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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा पिटने वाले बॉलर्स, अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

Most Runs Conceded Off One Over T20I: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अर्शदीप सिंह ने एक ओवर में 27 रन लुटाए. रवि बिश्नोई की भी खूब कुटाई हुई.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 11:08 PM (IST)
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रवि बिश्नोई और अर्शदीप सिंह का नाम सबसे ज्यादा पिटने वाले भारतीय गेंदबाजों में जुड़ गया है. बिश्नोई ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के एक ही ओवर में 29 रन लुटा दिए, जबकि अर्शदीप ने 27 रन दे डाले. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक ही ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाजों में बिश्नोई तीसरे स्थान पर आ गए हैं. वहीं अर्शदीप ने प्रसिद्ध कृष्णा की बराबरी की है, जिन्हें कुछ दिन पहले ही आयरलैंड के खिलाफ मैच के एक ओवर में 27 रन पड़े थे.

रवि बिश्नोई के नाम अनचाहा रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल मैच के किसी एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाजों में रवि बिश्नोई तीसरे स्थान पर आ गए हैं. भारतीयों की सूची में उनसे आगे केवल शिवम दुबे और स्टुअर्ट बिन्नी हैं. मैंचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें इंग्लैंड टीम 191 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी.

आखिरी 5 ओवरों में इंग्लैंड को 49 रनों की जरूरत थी. तभी 16वें ओवर में बिश्नोई गेंदबाजी करने आए, जो पहली ही गेंद नो-बॉल कर बैठे. फ्री हिट पर जैकब बैथेल ने छक्का जड़ दिया. दूसरी गेंद डॉट रही, लेकिन उसके बाद फिर नो-बॉल कर बैठे और फ्री हिट पर एक बार फिर बैथेल ने छक्का लगाया. पूरे ओवर में 9 गेंद फेंकी गई, 2 नो बॉल हुई, 3 छक्के और एक चौका समेत 29 रन आए.

अर्शदीप ने लुटाए 27 रन

इंग्लैंड की पारी के तीसरे ओवर में पहली गेंद पर जैकब बैथेल ने एक रन लिया. अगली दो गेंदों पर हैरी ब्रूक ने लगातार 2 चौके लगाए और आखिरी तीन गेंदों पर छक्कों की हैट्रिक लगा दी. इस तरह अर्शदीप सिंह ने पूरे ओवर में 27 रन लुटा दिए. अर्शदीप और प्रसिद्ध इस मामले में तीसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने एक ओवर में 27 रन लुटाए हैं.

खैर अर्शदीप जब इस मैच में अगली बार गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने बताया कि वे क्यों एक विश्व स्तरीय गेंदबाज हैं. उन्होंने टॉम बैन्टन को 39 के स्कोर पर आउट करके टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाई थी और इस ओवर में उन्होंने सिर्फ 3 रन दिए.

भारत के सबसे महंगे गेंदबाज (एक ओवर में)

  • 34 रन - शिवम दुबे
  • 32 रन - स्टुअर्ट बिन्नी
  • 29 रन - रवि बिश्नोई
  • 27 रन - अर्शदीप सिंह
  • 27 रन - प्रसिद्ध कृष्णा

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शिवम दुबे हैं सबसे महंगे

किसी अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच के एक ओवर में सबसे ज्यादा पिटाई खाने वाले भारतीय गेंदबाज शिवम दुबे हैं. दुबे ने साल 2020 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक मैच में 34 रन लुटा दिए थे. उनके बाद भारतीयों की लिस्ट में स्टुअर्ट बिन्नी का नाम है, जो एक ओवर में 32 रन लुटा चुके हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 04 Jul 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh IND Vs ENG 2nd T20 Harry Brook IND VS ENG
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