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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रकेतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का निधन, परिवार बोला- नहीं सह पाए पोते की मौत का सदमा

केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का निधन, परिवार बोला- नहीं सह पाए पोते की मौत का सदमा

Ketan Agarwal's Grandfather Death: केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में निधन हो गया. परिवार का दावा है कि वह पोते के निधन का गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 04 Jul 2026 11:04 PM (IST)
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केतन अग्रवाल मामले में एक और दुखद खबर सामने आई है. परिवार के अनुसार, केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का शनिवार (4 जुलाई) रात पुणे के जुपिटर हॉस्पिटल में निधन हो गया. बताया गया कि उन्हें शाम करीब 9:45 बजे डॉक्टरों ने मृत घोषित किया.

परिजनों का कहना है कि पोते के निधन के गहरे सदमे को वह सहन नहीं कर पाए, जिससे उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई. इस घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है और परिजन गहरे दुख में हैं.

(खबर अपडेट की जा रही है)

 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 04 Jul 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS PUNE NEWS Ketan Agarwal
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