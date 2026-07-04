हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोShukra-Ketu Yuti 2026: शुक्र-केतु की दुर्लभ युति आज से; 4 राशियों के लिए 'राजयोग' जैसे दिन, तो इन 6 राशियों को रहना होगा अलर्ट!

Shukra-Ketu Yuti 2026: शुक्र-केतु की दुर्लभ युति आज से; 4 राशियों के लिए 'राजयोग' जैसे दिन, तो इन 6 राशियों को रहना होगा अलर्ट!

Venus Ketu Conjunction Effects: आज से शुक्र और केतु का महासंयोग! 4 राशियों को मिलेगा राजयोग जैसा सुख और बंपर धनलाभ, वहीं इन 6 राशियों पर मंडरा रहा है संकट. पढ़ें अपना भाग्यफल.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 04 Jul 2026 09:04 PM (IST)
Preferred Sources

Shukra Ketu Yuti 4 July 2026: आज यानी 4 जुलाई 2026 से आकाश मंडल में एक ऐसी ही बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना की शुरुआत हो रही है. धन, ऐश्वर्य, रोमांस और भौतिक सुखों के कारक ग्रह 'शुक्र' (Venus) का गोचर, रहस्यमयी और छाया ग्रह 'केतु' (Ketu) के साथ होने जा रहा है.

ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, शुक्र और केतु का यह दुर्लभ संयोग 1 अगस्त 2026 तक (लगभग एक महीने) प्रभावी रहने वाला है. इस बार का यह गोचर मुख्य रूप से 4 भाग्यशाली राशियों के लिए 'राजयोग' जैसी स्थिति का निर्माण कर रहा है, जबकि 6 अन्य राशियों को इस अवधि में बेहद सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

आइए जानते हैं कि अगले एक महीने तक आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है.

इन 4 राशियों के शुरू हुए सुनहरे दिन (बेहद शुभ प्रभाव)

इस गोचर की अवधि में निम्नलिखित 4 राशियों के जातकों को करियर, बिजनेस और आर्थिक मोर्चे पर जबरदस्त सफलता मिलने के संकेत हैं:

1. वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि के स्वामी हैं. केतु के साथ उनका यह संबंध आपकी आर्थिक स्थिति को एक नया बूस्ट देगा.

  • आर्थिक पक्ष: यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था या कोई बिजनेस डील रुकी हुई थी, तो वह इस दौरान पूरी हो जाएगी. अचानक से गुप्त धन लाभ (Sudden Windfall) के योग बन रहे हैं.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. व्यापारियों को अपने नए आइडियाज और रणनीतियों से मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा.
  • भौतिक सुख: नया वाहन, आभूषण या संपत्ति (Property) खरीदने की आपकी इच्छा इस महीने पूरी हो सकती है.

2. कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र-केतु की यह जुगलबंदी मुख्य रूप से उनके करियर और प्रोफेशनल लाइफ में चल रही बाधाओं को दूर करने का काम करेगी.

  • नौकरी और व्यवसाय: पिछले कई महीनों से आपके करियर में जो ठहराव या स्लोडाउन चल रहा था, वह अब समाप्त होगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या ट्रांसफर के बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं.
  • स्वास्थ्य और यात्राएं: पुरानी या लंबी चल रही बीमारियों से आपको राहत मिलेगी. इसके साथ ही, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल या तीर्थ यात्रा पर जाने का सुखद संयोग बनेगा.
  • इन्वेस्टमेंट: शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पहले किए गए निवेश से इस अवधि में अप्रत्याशित रिटर्न मिल सकता है.

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के जातकों के लिए 4 जुलाई से शुरू हो रहा यह समय सबसे ज्यादा भाग्यशाली रहने वाला है. आपको इस गोचर के प्रभाव से 'राजयोग' जैसे सुखों की प्राप्ति हो सकती है.

  • बैंक बैलेंस: आपके संचित धन (Bank Balance) में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आपकी आय के नए और परमानेंट सोर्स बन सकते हैं.
  • पैतृक संपत्ति: कोर्ट-कचहरी या परिवार में संपत्ति को लेकर चल रहा कोई पुराना विवाद इस महीने आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बड़ा वित्तीय लाभ होगा.
  • ग्लोबल अवसर: जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेशी कंपनियों के साथ बिजनेस डील करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक महीना मील का पत्थर साबित हो सकता है.

4. तुला राशि (Libra)

शुक्र की दूसरी स्वराशि तुला है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर उनकी लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस को अपग्रेड करने वाला साबित होगा.

  • मान-सम्मान: समाज और आपके कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा और क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी. लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे.
  • लक्जरी और इनकम: आप अपनी सुख-सुविधाओं और शौक पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम का फ्लो भी उतना ही मजबूत बना रहेगा.

इन 6 राशियों को रहना होगा अलर्ट (मिश्रित से अशुभ)

केतु का शुक्र पर प्रभाव कुछ राशियों के लिए मानसिक तनाव, एंग्जायटी और अनियोजित खर्चों (Unexpected Expenses) की बाढ़ ला सकता है. इन 6 राशियों को अगले एक महीने विशेष सावधानी बरतनी होगी:

1. मेष राशि (Aries)

असर: शुक्र और केतु की यह युति आपकी लव लाइफ और वैवाहिक जीवन में कड़वाहट घोल सकती है. पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमियां (Misunderstandings) बढ़ने की आशंका है.

सलाह: इस महीने किसी भी नए बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बचें. वित्तीय मामलों में आंख मूंदकर किसी पर भरोसा न करें.

2. मिथुन राशि (Gemini)

असर: इस गोचर के दौरान आपका हाथ काफी तंग रह सकता है. सुख-सुविधाओं और गैजेट्स जैसी चीजों पर आपकी फिजूलखर्ची हद से ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे आपका मंथली बजट पूरी तरह डगमगा जाएगा.

सलाह: जब तक बहुत जरूरी न हो, इस महीने नया लोन (Loan) लेने या क्रेडिट कार्ड का अत्यधिक इस्तेमाल करने से बचें.

3. सिंह राशि (Leo)

असर: कार्यस्थल (Workspace) पर आपको काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. आपके ऑफिस में कुछ गुप्त शत्रु (Hidden Enemies) एक्टिव हो सकते हैं, जो आपकी इमेज को नुकसान पहुँचाने का प्रयास करेंगे.

सलाह: ऑफिस पॉलिटिक्स से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें. अपने काम को समय पर पूरा करें और बॉस या सीनियर्स के साथ बहस करने से बचें.

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

असर: केतु के प्रभाव के कारण आपके स्वभाव में अचानक से चिड़चिड़ापन, गुस्सा या अकेले रहने की भावना (Isolation) आ सकती है. इसके अलावा, पेट या त्वचा से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं.

सलाह: अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. मानसिक शांति के लिए हर दिन सुबह कम से कम 15 मिनट योग या ध्यान (Meditation) जरूर करें.

5. धनु राशि (Sagittarius)

असर: पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल देखने को मिल सकती है. घर के सदस्यों के साथ वैचारिक मतभेद या किसी पुरानी बात को लेकर विवाद गहरा सकता है, जिससे घर की शांति भंग होगी.

सलाह: अपनी वाणी और गुस्से पर सख्त नियंत्रण रखें. कड़वे शब्द बोलने से बचें, अन्यथा बने-बनाए रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

6. मीन राशि (Pisces)

असर: मीन राशि के जातकों के बनते हुए कामों में आखिरी वक्त पर रुकावटें आ सकती हैं. इसके कारण मन में एक अनजाना डर, तनाव या एंग्जायटी की स्थिति बनी रह सकती है.

सलाह: किसी भी बड़े निवेश, प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त या जीवन से जुड़े बड़े फैसलों को 1 अगस्त 2026 तक के लिए टाल देना ही आपके लिए समझदारी होगी.

शुक्र-केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के ज्योतिषीय उपाय

आपकी राशि ऊपर दी गई 6 सावधान रहने वाली राशियों में शामिल है, तो इस युति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आप ये सरल उपाय कर सकते हैं:

  • हर शुक्रवार को सफेद चीजों जैसे- दूध, चावल या चीनी का दान करें.
  • नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.
  • गाय को रोजाना ताजी रोटी खिलाएं और चींटियों को आटा डालें.

Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 04 Jul 2026 09:04 PM (IST)
Tags :
Horoscope Today Planetary Transits 2026 Astrology Predictions July 2026 Shukra Ketu Yuti 2026 Venus Ketu Conjunction 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
Shukra-Ketu Yuti 2026: शुक्र-केतु की दुर्लभ युति आज से; 4 राशियों के लिए 'राजयोग' जैसे दिन, तो इन 6 राशियों को रहना होगा अलर्ट!
Shukra-Ketu Yuti 2026: शुक्र-केतु की दुर्लभ युति आज से; 4 राशियों के लिए 'राजयोग' जैसे दिन, तो इन 6 राशियों को रहना होगा अलर्ट!
राशिफल
Tarot Rashifal 5 July 2026: टैरो राशिफल, कर्क और धनु राशि वालों पर मंडरा रहे हैं परेशानी के बादल, जानें रविवार को किसे रहना होगा सावधान!
टैरो राशिफल 5 जुलाई 2026: कर्क और धनु राशि वालों पर मंडरा रहे हैं परेशानी के बादल, जानें रविवार को किसे रहना होगा सावधान!
ऐस्ट्रो
Rahu Gochar 2026: किस्मत का बड़ा टर्निंग पॉइंट! 5 दिसंबर को राहु बदलेंगे चाल, इन 5 राशियों के छात्रों का चमकेगा करियर
Rahu Gochar 2026: किस्मत का बड़ा टर्निंग पॉइंट! 5 दिसंबर को राहु बदलेंगे चाल, इन 5 राशियों के छात्रों का चमकेगा करियर
धर्म
Amarnath Yatra 2026: ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में उमड़ी भीड़, दर्शन की आस में फुटपाथ पर रात बिता रहे श्रद्धालु
ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन के लिए जम्मू में उमड़ी भीड़, दर्शन की आस में फुटपाथ पर रात बिता रहे श्रद्धालु
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: 😱Dhruv-Aarambhi को समझ आया Avantika का गेम, क्या फेल होगा नया प्लान? #sbs
Bollywood News: 'धमाल 4' सेंसर बोर्ड से पास, मिला U/A 13+ सर्टिफिकेट, पर मेकर्स को करने पड़े ये बड़े बदलाव (04-07-2026)
2025 New Yezdi Scrambler Review | पहले से कितनी बेहतर हुई? #scrambler #yezdi #autolive
Renault Duster vs Volkswagen Taigun -Which One Is More Fun to Drive? #duster #taigun #autolive
Ketan Murder Case : मंगेतर Siya Goyal का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया || Chetan Chaudhary | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! मोदी सरकार के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
30 दिन जेल में रहे तो जाएगी PM-CM की कुर्सी! केंद्र के इस बिल से संसद के मानसून सत्र में मचेगा गदर
राजस्थान
धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर, बस-ट्रक की टक्कर में 33 लोग घायल, 8 की हालत नाजुक
धौलपुर में तेज रफ्तार का कहर, बस-ट्रक की टक्कर में 33 लोग घायल, 8 की हालत नाजुक
फ़ुटबॉल
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
लियोनेल मेसी ने बनाया 'वर्ल्ड रिकॉर्ड', FIFA वर्ल्ड कप में ऐसा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, इतना परसेंट वसूला बजट
बॉक्स ऑफिस: 'वेलकम टू द जंगल' ने 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, इतना परसेंट वसूला बजट
विश्व
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
'मैडम सो रही हैं', 1991 के प्लेन हाईजैक के बाद जब डिप्लोमैट ने PM बेनजीर भुट्टो को लगाया था फोन
विश्व
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी हमारी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को दी बधाई
'नई ऊंचाइयों पर जाएगी दोस्ती', अमेरिका की आजादी के 250 साल, PM मोदी ने ट्रंप को दी बधाई
ऑटो
अब पाम ऑयल से चलेगी डीजल गाड़ियां, इस देश का बड़ा एनर्जी प्लान हुआ तैयार
अब पाम ऑयल से चलेगी डीजल गाड़ियां, इस देश का बड़ा एनर्जी प्लान हुआ तैयार
फूड
Raw Rice vs Parboiled Rice Biryani : कच्चे चावल या पक्के चावल, जानिए किससे बनती है सबसे बेहतरीन बिरयानी
कच्चे चावल या पक्के चावल, जानिए किससे बनती है सबसे बेहतरीन बिरयानी
ABP NEWS
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
Viral Video: शादी में खाना बाद में... पहले चलीं कुर्सियां!
ABP NEWS
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
Viral Video: मेयर ऑफिस में घुसकर दस्तावेजों की फोटो ली गई!
ABP NEWS
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
Viral News: महंगी लिफ्ट नहीं, देसी जुगाड़ से किया कमाल!
ABP NEWS
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
Viral News: मुंबई में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहाना!
ABP NEWS
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Viral News: पति करता रहा इंतजार, दुल्हन हुई गायब!
Embed widget