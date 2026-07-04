Tarot Rashifal 5 July 2026: रविवार का दिन कुछ राशियों के लिए करियर और आर्थिक मोर्चे पर शानदार सफलता लेकर आ रहा है, तो कुछ राशियों को आज संभलकर कदम रखने की जरूरत है. टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, 5 जुलाई 2026 का दिन कई जातकों के जीवन में बड़े बदलाव और नए अवसर लेकर आने वाला है.

अजमेर की प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन) से जानिए मेष से लेकर मीन तक, सभी 12 राशियों का सटीक टैरो राशिफल.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशिवालों के लिए आज का दिन बेहद सकारात्मक रहेगा. आत्मविश्वास और साहस के बल पर करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे. आप जो भी बातचीत करेंगे, वह आपके रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगी. आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी और सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ मिल सकता है. नया कार्य आरंभ करने का उत्तम समय है. अगर कोई पुराना मामला अटका है, तो आज सुलझ सकता है. दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताकर आप राहत महसूस करेंगे. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी, बस जल्दबाजी से बचें.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि वृषभ राशिवालों की नेतृत्व क्षमता सबका ध्यान आकर्षित करेगी. आप अपने अधीनस्थों से अच्छा काम निकलवाने में सफल रहेंगे. पारिवारिक सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और कार्य में गति लाएगा. बैंक या अन्य संस्थाओं में धन निवेश करने की संभावना है. आज आप अपने काम को अनुशासन और विनम्रता से पूरे करेंगे. यह दिन व्यावसायिक विस्तार के लिए भी अनुकूल है. परिवार में किसी आयोजन की चर्चा हो सकती है. अपने अनुभव का पूरा लाभ लें.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मिथुन राशि आज आप किसी असंभव लगने वाले काम को भी पूरा कर सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी होगी. लंबे समय से अटका कोई सरकारी कार्य कागजी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे बढ़ेगा. काम से जुड़ी यात्रा हो सकती है, जो लाभकारी सिद्ध होगी. मेहनत का उचित फल आपको धन लाभ के रूप में मिल सकता है. आज का दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा. आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत की सराहना करेंगे.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोग आज दूसरों की बातों से सहमत नहीं होंगे, जिससे बहस की स्थिति बन सकती है. आपको लग सकता है कि आपके काम को महत्व नहीं मिल रहा है, जिससे मन दुखी हो सकता है. बेहतर होगा कि आज आप खुद पर ध्यान दें और अकेले रहकर अपने काम पूरे करें. अहंकार को दूर रखें और सही समय का इंतजार करें. खर्चे थोड़े अधिक हो सकते हैं, इसलिए बजट संभलकर चलें. भावनाओं में बहने से बचें.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों की आज सामाजिक स्तर पर आपकी पकड़ मजबूत होगी. धीरे-धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे. आपके आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. शुभ कार्यों से धन की प्राप्ति हो सकती है. कार्यस्थल पर यदि आप अपने जूनियर्स के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार रखेंगे, तो इसका लाभ आपको पदोन्नति के रूप में मिल सकता है. नई योजनाओं को शुरू करने के लिए अनुकूल दिन है. दिन की शुरुआत उत्साह के साथ होगी.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कन्या राशिवालों के लिए दिन व्यावसायिक रूप से बहुत अच्छा रहेगा. आप पूरे समर्पण और फोकस के साथ अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की लोग प्रशंसा करेंगे. यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, तो लाभ के अच्छे संकेत हैं. आज धन के साथ-साथ आपके अधिकारों में भी वृद्धि हो सकती है. आपकी मेहनत रंग लाएगी और मनचाही सफलता मिलेगी. टीम वर्क में काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशिवालों को आज अपने वरिष्ठों का पूरा समर्थन मिलेगा. व्यापारी वर्ग को अपने बड़े-बुजुर्गों से लाभदायक सलाह और आशीर्वाद प्राप्त होगा. ध्यान रखें, अहंकार आपके काम में बाधा बन सकता है, इसलिए विनम्र रहना जरूरी है. धार्मिक कार्य या यात्रा में धन खर्च होने की संभावना है. आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहेगा. आज आप दूसरों की सलाह को खुले मन से सुनें और उस पर अमल करें. संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को आज अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है. किसी बड़े जोखिम से बचें, वरना हानि हो सकती है. अनावश्यक खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए सोच-समझकर ही पैसे खर्च करें. लोन लेने से फिलहाल बचें. व्यापार में बदलाव की सोच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से निर्णय न लें. काम को लेकर मन थोड़ा विचलित रह सकता है, इसलिए एक बार फिर से अपनी योजनाओं की समीक्षा करें.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स के अनुसार, आज धनु राशि के जातक पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में सावधानी बरतें. विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा. लंबे समय से चल रहा कोई कानूनी मामला अब सुलझ सकता है. दिन थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन धैर्य रखें. विरोधी या शत्रु आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, सतर्क रहें. मन को शांत रखने के लिए ध्यान या प्रार्थना का सहारा लें.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, मकर राशि के नौकरीपेशा लोग अपनी जिम्मेदारियों को पूरे आत्मसम्मान के साथ निभा पाएंगे. आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे कर पाएंगे जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा. व्यापारी वर्ग को व्यापार बढ़ाने के लिए लोन लेने की आवश्यकता हो सकती है. हालांकि किसी को उधार देने से आज बचें, धन फंस सकता है. अपने कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखें और निर्णय सोच-समझकर लें. वरिष्ठों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशिवालों को आज अपने करियर के अनुसार खुद को ढालने की जरूरत है. नई नौकरी या भूमिका के लिए किसी ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. कुछ कार्य जोखिम भरे होंगे, लेकिन आत्मविश्वास से उन्हें पूरा कर पाएंगे. आपकी कही गई बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है, इसलिए स्पष्ट और संयमित भाषा का प्रयोग करें. धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं. आज नेटवर्किंग से भी फायदा हो सकता है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोग यदि भूमि या भवन में निवेश की सोच रहे हैं, तो दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़कर ही आगे बढ़ें. निर्णय लेने में उलझन हो सकती है, ऐसे में वरिष्ठों या गुरुजनों की सलाह लें. कार्यस्थल पर आत्मविश्वास की कमी के कारण अपनी बात ठीक से नहीं रख पाएंगे. जरूरी है कि खुद को मानसिक रूप से तैयार करें. आर्थिक रूप से दिन सामान्य है, न लाभ अधिक होगा, न हानि. धैर्य और संतुलन से काम लें.

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