: शुक्र और केतु की यह युति आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घोल सकती है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां (Misunderstandings) बढ़ने की आशंका है.

सलाह: इस महीने किसी भी नए बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बचें. वित्तीय मामलों में आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें.

2. मिथुन राशि (Gemini)

असर: इस गोचर के दौरान आपका हाथ काफी तंग रह सकता है. सुख-सुविधाओं और गैजेट्स जैसी चीजों पर आपकी फिजूलखर्ची हद से ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आपका मंथली बजट पूरी तरह डगमगा जाएगा.

सलाह: जब तक बहुत जरूरी न हो, इस महीने नया लोन (Loan) लेने या क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक इस्तेमाल करने से बचें.

3. सिंह राशि (Leo)

असर: कार्यस्थल (Workspace) पर आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आपके ऑफिस में कुछ गुप्त शत्रु (Hidden Enemies) एक्टिव हो सकते हैं, जो आपकी इमेज को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे.

सलाह: ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. अपने काम को समय पर पूरा करें और बॉस या सीनियर्स के साथ बहस करने से बचें.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

असर: केतु के प्रभाव के कारण आपके स्वभाव में अचानक से चिड़चिड़ापन, गुस्सा या अकेले रहने की भावना (Isolation) आ सकती है. इसके अलावा, पेट या त्वचा से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं.

सलाह: अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. मानसिक शांति के लिए हर दिन सुबह कम से कम 15 मिनट योग या ध्यान (Meditation) जरूर करें.

5. धनु राशि (Sagittarius)

असर: पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. घर के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद या किसी पुरानी बात को लेकर विवाद गहरा सकता है, जिससे घर की शांति भंग होगी.

सलाह: अपनी वाणी और गुस्से पर सख्त नियंत्रण रखें. कड़वे शब्द बोलने से बचें, अन्यथा बने-बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

6. मीन राशि (Pisces)

असर: मीन राशि के जातकों के बनते हुए कामों में आखिरी वक्त पर रुकावटें आ सकती हैं. इसके कारण मन में एक अनजाना डर, तनाव या एंग्जायटी की स्थिति बनी रह सकती है.

सलाह: किसी भी बड़े निवेश, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त या जीवन से जुड़े बड़े फैसलों को 1 अगस्त 2026 तक के लिए टाल देना ही आपके लिए समझदारी होगी.

शुक्र-केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के ज्योतिषीय उपाय

आपकी राशि ऊपर दी गई 6 सावधान रहने वाली राशियों में शामिल है, तो इस युति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप ये सरल उपाय कर सकते हैं:

हर शुक्रवार को सफेद चीजों जैसे- दूध, चावल या चीनी का दान करें.

नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

गाय को रोजाना ताजी रोटी खिलाएं और चींटियों को आटा डालें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.